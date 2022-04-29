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Основано на реалиях бытия: в прокат выходят военные драмы

Что смотреть в кино в эти выходные
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Событиями предпраздничного проката обещают стать сразу три военные драмы, основанные на реальных событиях, — история первого массированного авиаудара по столице Третьего рейха, подарившая фабулу ленте Константина Буслова «Крылья над Берлином», дебютный полный метр Бекболата Шекерова «Лето 1941 года» и фильм-шарада Джона Мэддена «Операция «Мясной фарш» с Колином Фертом в главной роли. Среди семейных релизов — анимационная приключенческая сказка «Бука. Мое любимое чудище» с Алексеем Чумаковым и Любовью Аксеновой.

«1941. Крылья над Берлином»

Режиссер: Константин Буслов. В ролях: Сергей Пускепалис, Сергей Гилев, Максим Битюков, Александр Метелкин, Леонела Мантурова, Гела Месхи, Николай Козак

12+

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Новая военная лента от автора «Авантюристов» и «Калашникова» — по-настоящему качественное зрительское кино, четко соблюдающее баланс между экшеном и психологизмом, интертейментом, современным киноязыком и эффектом погружения в эпоху, вдохновленным просмотром памятных советских картин.

В основе сюжета — история первого массированного авиаудара по столице Третьего рейха, нанесенного летчиками 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтфлота, преодолевшими рекордную дистанцию в 1800 км. В фильме Буслова она подана как пронзительная, исполненная стоицизма драма, проявляющая сильные характеры ее участников и искренние переживания людей в первые месяцы войны, когда наша авиация несла огромные потери, а геббельсовская пропаганда уверяла в полном ее разгроме.

Автору удалось показать всю сложность операции. Поначалу нашим бомбардировщикам на такие перелеты попросту не хватало топлива в силу их конструкции — для обеспечения успеха была снижена бомбовая нагрузка машин и установлены дополнительные баки. Проблемы создавала и география — достичь Берлина было возможно лишь с крайне западного острова СССР Сааремаа, где пришлось оборудовать аэродром.

«Лето 1941 года»

Режиссер: Бекболат Шекеров. В ролях: Азамат Нигманов, Андрей Олефиренко, Шарифбек Закиров

16+

Полнометражный дебют сценариста лент «Влюбленные» и «Большая маленькая жизнь» с призером «Кинотавра» Азаматом Нигмановым рассказывает реальную историю боевого пути казахского ученого, писателя и общественного деятеля лейтенанта Ади Шарипова, взвод которого прикрывал отход штаба полка и попал в окружение в тылу врага.

Враг загоняет отряд в болото. Страх перед неизвестностью, уныние и сомнения преследуют бойцов, пока они не осознают, что ожидание и бездействие погубят отряд быстрее, чем пули врага. Несмотря на то что жанр ленты определен как боевик, режиссер не ставил целью делать акцент на батальном хронотопе. По его мнению, всё происходящее — лишь фон, оттеняющий разговор, прежде всего с молодым зрителем, о главных человеческих ценностях: чувстве справедливости, дружбе, любви, храбрости, возможности нравственного выбора.

«Операция «Мясной фарш»

Режиссер: Джон Мэдден. В ролях: Джонни Флинн, Колин Ферт, Лорни МакФадьен

16+

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Военная драма об одном из самых захватывающих обманов Второй мировой с внушительным составом — оскароносные продюсер Эйн Каннинг и исполнитель главной роли Колин Ферт, 15 раз номинированный на заветную статуэтку композитор Томас Ньюман.

В основу сюжета легли реальные события, описанные в романе Ивена Монтегю «Человек, которого не было».

1943 год. Союзнические силы Британии по приказу Черчилля готовят высадку на берега Сицилии. Фашисты ожидают именно такого маневра и сосредотачивают свои войска в Испании. Теперь необходимо придумать план по дезинформации противника и попытаться его убедить, что британцы на самом деле хотят дислоцироваться в Греции. Почти все попытки подлога терпят крах, и единственным выходом становится немного шальная идея группы разведки, которая разрабатывает операцию под кодовым названием «Мясной фарш». Они хотят подкинуть труп с секретными документами на берег Сицилии и тем самым сбить фашистов с толку. Долгие месяцы команда пытается «оживить» безвестного мертвеца и придумать ему легенду майора королевской морской пехоты.

«Вивариум»

Режиссер: Лоркан Финнеган. В ролях: Джесси Айзенберг, Имоджен Путс, Сенан Дженнингс, Инна Хардвик, Даниэль Райан, Молли Макканн, Джонатан Арис, Ком Тири

18+

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Название фантастического триллера Лоркана Финнегана со звездой «Социальной сети» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд» Джесси Айзенбергом и английской актрисой и фотомоделью Имоджен Путс является прямой отсылкой к «виварию» — помещению, в котором содержат подопытных крыс, в роли которых выступает молодая семейная пара, связавшаяся с инфернальным агентом в поисках идеального дома.

Во время просмотра очередного квартала одинаковых, расставленных по линеечке таунхаусов загадочный проводник исчез, а Джемма и Том остались наворачивать круги по зловещему лабиринту, неизменно возвращаясь к дому девять. Нумерация, конечно, символична — это и финальный месяц беременности и последний круг дантовского ада. Молодые люди мечтают выбраться из своего «рая» и в отчаянии даже поджигают дом, но на следующий день обнаруживают гнездышко целехоньким, а вдобавок у крыльца картонную коробку с младенцем-подкидышем и запиской: «Вырастите ребенка, получите свободу».

Тут и начинаются метафорические мучения «среднестатистической» простой семьи, намертво привязанной к сценарным общественным ожиданиям, — запертые внутри своей ячейки и обреченные на вынужденное родительство, герои теряют жизненные силы постепенно в искусственной среде района Youndera. В одном из своих интервью Лоркан Финнеган признался, что вдохновлялся фильмом Би-би-си «Жизнь птиц». Особенно его впечатлило поведение кукушковых, которые подкладывают свои яйца в чужие гнезда. Также Финнеган, как бывший дизайнер, черпал вдохновение в картинах Магритта и фотографиях Андреаса Гурски.

«Бука»

Режиссер: Максим Волков. В ролях: Любовь Аксенова, Алексей Чумаков, Тимур Родригез, Алена Долецкая

6+

Обещающая стать хитом проката приключенческая сказка, снятая режиссером сериала «Буба», «Садко, Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение», с ярким кастингом и бойким сюжетом отсылает к сюжету Красавицы и Чудовища, но на современный, юмористичный и немного андрогинный лад.

Оказавшаяся под покровительством устрашающего вида монстра с добрым сердцем архетипическая дева в беде, принцесса Варвара напрочь лишена черт покорной феминности. Эта красавица — настоящий вождь краснокожих, готовая превратить жизнь Буки и его друга кролика в сущий кошмар, однако ребята успевают подружиться и навести свои порядки в лесу и в королевстве.

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