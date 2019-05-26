Островной инстинкт: чем заняться туристу на Корфу

В мае на Корфу прошел крупный международный гастрономический фестиваль с участием представителей Италии, Франции, Великобритании, Израиля и России. Гастрономические ужины и кулинарные мастер-классы, тематические дегустации и обширная культурная программа, так или иначе завязанная на историю местной кухни, — это и многое другое привлекло на остров тысячи туристов. Впрочем, на Корфу можно найти немало других причин, чтобы на время оставить свои дела и в полной безмятежности провести здесь несколько дней. Подробности — в материале «Известий».

Красное и белое

Корфу Фото: Depositphotos

Гастрономический фестиваль, задуманный как универсальная площадка для неформального международного общения и, если угодно, диалога культур центрального и восточного Средиземноморья, оказался отличным поводом для предметного знакомства с местной кухней. С нее и начнем.

Разумеется, здесь, как и во всей остальной Греции, подают дзадзыки и вяленые оливки, мусаку и греческий салат, гирос и сувлаки. Причем отменного качества, ровно потому, что эти блюда пользуются большой популярностью и их приготовление поставлено на поток. Однако было бы большой ошибкой полагать, что островная кухня не имеет своего лица. В этом легко убедиться, стоит лишь чуть внимательней изучить меню в самой обыкновенной таверне.

Например, там можно найти цигарели — горную траву, которую тушат с перцем и томатами . На вкус она пикантная, остренькая, с приятной кислинкой. Подается как закуска. Но вполне может выступить в качестве гарнира к рыбе.

Фото: independentravel.ru Цигарели

Также стоит обратить внимание на очень традиционный для Корфу апельсиновый салат — сочная и сладкая мякоть апельсинов нарезается кусочками и смешивается с оригинальной пастой из вяленой фиги с добавлением аниса, специй и небольшого количества узо. Получается легкое блюдо с ярким, свежим и контрастным вкусом.

К апельсинам у керкирийцев вообще особое отношение. Они нередко добавляют их в самые разные блюда, например в куриное рагу, а еще делают очень неплохую выпечку.

В местной кухне, что и понятно, много внимания отводится рыбе. Из оригинальных керкирийских блюд огромной популярностью пользуются так называемые бьянко и бурдето. Первое представляет собой белую морскую рыбу, которая обычно нарезается толстыми стейками и тушится в кастрюле с картофелем и морковью. Второе делают обычно из мелкой рыбешки, которую тушат в остром красном соусе с большим количеством гвоздики, но уже без картофеля. Ее можно есть просто так, обмакивая в соус кусочек свежеиспеченного хлеба.

Корфу Бурдето Фото: Depositphotos

Та же альтернатива красного и белого встречается и в мясных блюдах. Для софрито говядину тушат в белом соусе с добавлением вина, а подают обычно с пряным рисом. Для стифадо мясо тушат в густом и пряном красном соусе с большим количеством маленьких луковиц, зато никакого гарнира к нему не предусмотрено.

Об итальянском влиянии помимо риса для софрито напоминает и так называемая пастицада — говядина, тушеная в красном соусе с гвоздикой и перцем, которую подают с толстыми макаронами. Впрочем, это именно напоминание — ничего подобного на восточном итальянском побережье не найти.

Перекресток семи дорог

Керкирийская кухня может стать хорошим поводом для более основательного знакомства с местной историей и культурой. Корфу — один из самых северных Ионических островов. Серповидный клочок суши протяженностью 65 км изящно вытянулся вдоль побережья Южной Албании и западной части материковой Греции. Еще в глубокой древности он был своеобразным перевалочным пунктом для тех, кто плавал между Италией, Балканами и северной Африкой. Неудивительно, что, согласно древнегреческим мифам, на его берегах нашли приют и аргонавт Ясон, и вечный странник Одиссей. В средние века здесь безраздельно господствовали венецианцы. В новое время их сменили французы, а потом британцы. Все они оставили здесь свой след.

В этом легко убедиться, прогулявшись по старым кварталам Керкиры — столицы Корфу, в 2007 году включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . Узенькие улочки и обветшалые палаццо с причудливыми галереями на первых этажах очень напоминают старые кварталы прибрежных итальянских городов.

Корфу Фото: Depositphotos

Исторический центр Керкиры расположен между двумя крепостями — Старой и Новой, соответственно. Новая — на некотором удалении от моря — возведена в XV столетии. Неприступную твердыню охраняет лев — символ св. Марка, небесного покровителя Венеции. В Старой крепости на высокой, выступающей далеко в море скале, в окружении могучих венецианских стен, сохранились и остатки византийских укреплений VII–IX веков, и казармы британского гарнизона XIX столетия.

Прямо напротив цитадели расположилась площадь Спьянада — одна из крупнейших в Европе. Здесь часто устраивают массовые мероприятия — например, проводят концерты классической музыки. А по субботам местные жители обожают играть здесь в крикет.

С одного конца площадь обрамлена памятником британскому офицеру Томасу Мейтленду, исполненным в виде античной ротонды, а с другого — Дворцом св. Михаила и Георгия. Величественное здание в псевдороманском стиле некогда было резиденцией греческого короля и британского губернатора, а сегодня используется как арт-площадка. В его стенах разместилась коллекция азиатского искусства.

Корфу Фото: Александр Сидоров

С противоположной от крепости стороны к площади примыкает архитектурный комплекс Листон, возведенный в XIX веке французскими архитекторами, — с променадом, галереей и множеством кафе. По вечерам здесь собирается, кажется, вся Керкира. Впрочем, магазинчиками, ресторанами, тавернами, барами и кафе заняты, пожалуй, все уголки старого города.

На заметку: в Археологическом музее Керкиры хранится знаменитый фронтон храма Артемиды с изображением Горгоны. Уникальный по своей композиции и сохранности памятник датируется VI веком до н.э .

Наконец, в Керкире находятся мощи св. Спиридона Тримифунтского — одного из самых почитаемых в православии . С конца XVI столетия святыня хранится в соборе в центре города. Церковь отличается на редкость щедрым убранством, среди донаторов были и русские цари, и австрийские императоры. Если повезет, можно застать момент, когда священники открывают раку.

За пределами города

Корфу относительно небольшой по размеру — всего 65 км в длину и 32 км в ширину. За день его спокойно можно объехать на машине . А такую прогулку непременно стоит совершить.

Например, для того чтобы полюбоваться удивительно живописными пейзажами извилистой береговой линии. Или неспешно выпить чашку ароматного греческого кофе в таверне на уютной набережной древнего поселка Кассиопи — с видом на албанскую Саранду.

Или подняться на стены средневековой крепости Ангелокастро в северо-западной части острова. А потом, спустившись, искупаться в чистейших бухтах Палеокастрицы , которые считаются самыми красивыми на острове.

Или походить под парусом в окрестностях поселка Беницес , едва ли не более живописного, чем старые кварталы Керкиры.

Корфу Фото: Александр Сидоров

Или потусоваться в одном из клубов Кавоса — на самом юге. Или понежиться на теплом песочке просторного пляжа Ипсос.

Вообще на острове огромное количество самых разных пляжей. Многие доступны лишь с воды. Но местные жители с удовольствием доставят вас до нужного места за некоторое количество евро (сумму лучше оговорить на берегу). Следует также иметь в виду, что с восточной («албанской») стороны острова вода, как правило, заметно теплее, чем с западной, обращенной к открытому морю.

На заметку: на острове имеется два типа автобусов — в зависимости от расстояния. Тот, что синего цвета, ходит по Керкире и ее окрестностям. На нем можно добраться, например, в Беницес, Ахиллион, Ипсос или в аэропорт. Зеленый автобус обслуживает междугородние линии. Если вы собрались в Глифару, Роду или Палеокастрицу, то вам нужен именно он.

Что привезти домой

Бутылочку ароматного оливкового масла , которое славится своим на редкость гармоничным вкусом с цветочными, фруктовыми и ореховыми нотками. Его отжимают из местных, очень мелких и очень вкусных оливок.

Корфу Фото: Depositphotos

Оливковое мыло . На Корфу его всё еще делают вручную, а при производстве используют только натуральные ингредиенты.