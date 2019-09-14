Перекресток Европы: что нужно знать о Южном Тироле

Альто Адидже, или Южный Тироль, — небольшая область на самом севере Италии. На протяжении нескольких столетий эти земли являлись частью Священной Римской империи, а затем Австро-Венгрии и лишь в 1919 году вошли в состав Итальянского королевства. Поэтому неудивительно, что и по сей день здесь очень заметно немецкое влияние. Оно проявляется буквально во всем, будь то язык, архитектура, гастрономия или жизненный уклад в широком смысле слова. А еще за Альто Адидже закрепилась слава одного из самых интересных винодельческих регионов этой едва ли не самой винодельческой в мире страны. Подробности — в материале «Известий».

Всё по порядку

Ближайший к Альто Адидже международный аэропорт находится в Вероне. Путешествие между этими географическими точками занимает примерно два часа по приличному скоростному шоссе, однако за это время ты не просто перемещаешься в пространстве, но попадаешь как будто в другую реальность.

Милое итальянское разгильдяйство — в Вероне оно ощущается сразу после паспортного контроля — сменяется немецкой аккуратностью и пунктуальностью. Довольно однообразный равнинный пейзаж уступает место драматическому горному ландшафту. То здесь, то там над небольшими городками вдоль речки Адидже вместо вытянутых романских базилик возникают то остроконечные готические шпили, то ломанные «луковки» немецких барочных церквей, а виноградники чем дальше к северу, тем всё выше забираются на крутые склоны отрогов Доломитовых Альп.

Исторически долина Адидже и некоторые соседние долины служили естественным коридором, который связывал Германию с Италией и — шире — Северную Европу со Средиземноморьем. По нему проходили и торговые караваны, и дипломатические миссии, и войска. С севера на юг, с юга на север. Везли ткани, пряности, вина, книги, идеи.

Своеобразным перевалочным пунктом на этом маршруте был городок Больцано — нынешняя административная столица области. Богатый, мультикультурный, многоязыкий и толерантный к чужестранцам, во многом он остается таким и сегодня. В меню местных ресторанов кнедли и штрудель соседствуют с ризотто и пастой, а тонко нарезанное, буквально тающее во рту сало или душистый, слегка подкопченный шпек присутствуют на столе так же органично, как и умащенное оливковым маслом панини с томатами. На улице с вами легко заговорят на очень хорошем английском и приличном французском, а про итальянский с немецким и говорить не приходится — больцанцы легко переходят с одного языка на другой.

тироль-2 Вид на город Больцано Фото: Depositphotos

Впрочем, стоит немного отъехать от города — и сразу становится понятно, что немецкого в Альто Адидже все-таки больше, чем итальянского, а в деревеньках на крутых склонах, столь полюбившихся поклонникам горных лыж, по-итальянски могут и вовсе не разуметь. Однако всегда приложат максимум усилий, чтобы наладить контакт с собеседником. Тем более что у местных жителей для такого случая непременно найдется универсальный переводчик — бокальчик отличного вина .

Немного экстрима

Виноделие наряду с туризмом является важнейшей отраслью региональной экономики . Лозы здесь пестуют не одну тысячу лет. В производстве, главным образом в выращивании винограда, заняты тысячи домохозяйств. Большей частью они объединяются в кооперативы — так легче реализовывать урожай по приемлемой цене, делать вино при недостатке собственных ресурсов и продавать его на внутреннем и внешних рынках. Слово «кооператив», однако, не следует воспринимать в негативном ключе — за качеством сырья и конечного продукта в таких организациях следят очень строго.

Внушительное количество мелких собственников в Альто Адидже владеют участками площадью от пары соток до 2–3 га — таков результат многовекового дробления семейного наследства. Но обработка даже совсем небольших виноградников требует много времени и сил — последние часто расположены на крутых склонах или на узких террасах, где невозможно использовать никакую технику, поэтому всё приходится делать исключительно вручную . Кроме того, следует отметить и активную приверженность многих виноградарей органическому способу ведения сельского хозяйства.

Общая площадь виноградников Альто Адидже составляет сегодня примерно 5,5 тыс. га, причем 98% угодий находится в контролируемой зоне DOC. Располагаются они на высоте от 200 до 1100 м над уровнем моря, что делает их одними из самых высоких в Европе. Здесь потрясающее разнообразие почв — от вулканического порфира и сланца с кварцевыми вкраплениями до известняка и глинистых отложений (в общей сложности до 150 видов), и своеобразный климат — горный, но с выраженным средиземноморским влиянием . Альпы защищают виноградники от холодных северных ветров, а с юга, напротив, всё открыто для поступления теплых воздушных масс. В Альто Адидже много солнца — до 300 ней в году, а в Больцано и окрестностях летом нередко бывает до +40 °С. Но из-за близости гор здесь наблюдается очень большой перепад дневных и ночных температур. Словом, трудно найти место, более благоприятное для выращивания винограда.

Однако в обозримом будущем многое в привычном укладе может измениться. Виной тому — глобальное потепление . За последние четверть века среднегодовая температура в регионе увеличилась на 1,5 градуса, а к концу нынешнего столетия она может вырасти еще на 5 градусов.

Эта проблема оказалась в центре внимания участников международного винного саммита, который прошел в Больцано в первые дни сентября. Многие виноделы и винные эксперты отмечали, что если климат продолжит меняться с той же скоростью, то уже через несколько десятилетий внизу станет слишком жарко и виноград придется высаживать заметно выше. Собственно, этот процесс уже начался. За последние 20 лет холодолюбивые лозы пино неро и пино бьянко в значительной степени перекочевали из долин на склоны. При дальнейшем потеплении в зону потенциального виноделия попадет еще примерно 4 тыс. га, то есть немногим меньше того, что имеется сегодня.

Последствия таких изменений пока трудно предсказать. Ясно, однако, что это потребует значительных расходов на освоение новых площадей (создание террас, проводку ирригации и пр.), а также приведет к заметному изменению сортового состава — внизу будет расти более теплолюбивый виноград из других регионов Италии.

Мал золотник

Альто Адидже, несмотря на свои скромные размеры, хорошо известен в Италии . Прежде всего благодаря своим качественным белым винам, на долю которых приходится 62% от общего объема. Некоторые эксперты вообще считают эту область едва ли не самым главным «белым» регионом страны .

Тон задают пино блан, гевюрцтраминер, пино гри, совиньон и шардоне. Заметную роль играет мюллер тургау. А на высокогорных участках найдется и рислинг, и кернер, и даже грюнер вельтинер — своеобразный реверанс по отношению к соседним Австрии и Германии. Белые вина получаются здесь яркими, свежими и задорными, цветочно-травянистыми и нежно-фруктовыми, с сочной, очень интенсивной кислотностью и характерной солоноватой минеральностью, скрыть которую порой не способен даже высокий остаточный сахар. Чем выше виноградник, тем вина бодрей и строже. Чем ближе к долине, тем они более полнотелые и насыщенные, но и значительно более спиртуозные, конечно. 14,5% алкоголя для них вполне обычная вещь.

Посадок красных сортов в регионе значительно меньше . К числу основных относятся скьява (вернач), лагрейн и пино нуар. Кроме того, здесь есть небольшие участки мерло и каберне совиньона. До 80-х годов прошлого века качеству красных вин в Альто Адидже не уделяли большого внимания . Львиная доля производства приходилась на простенькую и дешевую скьяву, а из лагрейна делали главным образом розовое, довольно легкотелое и невыразительное. Урожайность никто не ограничивал. Напротив, ягоды собирали гораздо больше нынешних 50 тыс. т.

С тех пор все изменилось — местные виноделы в один голос говорят о настоящей винной «революции 1980-х». Тогда стало ясно, что без качественного виноделия, способного создавать высококонкурентный продукт, отрасль просто не выживет.

Началась большая системная работа, ведущаяся по сей день. Виноградники активно пересаживали, подбирая оптимальные участки для конкретных сортов, урожайность резко сократили, не слишком удобную перголу последовательно заменяют на гюйо, отдельные сорта тщательно селекционируют. В частности, у лагрейна отбирают клоны с маленькими гроздями и мелкими ягодами, чтобы получать более концентрированное сусло. Розовое из него и сегодня делают, но совсем чуть-чуть. Зато в красной линейке этот автохтон занял серьезные позиции. При умелом подходе он позволяет получать плотные, выразительные, насыщенные и отлично стареющие вина с фруктовыми, шоколадно-табачными и пряно-смолистыми оттенками.

По популярности у местных виноделов лагрейн уступает только пино нуару. Последний здесь именуют то пино неро, то блаубургундер — в зависимости от национально-культурной идентичности винодела. Но независимо от названия то, что рождается на виноградниках Глера и Мацон, по праву считается одним из лучших в мире воплощений этого страшно капризного и очень ранимого, но такого чуткого к заботе и вниманию сорта.