От романики до романтики: чем заняться весной в Жироне
Жирона — словно декорация эпической постановки в театре истории, на фоне которой разворачивалось множество событий на протяжении веков. Здесь отметились римляне, мавры, французы и даже армия Джейме Ланнистера, героя известной фэнтези-саги. Яблоко раздора на протяжении веков, она наконец-то ушла на исторический покой и теперь мирно живет воспоминаниями о бурном прошлом, в котором было всё — от войн до чумы. «Известия» выяснили, чем заняться в Жироне.
Весне навстречу
Цветочное настроение приходит в древний каталонский город в мае. В течение 10 дней здесь длится фестиваль Temps de Flors, во время которого Жирону, словно даму на выданье, одевают во всё лучшее. Цветами украшают Кафедральный собор, Арабские бани, общественные и частные здания, извилистые переулки и узкие лестницы в старом квартале. По всему городу для публичного доступа открываются частные дворики, где не без хвастовства выставлены на всеобщее обозрение горшки с цветами, вазы с букетами, цветочные инсталляции.
В Жироне в это время, особенно в выходные, большое количество туристов, поэтому лучше всего посетить фестиваль в будний день — во вторник или в среду.
Не проходите мимо
Кафедральный собор Святой Девы Марии
Чтобы обозреть великолепный готический неф шириной 23 м и высотой 35 м придется преодолеть 90 ступеней по лестнице, ведущей в собор Святой Девы Марии от площади 12 апостолов. Собор, который начали возводить в XI веке и строили на протяжении нескольких столетий, завораживает своей грандиозной эклектичной архитектурой, однако и внутри есть на что посмотреть. Например, на трон Карла Великого или старейший в мире гобелен «Мироздание», что находится в музейной комнате.
Кафедральный собор Святой Девы Марии, украшенный цветами во время фестиваля Temps de Flors
Местные жители припадают к мощам Святого Нарцисса, покровителя Жироны и ее духовного наставника. Даже мертвый, он когда-то спас город от нашествия французских солдат. А вандалов, что хотели разрушить его могилу, покусал до смерти рой мух, что вылетел из-под крышки гроба.
Мост Эйфеля
До того, как представить миру свое самое известное творение в Париже — 300-метровую башню, инженер Гюстав Эйфель занимался сооружением мостов. В Жироне он в 1876 году построил Pont de les Peixateries Velles — импозантное стальное сооружение красного цвета. Тяжелое строение, перекинувшееся через реку Оньяр, на фоне разноцветных средневековых домиков смотрится массивно, но все давно привыкли. Мост Эйфеля — один из самых растиражированных объектов Жироны.
Мост Эйфеля
Еврейский квартал Эль-Каль
Эль-Каль — старинный квартал Жироны, в котором с X и вплоть до XV века жили евреи, пока их не изгнала Изабелла Кастильская. Считается, что именно в Еврейском квартале Жироны зародилось учение о каббале. Лабиринт узких улиц, крутые лестницы, старинные тяжелые двери, фонари и знаки из прошлого — всё это Эль-Каль, один из наиболее сохранившихся еврейских кварталов Европы.
Дело вкуса
El Celler de Can Roca
Звезды и рейтинги уважаемых гастрономических гидов — ничто по сравнению со званием лучшего ресторана мира. И он находится в Жироне. Братья Рока на протяжении многих лет держат в городе семейное заведение El Celler de Can Roca. Чтобы заказать здесь столик, придется ждать примерно год. За кухню отвечает старший, Жоан, за десерты — младший, Жорди, за винную карту — Жозеп. Здесь подают блюда каталонской кухни, интерпретированные в современном стиле: парфе из гусиной печени с копченым голубем в соусе из хереса, вишневый суп с тунцом, вымоченное в планктоне яйцо, фаршированные фуа-гра яблоки по рецепту мамы Рока — Монтсеррат.
ОБВЕС: https://iz.ru/853043/aleksandr-sidorov/v-etom-mire-net-nichego-nevozmozhnogo
Massana
Ресторан креативной кулинарии, в котором подают сезонные блюда. Впрочем, любой гурман легко заметит азиатские нотки в исполнении шефа Пере Массаны, обладателя одной звезды Michelin. Обязательно стоит заказать перепелов в гезе из капусты, угря со свиной шейкой.
Divinum
Шеф-повар заведения обучался кулинарному мастерству у Жоана Рока, а это значит, что в Divinum есть чему удивиться. В ресторане предлагают блюда каталонской гастрономии в новом обличии. Есть два отличных демонстрационных меню — от €40.
Can Marques
Небольшой ресторанчик находится прямо напротив рынка и предлагает простую, но очень вкусную, что называется, рыночную кухню. Сюда стоит прийти за каталонскими деликатесами, которые часто готовят дома: за треской с рататуем (bacallà amb samfaina) и рагу из говяжьих лодыжек (cap-i-pota de vedella).
Что попробовать в Жироне
Конечно, хамон иберико (Iberico). Особенно в заведении Ham Session по выходным.
Cалат из соленой трески esqueixada.
Выпечку с начинкой из каталонского крема xuixos.
Лук-кальсот во время Кальсотады — каталонского весеннего пикника, во время которого на гриле жарят лук-порей.
Местное пиво из Саррья-де-Тер.
Необычный музей
Поклонникам синематографа будет на что посмотреть в Жироне. В экспозиции Museu del Cinema имеется фантаскоп XIX века, боксерская перчатка Роберта де Ниро из фильма «Бешеный бык», ботинки Джеймса Дина, лампа со стола в кафе «У Рика» в Касабланке, рядом с которой сидела Ингрид Бергман. В музее можно попасть на кинокласс, во время которого посетителям предоставляется шанс снять свое немое кино или создать мультфильм.
Museu del Cinema
Где погулять
По крепостным стенам города. Они были перестроены в XIV веке. Большую часть строений разрушили уже в XIX веке, но кое-что осталось и сегодня. Шествуя по Passeig de la Muralla, можно наслаждаться видами на город и на Пиренеи. На пути встречаются романтичные патио, украшенные цветами, где можно отдохнуть. На стену можно подняться по нескольким лестницам, например одна из них ведет от площади Каталонии, другая — от улицы Рамбла-де-ла-Либертат.
Необычный тур
В Жироне снимали множество сцен шестого сезона фантастической саги «Игра престолов». Дотошный поклонник без труда узнает все локации. По лестнице Кафедрального собора, который оказался Великой септой Бейлора, на белом коне поднимался однорукий Ланнистер. Жирона выступила прототипом Браавоса, в котором Арья пыталась стать «никем», где, будучи слепой, она просила милостыню на площади Plaça del Jurats, что прямо за собором. Здесь же она дралась на палках с безликой Бродяжкой. Бенедиктинский монастырь X века Сан-Пере-де-Гальинганс отлично сошел за Цитадель великих мейстеров в Староместе, куда пришел Сэм Тарли, сейчас здесь Музей археологии.
Монастырь Сан-Пере-де-Гальиганс
Что нужно непременно сделать в Жироне
Поцеловать в зад скульптуру льва на площади Сан-Фелиу, чтобы вернуться в Жирону. Правда, знайте, что оригинальная львица хранится в Художественном музее Жироны.
Попробовать невероятно вкусное мороженое (лучшее — с печеным яблоком, цветочное — во время фестиваля) в единственной в мире джелатерии Сelateria Rocambolesc, где сладости делает Жорди Рока.
Накупить всякого на местной Рамбле.
Пообедать на площади Независимости (Independecia).
Отправиться на ночную экскурсию и попытаться рассмотреть в реке кокольону — крокодила с крыльями бабочки.
Отведать шоколадных мух — сладкое напоминание о чудесном спасении города от французской армии.
Посетить кулинарный класс в Escola d’Hostaleria de Girona.
Научиться танцевать сардану на площади Plaça del Vi ежедневно в 6 вечера во время Цветочного фестиваля.
Отыскать Plaça dels Raïms — самую маленькую площадь в Европе.
Купить затейливый антиквариат на весеннем рынке König.