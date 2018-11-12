Названы лучше города для шопинга в СНГ

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг трех лучших городов СНГ для шопинга у российских туристов. Список опубликован на сайте организации в понедельник, 12 ноября.

Возглавил рейтинг столица Азербайджана Баку. С 1 по 31 мая 2018 года в этом городе прошел Бакинский шопинг-фестиваль (Baku Shopping Festival), который вызвал большой интерес у иностранных туристов.

Второе и третье места заняли столицы Казахстана и Белоруссии — Астана и Минск.

Ранее эксперты представили список лучших городов для шопинга в России. Лидером оказалась Москва.