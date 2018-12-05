Граница возможного: что можно будет привозить из-за рубежа

В ноябре в России вступили в силу правила, расширяющие список товаров, незаконный ввоз которых считается контрабандой и карается уголовным наказанием. С января 2019 года сократится и норма беспошлинного ввоза товаров для личного потребления. Изменения в законодательстве обсуждались еще в 2017 году, предполагалось, что снижение лимитов будет проходить постепенно — до 2021 года. Однако члены Евразийской экономической комиссии решили поторопиться. Что изменится в таможенных правилах и чем это обернется для россиян — разбирались «Известия».

Новое в таможенном законодательстве

С нового года норма беспошлинного ввоза россиянами товаров для личного потребления сократится с €1 тыс. до €500 на человека в месяц. Лимит по весу сохранится на уровне 31 кг. За превышение лимита ввозимых товаров придется заплатить 30% от их стоимости — не менее €4 за 1 кг сверх нормы. Например, за ввоз нового iPhone придется выложить больше 10 тыс. рублей пошлины. В будущем таможенное законодательство еще ужесточится. Так, с 2020 года лимит снизится до €220 на человека в месяц. Размер пошлины составит 15% от стоимости товара — не менее €2 за 1 кг сверх нормы.

Таможенные правила будут распространяться на тех путешественников, которые пересекают границу на автомобиле, водном транспорте или пешком. А вот тех, кто прилетает в Россию из-за границы на самолете, это не коснется. Для них сохраняется правило, при котором на борт можно взять покупки на сумму €10 тыс. и весом до 50 кг. Это объясняется тем, что объем ввозимых на авиалайнере товаров обусловлен установленным авиакомпанией объемом багажа.

аэропорт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Плата за роскошь

Также расширен и список товаров, незаконное перемещение которых через таможенную границу будет считаться контрабандой. Теперь за незаконный ввоз из-за границы дорогих часов, секундомеров, браслетов и других изделий из драгметаллов можно будет сесть на срок от 3 до 7 лет и заплатить штраф до 1 млн рублей.

Такая мера, по мнению российского правительства, позволит снизить количество незаконно ввезенных товаров на внутреннем рынке России и серьезно помешать преступным группам, которые перевозят в страну драгоценности и предметы роскоши крупными партиями.

Правила уже вступили в законную силу. Уголовное преследование будет распространяться на всех, кто нарушит их с 24 ноября 2018 года. Декларированию подлежат ввозимые товары стоимостью выше €10 тыс. Нарушителей ждет штраф — от 50% до 200% от стоимости или конфискация.

Новые правила — еще один шаг властей в борьбе с теневым рынком. Например, большинство часов ввозится в Россию нелегально для последующей перепродажи. Всего за первое полугодие 2018 года в Россию ввезли драгметаллов на $7,03 млн. Большая доля приходится как раз на нелегальную доставку.

Импортная лихорадка

Последнее исследование платформы PayPal и компании Ipsos показало, что 80% россиян регулярно совершают онлайн-покупки. При этом 44% ожидают, что расходы в 2019 году вырастут. 14% граждан приобретают товары исключительно в зарубежных магазинах. Большинство, а это чуть больше половины, выбирают крупные магазины.

За рубежом россияне предпочитают покупать электронику и игрушки, на них приходится по 61%. Самый крупный поток товаров идет из Китая (там покупки делают 60%). На втором месте — США (14%), на третьем — Гонконг (11%). При этом в Китае предпочитают покупать недорогие товары для дома. А вот в США — дорогие и качественные вещи.

«Известия» провели собственный опрос, узнав, где предпочитают покупать вещи жители России. Так вот, большинство приобретают их в путешествиях, стараясь попасть на скидки. «В России нет достаточного ассортимента, — считает одна из опрошенных, жительница Кирова Анастасия Крайнова. — Коллекции старые. У нас в городе в крупном торговом центре открывают магазин, который закрывают в столице из-за непопулярности».

Студентка Дарья Маковеева отметила, что заказывает себе обновки в популярным интернет-магазинах и тоже старается попасть на скидки.

«Каждый раз опасаюсь, получу ли товар. К сожалению, у меня был подобный случай. И, честно говоря, очень сложные варианты возврата, если вещь не подойдет», — говорит она.

онлайн покупка Фото: TASS/ FA Bobo/PIXSELL/PA Images/John Stillwell

Почта не готова

Еще в июне 2018 года глава «Почты России» Николай Подгузов обращался к властям с просьбой отложить снижение таможенных лимитов, ссылаясь на то, что ведомство технически не готово. «Почта России» разрабатывала собственную систему, которая бы позволяла взимать пошлину с дорогих интернет-покупок онлайн. Однако ее так и не доработали. Еще один минус снижения таможенных лимитов для «Почты России» — приостановка проекта по созданию сети логистических центров. В этот проект оператор совместно с ВТБ вложили 35 млрд рублей.

Победители и проигравшие

От ужесточения таможенных правил в России, по мнению директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишева, выиграют в первую очередь власти. У них появится серьезный источник дохода в виде сборов с интернет-коммерции — ввоз товаров в Россию из-за рубежа в последнее время растет. А вот пострадают от нововведений больше всего малый бизнес и средний класс, то есть те, кто часто ездит за границу и делает там покупки.

Еще одной пострадавшей группой может оказаться пограничная торговля или так называемый челночный бизнес. Особенно это будет заметно в регионах, граничащих с Китаем. Эксперты ожидают повышения уровня безработицы на Дальнем Востоке.

Сегодня в мире

В России действуют почти самые высокие лимиты на зарубежные посылки. Такие же только в Казахстане, но там еще есть ограничение по числу посылок, которые может принять человек в месяц (одна бандероль) и по числу товаров, которые могут находиться в посылке (не больше двух ноутбуков, например). Жители Украины могут в месяц заказать из-за рубежа товары на €150 (до 50 кг). Число посылок не ограничено. За превышение лимита украинцы платят пошлину в размере 10% и НДС в размере 20% от стоимости товара.

Из стран СНГ самые строгие правила установлены в Белоруссии. Там нельзя беспошлинно ввозить товары дороже €22. А пошлина составляет треть от суммы превышения. Такие же правила действуют и в европейских странах. Самые жесткие ограничения в Бразилии и в Китае — там абсолютно все ввозимые из-за границы посылки облагаются налогом.

почта Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Смешные цены

Ввод новых таможенных правил в России, как полагают эксперты, в первую очередь скажется на ценах. Ожидается, что ритейлеры серьезно повысят отпускную стоимость товаров. Кроме того, произойдет перераспределение трафика торговли. Однако, судя по опросам населения, интерес россиян к зарубежному шопингу не снизится. Граждане России готовы тратиться на качественную одежду и другие товары, и новые таможенные правила их пока не пугают.