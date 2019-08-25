Тай пять: инструкция по отдыху на Пхукете на всю катушку

Россияне уже много лет массово штурмуют берега Таиланда, но интерес к этой гостеприимной стране не ослабевает . Вот уж где настоящая экзотика: дурно пахнущий плод считается здесь «королем фруктов», а фекалии слона — существенная статья сувенирного бизнеса. Эти и другие открытия путешественники из холодной России делают для себя на фоне умопомрачительных морских пейзажей, карстовых гор и джунглей. Корреспондент «Известий» на месте разузнал, какой отдых предлагает остров Пхукет и провинция Краби сегодня.

Не будь тинь-тинь, фаранга

Для жителей Таиланда туристы — «фаранга» (или «фаранг»). Так тайцы называют любых иноземцев, пожаловавших к ним на отдых . Само по себе это слово не обидное, но все-таки в нем чувствуется доля иронии. Фаранга — смешные, жадные до впечатлений и приключений, похожие на любопытных детей . Местные жители смотрят на гостей немного снисходительно, но при этом они весьма доброжелательны.

— Даже те, кто несколько лет живет здесь, выучил язык, работает вместе с тайцами, всё равно останется фаранга до конца своих дней, — рассказывает гид компании Anex Tour Дарья Табунова.

Больше всего местным непонятна невыдержанность европейцев, особенно россиян. Эмоциональных и склочных иностранцев за глаза награждают эпитетом «тинь-тинь». Это ни в коем случае не ругательство, хотя в тайском есть и крепкие выражения. «Тинь-тинь» — вроде наших слов «чудак», «с приветом», «не от мира сего», «глупенький».

тай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Безудержный восторг фаранга вызывает местная кухня и необыкновенные фрукты. Помимо традиционных для тропиков маракуйи, манго, папайи здесь растут, радуя глаз и желудок, рамбутаны, лонганы, салаки, мапранги, мангостины и еще с дюжину уникальных по вкусу и заковыристых по форме чудес природы, описывать которые смысла нет. Это нужно попробовать.

Самым противоречивым и загадочным плодом однозначно можно назвать дуриан. Еще до поездки в Таиланд у любознательного туриста возникает вопрос, почему это чудо природы нельзя вывозить из страны. Национальное достояние? Секретное оружие? Нет, под запретом его транспортировка исключительно из-за специфического запаха. Нельзя приносить это лакомство и в номер гостиницы, иначе постояльцев будет беспокоить «компот» из ароматов чеснока, лука и тухлой редьки… Но на вкус этот фрукт — божественный нектар .

Встреча с мастером

Тайский бокс — еще один бренд королевства, такой же значительный, как и диковинные фрукты. Будучи любителем перчаток и груши, корреспондент «Известий» не мог не заглянуть в придорожный спортзал муай тай.

— Бадюк! Бадюк! — радостно закричал немолодой коренастый таец в спортивном трико. Тренер по тайскому боксу уловил в глазах случайного гостя спортивный интерес и с ходу похвалился знакомством с известным российским единоборцем.

Так нам довелось повстречать звезду одной из программ Сергея Бадюка. Мой новый знакомец — настоящий хранитель старой школы тайского бокса. Мастер Али Пет Калим — один из самых возрастных тренеров (ему за 60). За свою карьеру он провел больше 200 поединков, а теперь почти 20 лет тренирует молодых спортсменов.

Муай тай — часть традиции сурового воспитания . Отношение к турнирам по этому виду спорта среди иностранцев неоднозначное. В частности, не укладывается в голове фаранга, что в профессиональных боях участвуют дети. В прошлом году на ринге погиб 13-летний мальчишка. И это систематические потери. Дети начиная с 9 лет так зарабатывают на жизнь.

тай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Жесткий спорт наглядно демонстрирует такие черты характера тайцев, как стойкость и умение терпеть боль из последних сил. Эта спортивная традиция позволяет понять, почему никто из соседей так и не смог завоевать Таиланд. Ни бирманцы, ни камбоджийцы, ни китайцы. Не стало королевство колонией могущественных Британии и Франции, питавших интерес к региону .

Грозное боевое искусство, которое и сегодня считается самым передовым, было смертельным оружием ближнего боя простого крестьянина и члена королевской крови. Лучшие бойцы муай тай становились дворянами. И сегодня чемпионы — элита страны, они всеобщие любимцы и... миллионеры. Главная спортивная арена Пхукета — Tiger — находится в Патонге.

Ну а девушки, а девушки — Патонг

Патонг и Корона среди туристов известны как деловые центры Пхукета — здесь без проблем можно разменять на баты не только доллары и евро, но даже рубли по приличному курсу. Но учтите — чем больше купюра, тем выгоднее сделка. Кстати, тайцы щепетильны в отношении внешнего вид ассигнаций — рваные, мятые или случайно окрасившиеся в кошельке бумажные деньги могут не принять .

«Мне неважно, как далеко отель от пляжа, главное, чтобы можно было вечером без проблем добраться до Патонга на тук-туке», — примерно так ставят задачу своему турагенту любители отдыха на Пхукете, относящие себя к категории тусовщиков. А таких здесь немало.

тай Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Патонг — основной центр ночных развлечений Пхукета, с бесконечными neversleep-барами, дискотеками и различными шоу для взрослых. Но это, разумеется, далеко не единственная форма досуга на острове.

Куда можно пойти всей семьей, так это в парк FantaSea. Здесь посетителей ждет встреча с местной культурой, можно увидеть исторические костюмы предков современных тайцев и вообще получить удовольствие от масштабного театрального действа. В представлении задействованы 400 актеров. В центре сюжета принц, его возлюбленная, разбойники-злодеи и, разумеется, слон.

Та самая экзотика

Вечерний сплав по реке — это то, что туристу стоит попробовать в национальном парке Као Сок к северу от региона Краби, в континентальном Таиланде. Ноги в воде, вокруг полумрак и лишь силуэты деревьев мелькают справа и слева. Но ты раскрыл рот от удивления, счастлив как ребенок и чувствуешь себя Индианой Джонсом. Это только часть эмоций от полуночной прогулки на бамбуковом плоту по реке Клонг Сок.

«Смея, смея!» — кричит проводник с шестом, спускающий нас вниз по течению. Мы задираем головы и замечаем на дереве пеструю ленту. Черно-желтый аспид обвился вокруг ветки.

«Назад», — командует «капитан», желая, чтобы путешественники обернулись. Туристы долго не понимают, что от них хотят, а когда оборачиваются, то замирают от восхищения пейзажем: темная река, джунгли и луна, сияющая над дугой карстовой горы.

Тайцы, занятые в сфере туризма, стойко переносят суету и монотонный труд, хотя и любят посмеяться над фаранга. Ну как иначе можно объяснить их придумку надевать посетителям на голову смешные венки из тропического папоротника.

Острова Таиланда — отдельный кластер туризма. Самые красивые из них, как правило, частная собственность. Лидеры по посещаемости — остров в заливе Пханг Нга, где снимался один из эпизодов бондианы, и Пи-Пи Лей, прославленный фильмом «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Эти клочки суши в Андаманском море уже порядком затоптали туристы, поэтому местные активно возят гостей к другим райским островам — они ничуть не хуже своих прославленных собратьев, им просто не повезло на голливудском кастинге.

Ранг Яй (в переводе « остров-жемчужина » ) — замечательная декорация для истории об Адаме и Еве. Красивый остров с пальмами, диким пляжем и без капитальных строений. Без разрешения хозяев швартоваться здесь нельзя. Береговая охрана бдит, зорко наблюдая за туристическими лайнерами на почтительном расстоянии. Курить и проносить на остров свой алкоголь запрещено — коктейль можно заказать в кафе, оформленном в стиле рыбацкой таверны. Этим и зарабатывают хозяева островка.

Большую часть посетителей сюда завозят во время морских прогулок — этот вид досуга очень популярен в Пхукете. Стоимость поездки колеблется от 1500 бат (3 тыс. рублей в пересчете на российские деньги) до нескольких тысяч.

тай Плавучие туристические домики на озере Чео Лан в национальном парке Као Сок Фото: РИА Новости/Павел Львов

Что же в обмен на стоимость экскурсии приобретает отдыхающий? Как правило, поездка совмещается с развлекательным шоу на борту, веселыми конкурсами и обедом. Во время самого десанта на остров путешественника ждет знакомство с первозданной природой. Разумеется, скамеечки среди джунглей и качели на ветвях прибрежных пальм будут напоминать о влиянии человека на среду. Но если прогуляться вглубь, то есть шанс окунуться в нетронутую тропическую природу, пощекотать нервы встречей с вараном или даже змеей.

Самые отважные натуралисты могут столкнуться с редкими членистоногими. Но опасаться за свое здоровье при соблюдении правил безопасности не стоит. О присутствии пауков и другой живности туристов предупредят и гиды, и специальные таблички, расположенные в самых неожиданных местах.

Устрашающе выглядит в джунглях кругопряд-нефил — черно-желтое восьминогое существо размером с пятерню взрослого мужчины. Это не самый опасный местный житель, яд его не смертелен для человека. Куда более токсична сиамская кобра, которую также можно встретить на побережье Пхукета и на небольших островах. Группа российских журналистов столкнулась с этой представительницей местной фауны на острове Ко Хей (Koh Hey).

Акваторию этого места помимо береговой охраны патрулируют необыкновенной красоты рыбы с неожиданными названиями — сержант и ангел. И еще десятки, если не сотни удивительных обитателей подводного мира Андаманского острова: мурена, крылатка, зеленый попугай, лунная талосома, клетчатый губан, морская бабочка, хейлин.

Снорклинг в этих местах , безусловно, гвоздь программы для ценителей подводного мира . На острове бесплатно предоставляются маска и трубка, за отдельную плату можно погрузиться с аквалангом. А еще есть возможность увидеть морских звезд и ежей. Повезет, если встретятся красавицы тридакны — это двустворчатые моллюски, вес которых достигает 400 кг. Их яркая сердцевина (фиолетовая, зеленая, синяя) напоминает пухлый рот. В момент опасности «губы» закатываются внутрь.

Ныряльщику важно поглядывать по сторонам, чтобы не проглядеть рыбу-флейту, еще одну красавицу Андаманского моря. Она обычно плавает у поверхности воды. Но визитной карточкой Ко Хей стала красивая большая (размах крыльев до 1,5 м) птица-носорог Хорнбилл. Остров — своеобразный краеведческий музей Пхукета, где собраны самые яркие природные богатства региона.

Закон для всех

Законы Таиланда серьезно ужесточились за последние годы в связи с ухудшением экологической обстановки из-за наплыва туристов со всей планеты. На большинстве пляжей страны с 2017 года запрещено курить . Мало того, запрещен ввоз и хранение (по аналогии с наркотиками) электронных сигарет и их аналогов.

Что касается транспорта, когда-то Таиланд считался одной из самых демократичных стран. Здесь можно было гонять по магистралям чуть ли не без прав и даже в состоянии опьянения. А о соблюдении элементарных правил безопасности, таких как пристегнутый ремень, речь вообще не шла. Но печальная статистика и претензии местного населения вынудили власти ужесточить нормы. Точнее привести их в соответствие с мировыми стандартами.

Теперь солидный штраф (до 2 тыс. бат) ждет даже пассажира автобуса, который посчитал лишним пристегнуться во время поездки. Накажут звонкой монетой и тех, кто любит прокатиться на подножке тук-тука (мотоповозки, приспособленной для перевозки пассажиров в крытом кузове). На дорогах Таиланда, как и в России, вот уже несколько лет проводятся регулярные рейды полиции по выявлению нетрезвых водителей и тех, кто управляет транспортными средствами без прав. Российские водительские удостоверения здесь, увы, недействительны. В силе лишь права международного образца.

Буддизм и не только

Даты в Таиланде исчисляются по буддийскому календарю — с момента ухода в нирвану Будды Гаутамы. Так что на дворе нынче не 2019-й, а 2562-й.

Буддизм — официальная религия государства. Конфессия терпимо относится к иноверцам, им позволяется посещать храмы и даже участвовать в определенных ритуалах. Самый популярный среди туристов — повязывание сай сина, небольшого разноцветного браслетика из ниток.

— Главное, не касаться монаха, который будет читать над вами молитву, — предупреждает экскурсантов гид Дарья перед обрядом в храме Большой Будда.

Просить надо не материальное. Просьба обязательно сбудется, как только узелок, затянутый на запястье монахом, сам по себе распутается.

nfq Фото: Global Look Press/J.W.Alker/imagebroker.com

Монахом стать, оказывается, не так уж сложно. У местных это считается чем-то вроде воинской повинности: кто не был, тот будет, кто был — не забудет. Хотя бы на несколько месяцев молодой человек должен постричься наголо и примерить на себя кашаю шафранового цвета (традиционное, похожее на тогу одеяние служителя культа). Путь праведников нелегок, их жизнь состоит из запретов: всего 227 табу. Например, нельзя прикасаться к женщине, запрещается есть после 13 часов, под запретом даже бытовой комфорт, в частности, удобная кровать.

Впрочем, иноверцам — христианам и мусульманам — на острове тоже рады. Есть здесь и православный храм , он открыт в 2013 году, и прихожанами его стали в основном представители русскоязычной общины. В стране много магометан, поэтому мечети в джунглях и на побережье не редкость. Любопытная деталь — здешние минареты украшены куполом в виде луковицы, похожим издали на маковки православных российских храмов. Одна из самых роскошных мечетей — ее еще называют дворцом — находится в Краби. Муэдзин призывает единоверцев на молитву уже в 5 утра, так что чутко спящие туристы могут не опоздать на ранний рейс без будильника.

Велика фигура

Катание на слоне — одно из любимых развлечений российских туристов. В ожидании седоков симпатичные слоники покачивают хоботами и неуклюже топчутся на месте.

— Екарный бабай! — вместо приветствия вдруг кричит погонщик, едва завидев русских туристов.

— Мама! Роди меня обратно! — вторит ему другой.

tai Фото: Global Look Press/K. Kreder/Arco Images

Оба расплываются в широких белозубых улыбках. Смысл русских фраз им не вполне понятен, но это те слова, которые они не раз слышали от трусоватых туристов, которые вдруг понимали, что слон — это очень высоко. Аттракцион не для слабонервных. Сами погонщики не без улыбки смотрят на карабкающихся по мощной шее слона фаранга. Но всегда придут на помощь, чтобы прогулка на экзотическом для нас животном запомнилась в хорошем смысле этого слова.

С недавних пор у туриста появилась возможность взять с собой частичку слона в холодную Россию — тайские маркетологи научились делать фоторамки из слоновьих фекалий для фаранга. Сувениры разлетаются как горячие лепешки.

Квартирный вопрос

На Пхукете много гостиниц на любой вкус и кошелек. Пятизвездочные отели уровня Le Meridien манят продуманным дизайном, исключительным комфортом, собственными пляжами и даже своей бухтой. Сюда стремятся попасть люди, ищущие уединения. Конкурентами бренда можно назвать отели Novotel, где, помимо должного уровня обслуживания и кухни, акцент сделан на том, чтобы максимально занять детей, пока родители наслаждаются экзотикой. Маркетинговая фишка — прятать в номерах клады с сокровищами для юных гостей.

Семейный отель Thavorn на Карон-Бич гордится роскошным садом и в новом сезоне обещает удивить постояльцев контактным зоопарком c альпаками. «Пятерки» в сердце Патонга, как правило, находятся через дорогу от общественного пляжа. Но на территории таких отелей множество бассейнов, инженерные решения которых удивят своей изящностью. Например, с крыши ресторана отеля Graceland Resort&Spa открывается удивительный вид на каскад из двух разноуровневых бассейнов, спускающихся к морю. Есть на Пхукете и приличные отели категории «4 звезды», например Sunwing Bangtao Beach 4. Его преимущество — удаление от оживленных трасс, а также широкий и доступный перечень косметических услуг.

Чуть дешевле обойдутся отели на материке. Например, Hive Khaolak Beach Resort рядом с национальным парком Као-Лак удовлетворит тех, кто любит прогуляться по оживленному поселку вечером, а утром отправиться навстречу приключениям в джунгли. А его сосед-конкурент Sentido Graceland удивит креативным дизайном бассейнов и иллюзией погружения в джунгли. Конкуренцию им в этом сегменте цен составит недавно построенный отель Sea Seeker Krabi Resort — это местечко хотя и удалено от пляжа на несколько сотен метров, зато может похвастаться видом на панораму гор Ао Нанг.

В московском офисе туристического управления Таиланда напоминают, что погоду в королевстве можно поделить на три сезон: жаркий (с марта по май), дождливый (с июня по ноябрь) и прохладный (с ноября по февраль). У каждого времени года есть свои плюсы, но самое востребованное время до и после Нового года.

tai Фото: Global Look Press

Заветный тайский остров манит бледнолицых фаранга. Среди россиян очень популярен дауншифтинг в Таиланде. Небольшую комнату здесь можно снять за 6 тыс. бат (около 12 – 13 тыс. рублей) в месяц.

— Важно проверять счета, которые выставляет хозяин квартиранту, — предупреждает Дарья. — Распространено жульничество, когда владелец подделывает на компьютере в графическом редакторе квитанцию об оплате, в которой завышает стоимость коммунальных услуг в два-три раза.

Но, по словам дауншифтеров, несмотря на риск быть обманутыми в мелочах, с местными всё же иметь дело лучше, чем с соотечественниками, которые ведут здесь дела. Выходцы из России часто предлагают землякам риелторские услуги по весьма завышенным ценам.

Но всё это кажется мелочью для искателей уголка для райского отдыха. Лазурное небо, ласковое море, размеренный темп жизни… И даже суетливые фаранга обретают спокойствие и, кажется, уже почти постигают ускользающую тайну тайского бытия.