Не всё в дом: какие сувениры не стоит везти из отпуска

В России упростили таможенный контроль за ввозимыми товарами. В основном речь о партиях товаров на продажу, но ограничения распространяются и на обычных туристов, которые решили затариться деликатесами и прихватить пару ракушек с пляжа на память. Что нельзя ввозить в Россию и где могут возникнуть проблемы из-за камня, кокоса и изображения Будды, читайте в материале «Известий».

Пять кило — и точка

Не более 5 кг фруктов можно провести в багаже или ручной клади из-за рубежа. Постановление об изменениях провоза фруктов и других продуктов вступит в силу 19 августа, пишет «Российская газета».

Речь идет о маленьких партиях, которые везут с собой на родину физлица. Пять килограммов фруктов — это максимум, который разрешено брать без фитосанитарных сертификатов. Если лимит превышен, фрукты уничтожат или отправят обратно — и то и другое за деньги нарушителя. Скорее всего, пойдет в исполнение первый вариант: вряд ли турист взял адрес у продавца на рынке, где покупал фрукты.

В первую очередь речь о тропических фруктах, вероятность заражения которых наиболее высока. Их россияне чаще всего везут из Вьетнама и Таиланда — в огромных корзинах под размер верхней полки в самолетах, которые продаются на рынках в этих странах. Речь идет о манго, папайе, ананасе, гуайяве, инжире и других. Попали под ограничения и менее экзотические абрикосы, персики, все ягоды и цитрусовые, а также сухофрукты.

фрукты Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В списке также есть бобовые, орехи и овощи (в том числе помидоры и огурцы). Ограничения коснулись хвойных веток, а также цветов: в багаж можно взять три букета по 15 цветов, листиков и веточек каждый. Нельзя ввозить даже в малых количествах без сертификатов картофель и семена.

В Россельхознадзоре заявили, что на самом деле ничего не поменяется . Эти правила действуют с 2017 года в соответствии с требованиями Евразийской экономической комиссии. Постановление же было принято, чтобы «гармонизировать нормативно-правовую базу» и упростить систему контроля на таможне, приводит слова пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано «РИА Новости». По некоторым позициям — в частности, по букетам цветов — в документе даны более точные ограничения.

Хамон с сушеными грибами

По национальному таможенному закону ограничение в 5 кг и вовсе действует с 2014 года. Однако знают о нем не все или знают, но распространяют только на санкционку из европейских стран.

Ограничение по весу касается, помимо фруктов и овощей, мясных и молочных продуктов, а также сыра, который вместе с колбасами чаще всего везут из Европы. Они должны быть в фабричной упаковке с соответствующими реквизитами.

С фермерской ярмарочной продукцией возникнет проблема. Кроме того, нельзя ввозить полуфабрикаты. В апреле Национальная мясная ассоциация предложила вообще запретить хамон и другие мясные товары, а также молочку для личного потребления, но инициатива не получила поддержки.

Все эти ограничения касаются и санкционных товаров — отдельных ограничений для них нет. Суть та же: 5 кг, заводская упаковка. Если чемодан забит одинаковыми головками сыра, у таможни может возникнуть подозрение, что турист везет их для перепродажи.

хамон Продажа хамона в одном из магазинов Барселоны, Испания Фото: Global Look Press/Andreas Gebert

Автор цитаты Иногда, когда возникают вспышки опасных заболеваний, вводятся временные запреты на ту или иную продукцию.

На сегодняшний день, по данным Россельхознадзора, нельзя ввозить подкарантинную продукцию из Абхазии, а также саженцы винограда определенных сортов из Италии и Франции — даже с сертификатом.

Помимо продуктов с высоким фитосанитарным риском (таких, как экзотические фрукты), есть продукты с низким. По решению комиссии Таможенного союза, их можно везти партиями больше 5 кг без сертификатов: это чай, обжаренный кофе, пряности, сушеные овощи.

Три литра на человека

Крайне маловероятно, что россиянин повезет с собой саженец из виноградника, а вот готовое вино — очень даже. Бесплатно привезти домой можно 3 л алкоголя . Можно еще два, если оплачена пошлина: по €10 за каждый литр некрепкого алкоголя и по €22 — за крепкий. В 2016 году Верховный суд признал превышение лимита на 500 мл незначительным правонарушением, но экспериментировать не стоит.

Что касается сигарет (которые, правда, в силу ценовой политики чаще вывозят из страны, нежели ввозят), то лимит — 200 сигарет, 50 сигар или 250 г, если речь о табаке. Как и алкоголь, перевозить их может только совершеннолетний пассажир — так что не стоит рассчитывать на детский чемодан, чтобы привезти лишнюю бутылку вина (а вот закинуть на счет ребенка лишний килограмм пармезана или маракуйи вполне реально).

В других странах свои лимиты по вывозу алкоголя, средний ограничитель — 3 л. Примерно те же правила действуют для оливкового масла.

Гербарий с картиной

С культурными ценностями нужно пройти через красный коридор: как минимум их нужно задекларировать при пересечении границы с РФ, а возможно, и заплатить госпошлину, если того требует законодательство страны, из которой вы их вывозите. В абсолютном большинстве стран, которые россияне выбирают для отдыха, вывоз культурных объектов запрещен или требует разрешения от местных профильных органов власти.

Повсеместно запрещен вывоз редких животных. Тех, что разрешено покупать и забирать на родину, везут по международному ветпаспорту или сертификату с информацией о состоянии здоровья питомца и прививках. В большинстве стран (за исключением государств СНГ) может потребоваться чипирование животного. Весить зверь должен не более 50 кг, а стоить — не дороже €1 тыс.

алкоголь Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С растениями сложнее: на них всегда нужен фитосанитарный сертификат , который действует после выдачи две недели. Так что вывозить ростки самшитов из Абхазии, например, не лучшая идея.

Расплата за ракушки и ширпотреб

Нельзя забывать и о требованиях тех стран, из которых вы везете гостинцы. Они могут быть не очевидны. Так, шесть лет назад в Турции, которая возглавляет рейтинг самых популярных у российских туристов стран, задержали туриста из Барнаула. Он купил в качестве сувенира камень, вывоз которого карается тюремным заключением. Оказалось, что это не просто камень, а кусок скульптуры. Мужчина получил 1,5 года условно.

Из Турции не стоит вывозить окаменелости любого размера, камни с пляжа и осколки мрамора — они могут оказаться фрагментами исторического объекта. Кроме того, нельзя собирать фрагменты почвы, ветки и другие природные объекты. Вообще песок, ракушки и предметы из костей животных и панцирей — опасные сувениры, которые могут вызвать вопросы у таможенников многих стран, в том числе Египта, Вьетнама, Доминиканской Республики и Италии (в 2018 году британскому туристу пришлось заплатить €1 тыс. за попытку вывезти ракушку с пляжа Сардинии). В Италии также советуют сохранять чеки при покупке брендовых вещей: за приобретение подделки можно заплатить штраф до €7 тыс.

одежда Фото: Global Look Press

В Таиланде стоит быть аккуратнее с фигурками и портретами Будды. Во-первых, они не должны быть выше 13 см, а во-вторых, в сувенирных лавках по случайности может затесаться предмет, представляющий историческую ценность. С тем же можно столкнуться в Греции, так что лучше просить в лавке чек.

Из Доминиканы, Индии и Туниса нельзя вывозить национальную валюту. Отдельно нужно интересоваться правилами перевозки продуктов: во Вьетнаме могут потребовать выбросить рыбный соус (если он разольется, всем вокруг придется несладко), из Таиланда нельзя брать (опять же из-за запаха) дуриан, кокосы и арбузы. По российским законам, кстати, арбуз, дыню или тыкву можно ввозить только по одной штуке.

Зеленый свет

Общее требование по багажу для авиапассажиров — не более 50 кг товаров для личного пользования не дороже €10 тыс. На машине и поездом можно ввезти только 25 кг на €500. При превышении нормативов потребуется заплатить пошлину в 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 на 1 кг.

Помните: проходя через зеленый коридор, вы негласно заявляете, что не нарушаете никаких правил. Если решат отдельно проверить именно вас и выявят перевес, придется нести ответственность. За умышленное недекларирование товаров грозит штраф в размере двукратной стоимости вещей и продуктов, которые еще и конфискуют.