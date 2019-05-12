От романики до романтики: чем заняться весной в Жироне

Жирона — словно декорация эпической постановки в театре истории, на фоне которой разворачивалось множество событий на протяжении веков . Здесь отметились римляне, мавры, французы и даже армия Джейме Ланнистера, героя известной фэнтези-саги. Яблоко раздора на протяжении веков, она наконец-то ушла на исторический покой и теперь мирно живет воспоминаниями о бурном прошлом, в котором было всё — от войн до чумы. «Известия» выяснили, чем заняться в Жироне .

Весне навстречу

Цветочное настроение приходит в древний каталонский город в мае. В течение 10 дней здесь длится фестиваль Temps de Flors, во время которого Жирону, словно даму на выданье, одевают во всё лучшее . Цветами украшают Кафедральный собор, Арабские бани, общественные и частные здания, извилистые переулки и узкие лестницы в старом квартале. По всему городу для публичного доступа открываются частные дворики, где не без хвастовства выставлены на всеобщее обозрение горшки с цветами, вазы с букетами, цветочные инсталляции.

В Жироне в это время, особенно в выходные, большое количество туристов, поэтому лучше всего посетить фестиваль в будний день — во вторник или в среду.

Не проходите мимо

Кафедральный собор Святой Девы Марии

Чтобы обозреть великолепный готический неф шириной 23 м и высотой 35 м придется преодолеть 90 ступеней по лестнице, ведущей в собор Святой Девы Марии от площади 12 апостолов . Собор, который начали возводить в XI веке и строили на протяжении нескольких столетий, завораживает своей грандиозной эклектичной архитектурой, однако и внутри есть на что посмотреть . Например, на трон Карла Великого или старейший в мире гобелен «Мироздание», что находится в музейной комнате.

жирона Кафедральный собор Святой Девы Марии, украшенный цветами во время фестиваля Temps de Flors Фото: flickr.com/Joan

Местные жители припадают к мощам Святого Нарцисса, покровителя Жироны и ее духовного наставника. Даже мертвый, он когда-то спас город от нашествия французских солдат. А вандалов, что хотели разрушить его могилу, покусал до смерти рой мух, что вылетел из-под крышки гроба.

Мост Эйфеля

До того, как представить миру свое самое известное творение в Париже — 300-метровую башню, инженер Гюстав Эйфель занимался сооружением мостов. В Жироне он в 1876 году построил Pont de les Peixateries Velles — импозантное стальное сооружение красного цвета . Тяжелое строение, перекинувшееся через реку Оньяр, на фоне разноцветных средневековых домиков смотрится массивно, но все давно привыкли. Мост Эйфеля — один из самых растиражированных объектов Жироны.

жирона Мост Эйфеля Фото: Global Look Press/Hans Blossey/imageroker

Еврейский квартал Эль-Каль

Эль-Каль — старинный квартал Жироны, в котором с X и вплоть до XV века жили евреи , пока их не изгнала Изабелла Кастильская. Считается, что именно в Еврейском квартале Жироны зародилось учение о каббале . Лабиринт узких улиц, крутые лестницы, старинные тяжелые двери, фонари и знаки из прошлого — всё это Эль-Каль, один из наиболее сохранившихся еврейских кварталов Европы.

Дело вкуса

El Celler de Can Roca

Звезды и рейтинги уважаемых гастрономических гидов — ничто по сравнению со званием лучшего ресторана мира. И он находится в Жироне . Братья Рока на протяжении многих лет держат в городе семейное заведение El Celler de Can Roca. Чтобы заказать здесь столик, придется ждать примерно год. За кухню отвечает старший, Жоан, за десерты — младший, Жорди, за винную карту — Жозеп. Здесь подают блюда каталонской кухни, интерпретированные в современном стиле: парфе из гусиной печени с копченым голубем в соусе из хереса, вишневый суп с тунцом, вымоченное в планктоне яйцо, фаршированные фуа-гра яблоки по рецепту мамы Рока — Монтсеррат.

ОБВЕС: https://iz.ru/853043/aleksandr-sidorov/v-etom-mire-net-nichego-nevozmozhnogo

Massana

Ресторан креативной кулинарии, в котором подают сезонные блюда. Впрочем, любой гурман легко заметит азиатские нотки в исполнении шефа Пере Массаны, обладателя одной звезды Michelin. Обязательно стоит заказать перепелов в гезе из капусты, угря со свиной шейкой.

жирона Фото: Restaurant Massana

Divinum

Шеф-повар заведения обучался кулинарному мастерству у Жоана Рока, а это значит, что в Divinum есть чему удивиться. В ресторане предлагают блюда каталонской гастрономии в новом обличии. Есть два отличных демонстрационных меню — от €40.

Can Marques

Небольшой ресторанчик находится прямо напротив рынка и предлагает простую, но очень вкусную, что называется, рыночную кухню. Сюда стоит прийти за каталонскими деликатесами, которые часто готовят дома: за треской с рататуем (bacallà amb samfaina) и рагу из говяжьих лодыжек (cap-i-pota de vedella).

Что попробовать в Жироне

Конечно, хамон иберико (Iberico). Особенно в заведении Ham Session по выходным.

Cалат из соленой трески esqueixada.

Фото: facebook/Ham Session Girona

Выпечку с начинкой из каталонского крема xuixos.

Лук-кальсот во время Кальсотады — каталонского весеннего пикника, во время которого на гриле жарят лук-порей.

Местное пиво из Саррья-де-Тер.

Необычный музей

Поклонникам синематографа будет на что посмотреть в Жироне. В экспозиции Museu del Cinema имеется фантаскоп XIX века, боксерская перчатка Роберта де Ниро из фильма «Бешеный бык», ботинки Джеймса Дина, лампа со стола в кафе «У Рика» в Касабланке, рядом с которой сидела Ингрид Бергман . В музее можно попасть на кинокласс, во время которого посетителям предоставляется шанс снять свое немое кино или создать мультфильм.

жирона Museu del Cinema Фото: facebook.com/Museu del Cinema

Где погулять

По крепостным стенам города. Они были перестроены в XIV веке. Большую часть строений разрушили уже в XIX веке, но кое-что осталось и сегодня. Шествуя по Passeig de la Muralla, можно наслаждаться видами на город и на Пиренеи . На пути встречаются романтичные патио, украшенные цветами, где можно отдохнуть. На стену можно подняться по нескольким лестницам, например одна из них ведет от площади Каталонии, другая — от улицы Рамбла-де-ла-Либертат.

Необычный тур

В Жироне снимали множество сцен шестого сезона фантастической саги «Игра престолов». Дотошный поклонник без труда узнает все локации . По лестнице Кафедрального собора, который оказался Великой септой Бейлора, на белом коне поднимался однорукий Ланнистер. Жирона выступила прототипом Браавоса, в котором Арья пыталась стать «никем», где, будучи слепой, она просила милостыню на площади Plaça del Jurats, что прямо за собором. Здесь же она дралась на палках с безликой Бродяжкой. Бенедиктинский монастырь X века Сан-Пере-де-Гальинганс отлично сошел за Цитадель великих мейстеров в Староместе, куда пришел Сэм Тарли, сейчас здесь Музей археологии.

жирона Монастырь Сан-Пере-де-Гальиганс Фото: Depositphotos

Что нужно непременно сделать в Жироне

Поцеловать в зад скульптуру льва на площади Сан-Фелиу, чтобы вернуться в Жирону. Правда, знайте, что оригинальная львица хранится в Художественном музее Жироны.

Попробовать невероятно вкусное мороженое (лучшее — с печеным яблоком, цветочное — во время фестиваля) в единственной в мире джелатерии Сelateria Rocambolesc, где сладости делает Жорди Рока.

Накупить всякого на местной Рамбле.

Пообедать на площади Независимости (Independecia).

Отправиться на ночную экскурсию и попытаться рассмотреть в реке кокольону — крокодила с крыльями бабочки.

Фото: Depositphotos

Отведать шоколадных мух — сладкое напоминание о чудесном спасении города от французской армии.

Посетить кулинарный класс в Escola d’Hostaleria de Girona.

Научиться танцевать сардану на площади Plaça del Vi ежедневно в 6 вечера во время Цветочного фестиваля.

Отыскать Plaça dels Raïms — самую маленькую площадь в Европе.

Купить затейливый антиквариат на весеннем рынке König.