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Названы лучше города для шопинга в СНГ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг трех лучших городов СНГ для шопинга у российских туристов. Список опубликован на сайте организации в понедельник, 12 ноября. 

Возглавил рейтинг столица Азербайджана Баку. С 1 по 31 мая 2018 года в этом городе прошел Бакинский шопинг-фестиваль (Baku Shopping Festival), который вызвал большой интерес у иностранных туристов.

Второе и третье места заняли столицы Казахстана и Белоруссии — Астана и Минск. 

Ранее эксперты представили список лучших городов для шопинга в России. Лидером оказалась Москва

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