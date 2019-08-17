Королева ферий: чем заняться в Малаге летом

Малага — древний город-порт, основанный финикийцами, родина Пабло Пикассо и Антонио Бандераса, курортная столица Андалусии. В нем есть что посмотреть в любое время года — на холме Хибральфаро, с которого открывается потрясающий вид на город и море, сохранились построенные маврами древний замок и крепость, здесь есть множество исторических памятников и музеев , например Русский или Автомобильный, где хранится огромная коллекция ретролимузинов, здесь кипит бурная ночная жизнь с киносеансами на пляже и зажигательными фиестами на крышах. Но главная особенность города в том, что отсюда можно совершить множество захватывающих однодневных путешествий. О том, чем заняться в Малаге и окрестностях в августе , когда столбик термометра переваливает за 40-градусную отметку, а у испанцев начинается масштабный сезон отпусков, — в материале «Известий»

Ферия Южной Европы

Главный праздник лета в этом году проходит с 15 по 24 августа. Малагская ферия — одна из самых масштабных и известных в Испании, ее часто называют ферией Южной Европы. Ежегодные торжества посвящены исторической дате 19 августа 1487 года, когда католические короли отвоевали город у арабов и присоединили его к Короне Кастилии. В 23:50 на пляже Малагета старт празднику дают салют и музыкально-пиротехническое шоу , которое продолжается ночным концертом испанских поп-звезд.

Утро следующего дня — время торжественных процессий и кавалькад, когда местные жители в традиционных андалузских нарядах, пешком или на повозках и в каретах, запряженных лошадьми, проезжают по улицам исторического центра в сторону базилики Пресвятой Девы Марии Победительницы, где совершается торжественная служба. После этого на городских площадях начинаются выступления артистов, на арене «Ла Малагета» проходит коррида, на улицах — народные гулянья.

М-1 Торжественная коррида на арене Ла-Малагета во время Малагской ферии, 14 августа 2019 года Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Lorenzo Carnero

К вечеру торжества перемещаются на окраину города — на ярмарочную площадь Cortijo de Torres. Здесь работает огромный парк аттракционов и установлены десятки касет — павильонов, в которых жарят мясо, угощают вином, танцуют фламенко и поют под гитары о любви, страданиях, свободе и смерти. Добраться до ярмарочной площади, где веселье продолжается всю ночь, можно на специальных автобусах маршрута F, которые курсируют через весь город с 21:00 до 06:30. Чтобы любой рейсовый автобус остановился, необходимо поднять руку, если вы находитесь на остановке, или нажать на одну из кнопок, расположенных на поручнях в салоне. Посадка в автобус производится по очереди, которая образуется на остановке и которую местные жители строго соблюдают: ни пролезать вперед, ни пропускать кого-то не принято.

Главный напиток малагской ферии — Cartojal. Это сладкое белое вино местного производства, которое легко узнать по крышке и этикетке — они ярко-розовые в белый горошек. Название напитку дала деревня, расположенная неподалеку от винодельни. Сбор винограда Москатель-де-Алехандрия и Москатель Мориско, которые используются для производства вина, ведется по ночам, чтобы избежать летнего зноя. Подают напиток сильно охлажденным , а во время ферии, когда температура воздуха днем может достигать 40-градусной отметки, продавцы вынимают его прямо из морозильных камер.

Рестораны Малаги

Летом ресторанная жизнь Малаги перемещается из исторического центра на побережье. В порту, куда ежегодно заходят сотни круизных лайнеров, есть променад с протяженной ресторанной улицей, где можно найти и испанскую, и мексиканскую, и итальянскую, и множество разнообразных кухонь мира, есть рестораны и на главных городских пляжах. Но местные жители предпочитают обедать и ужинать на восточной окраине города — в районе Эль Пало. Это бывшая рыбацкая деревушка, где сохранилась характерная малоэтажная застройка — яркие разноцветные домики, стоящие на первой линии моря и выходящие окнами на пляж. Большинство из них — это туристические апартаменты и чирингитос.

Столики многочисленных чирингитос — летних кафе — стоят прямо на променаде рядом с пляжем, поэтому при желании можно тут же искупаться. Процесс приготовления пищи не меняется здесь веками: рыбу и прочую морскую живность, которую удалось добыть ранним утром, жарят на углях, нанизывая ее на деревянные палочки и втыкая их в песок. Самое дешевое и популярное блюдо, стоимостью €2–3, — espetos , мелкие сардинки, которыми всегда питались местные рыбаки.

Отдельного упоминания заслуживают два более крупных ресторана – El Balneario de los banos del Carmen и El Tintero. Первый располагается в здании бывшего роскошного термального комплекса, который был построен на берегу моря в 1918 году. Предполагалось, что это место станет культурно-развлекательным центром для местной буржуазии — здесь построили причал, корт, где проходил первый теннисный турнир Малаги, футбольное поле и концертный зал, где отмечали праздники и давали балетные представления, установили экран для показа кинофильмов.

М-2 El Balneario de los banos del Carmen Фото: El Balneario de los banos del Carmen/elbalneariomalaga.com

С годами комплекс обветшал и пришел в запустение. Местные власти до сих пор решают, что с ним делать, — создают проекты, ищут на них деньги и не находят. Однако ресторан, расположенный в слегка отремонтированном здании, остается очень популярным заведением — надо думать, прежде всего благодаря своему расположению, легкому налету ретро и неплохой кухне по умеренной стоимости. Открытая терраса ресторана расположена прямо на пирсе, вдающемся в море, так что по вечерам он походит на какой-нибудь светящийся «Титаник».

Особого шарма добавляют соленые брызги, развевающиеся на ветру белоснежные абажуры, скатерти и салфетки, плещущиеся под ногами волны и расстилающаяся перед глазами бескрайняя морская гладь , а блестящие металлические супницы и ведерки для шампанского эффектно контрастируют с подернутыми ржавчиной, изъеденными морской водой металлическими конструкциями бывшего причала.

Полная противоположность потрепанно-богемному Balneario — находящийся на окраине Эль Пало шумный El Tintero. Десятки испанцев приезжают сюда, чтобы принять участие в увлекательной гастрономической игре — поймай свою еду. Главная отличительная особенность этого ресторана – необычная подача блюд. Каждый официант берет на раздаче одно из блюд, которые повара готовят с поразительной скоростью, и идет между столиками, выкрикивая его название. Тот, кто хочет это попробовать, должен успеть поднять руку, чтобы заполучить его.

М-3 El Tintero Фото: facebook.com/eltinterorestaurante

Иностранцам здесь как минимум надо знать испанские названия рыбы и морепродуктов — или это превращается в рулетку: в большинстве тарелок лежат поджаристые кусочки разного калибра, и определить, что это, можно только на вкус, и то не всегда. В конце обеда специальный человек подсчитывает число тарелок, накопившихся на столе, и выписывает счет. Одно блюдо слишком старательно прожаренных даров моря стоит $6. Многим нравится, ресторан пользуется большой популярностью, и чаще всего здесь невозможно найти свободный столик.

Гастрономический квест

Фестиваль трех культур — христианской, иудейской и мусульманской — праздник, который ежегодно в последние выходные августа проходит в небольшом городке Фрихильяна, расположенном в горах в часе езды от Малаги. Узкие мощеные улицы, скрывающие от летнего зноя, многочисленные фонтаны, белоснежные дома, украшенные яркими цветущими растениями и богатыми мозаиками, — сочетание южно-испанского и мавританского стилей сделало это место уникальным, его называют одним из самых красивых в Испании.

Здесь нет размаха малагской ферии, однако праздник привлекает в городок десятки тысяч туристов. И даже огромный поток людей не может нарушить уютной, камерной обстановки, царящей на тенистых улицах Фрихильяны. Одно из самых интересных и популярных мероприятий праздника — Ruta de tapas. Это квест, в ходе которого надо обойти пару десятков баров, раскиданных по всему городу, пробуя разнообразные тапасы и запивая их горячительными или прохладительными напитками. Каждая порция вместе с напитком стоит $2. Участникам выдается карта, на которой отмечены заведения, участвующие в мероприятии.

М-4 Фрихильяна Фото: Global Look Press via ZUMA Press/VW Pics

Надо сказать, что найти нужное место на извилистых улицах Фрихильяны, которые то ныряют вниз, то идут круто в гору, бывает очень непросто, поэтому прогулка превращается в увлекательное приключение. В каждом баре необходимо отметиться. После получения порции тапасов за разговорами с хозяином и другими посетителями, приехавшими со всех концов земного шара, надо не забыть поставить штамп в специальном паспорте, который выдают вместе с картой. Осилившим половину маршрута выдают на память футболку, за весь маршрут — целый набор аксессуаров с символикой праздника.

Масштабное веселье разворачивается внизу, у въезда в город — здесь работает гигантская ярмарка, где можно покататься на карусели, купить мед из сахарного тростника, мозаичные светильники, посуду и прочие изделия местных народных промыслов, послушать выступления артистов и потанцевать национальные танцы вместе с испанцами. Доехать до Фрихильяны можно только на автомобиле или на автобусе с пересадкой в Нерхе, откуда во время праздника каждые полчаса с 19:00 до 04:00 курсируют регулярные рейсы.

Гибралтарские макаки

Находиться всего в 100 кv от знаменитой скалы и отказаться от незабываемой прогулки может только ленивый. Тем более что для однодневного посещения этой британской территории российским туристам достаточно шенгенской визы. Побродить по вырубленным в скалах туннелям времен Второй мировой, осмотреть коллекцию оружия в Батарее принцессы Каролины, подняться на Гибралтарский маяк, полюбоваться на необычные ландшафты, уникальную флору и фауну и сфотографироваться в окружении диких обезьян, колония которых является единственной на всем европейском континенте, — чтобы успеть осмотреть всё за один день, придется поторопиться.

М-5 Гибралтарский маяк Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Woike

Нельзя не попробовать уникальную кухню этой многонациональной страны, в которой перемешались английские, андалусские, итальянские, марокканские традиции: мясные rolitos, rosto и fideos al horno из макаронных изделий, выпечку calentitas и panissas.

Поездка от Малаги на машине займет чуть более часа. От автовокзала Малаги ходит прямой автобусный маршрут до остановки La Linea, она находится прямо рядом с границей, время в пути – около 2 часов. Перейдя границу, можно сесть на местный автобус и за 10 минут доехать до центра.

Купание в Атлантике

Купание в океане — один из обязательных пунктов летней программы в Малаге. Правда, чтобы обернуться за один день, придется встать довольно рано — дорога на автомобиле занимает около 2,5 часа. Если ехать в Кадис на автобусе с пересадкой в порту Альхесираса или поезде (с пересадкой в Кордобе или Севилье) — больше четырех, поэтому без ночевки тут не обойтись. Можно совместить поездку с посещением Гибралтара — он находится по пути.

Кадис — город-крепость, один самых древних в Европе. В эпоху Великих географических открытий здесь был главный порт, откуда отправлялись испанские экспедиции в Америку. Здесь сохранилось множество крепостных сооружений и береговых фортов разных времен, руины древнеримского театра, второго по величине в античном мире, в смотровой башне Тавира, построенной местными купцами, работает камера-обскура. Правда, для купания это место не очень подходит: единственный пляж в черте города — небольшой Playa de la Caleta, где море спокойное и теплое. Более просторные и протяженные пляжи, на которых любят резвиться серферы, тянутся за пределами города.

М-6 Руины древнеримского театра в Кадисе Фото: Global Look Press/Jose Antonio Moreno

Если нет желания бродить по раскаленным каменным улицам, лучше отправиться в Кониль-де-ла-Фронтеру. Этот небольшой городок, который можно обойти часа за полтора, также расположен на побережье Атлантики. При желании можно там остановиться на пару дней — в городе есть множество отелей и ресторанов. На здешних пляжах, действительно бескрайних и белоснежных, большую часть времени дует очень сильный ветер, который сдувает всё на своем пути. Поэтому большинство прибрежных ресторанов, в которых можно вдоволь наесться морских даров, скрывается за защитными экранами.

Так как из-за ветра жара совсем не чувствуется, можно быстро обгореть, поэтому необходимо брать крем от загара и защитную одежду, которую не сдует. Океанская свежесть не всегда и не всех располагает к купанию, однако само столкновение со стихией вызывает бурные восторги и желание схватиться за камеру у всех без исключения.

Королевская тропа

El Caminito del Rey — дорога, построенная в начале прошлого века для рабочих, строивших плотину Конде дель Гвадалорсе. Она соединяет две стенки глубокого каньона и представляет собой сооружение из стекла и бетона, которое держится на стометровой высоте на вбитых в скалу костылях и железнодорожных рельсах. Ее ширина составляет всего 1 м, а протяженность — 3 км. В начале этого века дорогу отремонтировали и превратили в туристический объект.

Путешественников отправляют на маршрут группами, предварительно выдав каски, проверив наличие спортивной обуви и проинструктировав по технике безопасности. Так как маршрут очень популярен, а количество людей, которое он способен принять, ограничено, места необходимо бронировать заранее, за 2–3 месяца до поездки, на сайте caminitodelrey.info. Входной билет стоит $10, с автобусом, который подвозит ко входу на тропу, — €11,55, с автобусом и гидом — €19,55.

М-7 Королевская тропа Фото: Getty Images/David Ramos

Дорога из Малаги до Ардалеса на автомобиле займет около часа, его придется оставить на парковке и пересесть на автобус. Если ехать на электричке, которая отходит в 10 утра, надо брать билет до станции Эль Чорро, откуда ходят экспрессы до начала маршрута.

Балкон Европы и морская прогулка

В ближайших окрестностях Малаги летом тоже есть что посмотреть и чем заняться. Менее чем в часе езды на автомобиле по живописному побережью расположены пещеры Нерхи. Это целый подземный город, который называют природным собором Коста дель Соль, маршрут по нему протянулся на 5 км. В одном из его амфитеатров ежегодно в июле проходит Международный музыкальный фестиваль, который так и называется Festival Cueva de Nerja.

М-7 Пещеры Нерхи Фото: Global Look Press/Martin Moxter

После прогулки по залам Привидений, Катастроф, Водопада, Рождества, можно отправиться в саму Нерху, курортный прибрежный город, где расположен Балкон Европы. Это смотровая площадка над Средиземным морем, появившаяся на месте разрушенной землетрясением крепости . С нее открываются прекрасные виды, которыми можно любоваться в сопровождении звучащей здесь классической музыки.