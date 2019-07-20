Уймите факс: как отмирают ненужные туристические сервисы

Высокие технологии с каждым днем наращивают темп своего развития — то, что вечером казалось фантастикой, на утро уже становится реальностью. Одна из сфер, где это явление особенно заметно — туристические сервисы. Как обойтись без вещей, когда-то казавшимися вершиной человеческой мысли , по которым мы больше никогда не будем скучать, — в обзоре «Известий».

СМС-отправление

С десяток лет назад получение СМС-сообщений об изменениях в расписании электричек казалось суперсервисом — еще не встав утром с кровати, узнаешь, что необходимо скорректировать планы. Однако технологический прогресс идет всё более бурно и уровень комфорта продолжает расти даже там, где кажется, что удобнее уже не бывает. Сервис путешествий «Туту.ру» спустя 13 лет решил отказаться от предоставления СМС-рассылки в пользу более оперативных и удобных инструментов, с 26 июля она будет недоступна.

— Мы приняли решение закрыть СМС-сервис в «Туту Электричках» после того, как в iOS- и Android-приложениях появился офлайн-режим, позволяющий просматривать расписание по избранным маршрутам и маршрутам из истории без интернета , — сообщил руководитель направления «Туту Электрички» Андрей Мацуленко.

Он отметил, что в сообщениях содержался минимум информации — время отправления и тип электрички. Кроме того, не всегда удавалось оперативно предупредить обо всех изменениях в расписании, иногда они происходят за полчаса до отправления, когда сообщение уже ушло. Сейчас на сайте и в мобильном приложении есть вся информация о фактическом движении поездов, всех опозданиях. Можно настроить фильтры и отсортировать только нужные поезда, узнать номер пути и платформы, откуда они отправляются. Полезную информацию о тех или иных изменениях, которой не поделился перевозчик, могут оставлять и пользователи.

Бумажный проезд

Ушли в прошлое времена, когда при подъезде к аэропорту вдруг покрываешься холодным потом — забыл билеты. Заветные бумажки выдавали в кассе в единственном экземпляре, их хранили как зеницу ока, не дай бог залить их кофе или оставить на съедение любимому коту.

С появлением онлайн-продаж появилась возможность напечатать неограниченное количество экземпляров, а вскоре бумажные распечатки перестали мелькать и на стойках регистрации. Электронный авиабилет был узаконен министром транспорта Игорем Левитиным еще в 2006 году. С тех пор распечатка маршрутной квитанции является необязательной опцией.

Сейчас главное — не забыть паспорт. Услуги по распечатке посадочного талона в аэропорту еще используются некоторыми лоукостерами как одна из дополнительных платных опций , от которой нельзя отказаться. Однако всё чаще и у них такой обязательно-добровольной платной опцией становится какой-нибудь пакет за вполне разумные деньги, в который входит, например, предварительная онлайн-регистрация с получением электронного посадочного талона плюс адекватного размера ручная кладь и приоритетная посадка в самолет.

Одним словом, зарегистрируйся онлайн, не забудь паспорт и лети спокойно, всё остальное сделает смартфон. Посадочный талон придет на почту или будет храниться в скачанном мобильном приложении авиакомпании . Россия уже в общемировом тренде — в соответствии с приказом Минтранса, с 14 февраля 2019 года на рейсах из российских аэропортов перевозчики могут обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам. Распечатывать их не надо, достаточно предъявить на экране смартфона. Отказ в приеме мобильного талона невозможен. Если при регистрации вам предложили такой вариант, значит обязаны принять. В ином случае такая услуга при онлайн-регистрации будет недоступна.

Гонец в офлайне

С резким снижением популярности бумажных проездных документов оказывается ненужной и услуга доставки железнодорожных и авиабилетов. Наличие смартфонов, которые позволяют сделать покупку и получить билет за пару кликов и в ту же минуту, сделало бессмысленным многочасовое ожидание гонца, который добирается до вас по многокилометровым пробкам, чтобы вручить заветный документ, получить за него деньги и отвезти их обратно в офис.

Свободная касса

Несмотря на возможность онлайн-покупок, кассы по продаже билетов пока сохраняются — некоторые категории граждан продолжают это делать по старинке, и им предоставляют такую услугу. Однако и этот сервис постепенно теряет свою актуальность. Гораздо удобнее рассмотреть все варианты транспорта, даты путешествий и время отправления дома, в спокойной обстановке, на экране своего смартфона или ноутбука, и принять единственно правильное решение, чем ехать через весь город, толкаться в потной очереди и просить кассиршу, которая с трудом отыскивает нужные клавиши, посмотреть еще какие-нибудь варианты. Особенно, когда тебе в спину дышат нервные путешественники, жаждущие поскорее отправиться в свой роскошный круиз.

— Сегодня мы наблюдаем стремительный рост числа пользователей как мобильной версии сайта, так и приложения, — рассказал «Известиям» Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию поисковика авиабилетов Skyscanner в России. — По данным Skyscanner, в 2018 году практически половина наших пользователей находили билеты с помощью web-версии сайта или в приложении. За последние два года количество бронирований, совершенных в мобильной версии, выросло более чем на треть, а через приложение — на 26%.

Тугой кошелек

Появление банковских карт у всех категорий граждан, включая пенсионеров, которые получают на них свое заслуженное жалованье, значительно упростило товарно-денежные отношения. Количество платежей по банковским картам в России, по данным Сбербанка, давно перевалило за 1 млрд в месяц. При этом количество транзакций, совершаемых в интернете растет гораздо быстрее, чем в традиционных торговых точках.

Еще совсем недавно продвинутые пользователи разрывались между разными видами онлайн-кошельков. Их было много самых разных, но на них сначала надо было положить деньги, дойдя до терминала, и только потом можно было расплачиваться в интернете.

Сейчас купить билет, забронировать отель и получить огромное количество прочих туристических услуг можно самостоятельно с помощью банковской карты напрямую на сайте компании или многочисленных сервисов путешествий. Более того, банки сами предлагают онлайн-услуги по покупке медицинских страховок, авиа- и железнодорожных билетов, бронированию отелей.

— Тревел-сервисы вступают в совершенно новую цифровую эпоху, — отметил в беседе с «Известиями» руководитель сервиса «Тинькофф Путешествия» Илья Артеменко. — Мы, например, весной запустили первое в России собственное банковское онлайн-агентство путешествий, которое продает авиабилеты многих авиакомпаний, реализует ж/д билеты, туры, бронирует отели и автомобили. Банковские программы лояльности стимулируют клиентов покупать билеты онлайн по минимальной цене за счет отмены сервисных сборов и с кешбэком до 10%, причем даже без карт , достаточно авторизоваться в личном кабинете. Уже сегодня количество покупок авиабилетов в нашем сервисе достигает 70–80 тыс. в месяц.

Фальстарт

Телефонный звонок с просьбой принять факс в данный исторический момент вызывает у абонента недоумение — либо звонит сумасшедший, либо сотрудник программы «Розыгрыш». Объяснить в этом случае, что такой штукой уже давно никто не пользуется невозможно — не верят и требуют стартовать. А ведь всего несколько лет назад, чтобы забронировать тур или отель, надо было дозвониться в турфирму, на слух выбрать самое лучшее место, доверяя лишь словам заинтересованного в повышении продаж сотрудника, и истребовать заветную бумажку с подтверждением. Отныне, как и в случае с билетами, всё происходит в одно мгновение — зашел на сайт, кликнул на нужный тур или подходящий номер в отеле, и через секунду он твой .

— Не так давно даже у сотрудников туристических компаний не было возможности изучить отель, рассмотреть фотографии, прочесть отзывы, — рассказала «Известиям» руководитель департамента удаленных продаж сети турагентств «Розовый слон» Елена Лукашова. — В 2000 году, когда компания поднимала свои первые рейсы в Анталию из Ростова, мы умудрялись бронировать отели списком именно по факсу. По нему же получали подтверждения бронирований, счета на оплату, отправляли подтверждения. В горячую пору было не дозвониться — на прием-отправку факса приходилось выделять отдельного менеджера. Первые турецкие отели бронировались по принципу совета со стороны партнера и цен, присланных партнером по факсу, сейчас такое даже представить невозможно. Потом факс сменила переписка по электронной почте, а позже — удобные онлайн- платформы с возможностью моментального бронирования. Это намного упростило работу и существенно сократило время на обработку запросов туриста.

Незримая поддержка

Появление интернет-мессенджеров облегчило и удешевило связь не только с мамой, которая живет за тысячи километров, но и с тревел-менеджерами. Если раньше надо было дозваниваться в турфирму, часто и из-за границы и за немалые деньги, чтобы выяснить какой-то вопрос, сейчас достаточно написать своему менеджеру в мессенджер. Обычно это круглосуточно и всегда бесплатно — интернет сейчас есть практически в каждой глухой деревне и почти в любом уголке мира.

— Поддержку туристов на отдыхе, да и во время организации тура безусловно удобнее организовать с помощью мессенджеров, редко у кого сейчас они не стоят в телефоне, — говорит Елена Лукашова. — Это самый быстрый и экономичный вид связи, где бы турист или менеджер ни находился. Наши сотрудники обмениваются контактами с туристами еще на этапе подбора тура. Хороший и ответственный менеджер не ляжет спать и будет 24 часа на связи. Недавно был курьезный случай. Наша сотрудница попросила туристку сообщить по приезду в отель, всё ли в порядке. В результате она каждый час получала подробный фотоотчет. Туристка довольна, а менеджер в курсе практически каждого момента ее отдыха…

Экономия по подписке

Большой популярностью в последние годы пользовалась подписка на изменение цены, например, на авиабилеты — соответствующие сообщения отправлялись на почту. Однако мобильные приложения решают эту задачу гораздо быстрее и проще. Поэтому продвинутые пользователи теперь предпочитают получать push-уведомления.