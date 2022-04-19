Папа и мама могут: лучшей новинкой стали «Родители строгого режима»

В десятку лучших кинорелизов прошедшего уикенда вошли сразу шесть новинок, среди них комедия Никиты Владимирова «Родители строгого режима», драма Евгения Григорьева «Подельники» и аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон». Пальму первенства удерживают холдоверы — непотопляемый «Финник» добавил в копилку 35 млн рублей, «Анчартед» и «Мальчик-дельфин» — по 24 млн. В числе ожидаемых новинок— комедия Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко.

Медведь, дракон и киберпанк

Самый щедрый на новинки выходной преодолел зрительскую «сарафанную» инерцию: в топ-12 вошли сразу шесть новинок, лучший результат среди которых показала комедия воспитания Никиты Владимирова «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Александром Абадашьяном, стартовавшая с пятой позиции чарта со сборами в 20 млн рублей.

Как рассказала «Известиям» президент сети «КАРО» Ольга Зинякова, зритель сейчас охотно идет на комедии, а «фильмы с понятным звездным составом котируются вдвойне».

— Именно поэтому новинке при ее камерности удалось прорваться на пятую строчку топа, — пояснила она.

Другие три новинки заработали примерно по 10 млн рублей за стартовую четырехдневку.

На шестой строчке расположилось аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон», на седьмой — триллер Дмитрия Константинова «Обратимая реальность» (9,4 млн рублей), восьмую позицию заняла этнографическая с шварцовскими аллюзиями драма «Подельники» с Павлом Деревянко и Юрой Борисовым в главных ролях (9,3 млн рублей). По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», игровой дебют Евгения Григорьева лидировал среди новинок по предпродажам. Он заработал 158,1 тыс. рублей, приблизившись к показателям триллера Юрия Быкова «Завод» (163,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 19,1 млн), и вдвое превзошел драму «Заложники» (88,6 тыс. рублей, стартовые сборы — 10,4 млн).

Как отметила Ольга Зинякова, в России аниме любят, но всё же эта форма скорее для ценителей.

— Сумасшедшую кассу подобным проектам может обеспечить мировое имя создателя. Макото Синкая или Хаяо Миядзаки, к примеру. Эстетика аниме для широкого российского зрителя менее привычна, чем традиционная анимация. Поэтому «Финник» и «Мальчик-дельфин» перетянули на себя основное внимание семейной аудитории, — рассказала эксперт.

Что же касается «Подельников», то, по мнению президента сети «КАРО», это отличная работа, которая, без сомнения, должна была расположить зрителя и обеспечить себе хороший «сарафан».

— Это художественный дебют режиссера документального кино Евгения Григорьева, а значит, совсем иной подход. У фильма есть потенциал добрать свою кассу, — добавила она.

В первых строчках по-прежнему удерживаются мульфильм «Финник», приключенческий экшн Рубена Фляйшера «Анчартед. На картах не значится» и русско-турецкий анимационный проект «Мальчик-дельфин». История про домового пополнила кассу еще на 35 млн рублей, приблизив общие сборы к отметке в 400 млн рублей, «Мальчик-дельфин» заработал 24 млн рублей.

В ожидании «Оскара»

Замкнули десятку лучших еще две новинки — камерный триллер «Близнец» и американский боевик «Девять жизней», которые смогли заработать по 7,5 млн рублей.

Как пояснила Ольга Зинякова, «Близнец» — классический хоррор родом из Финляндии, который оставил позади аналог «Скрежет», а «Девять жизней» — новинка с известными актерами в главных ролях, которой, увы, не хватило маркетинга, чтобы попасть к зрителю.

Ближайший уикенд также будет богат новинками на любой вкус. По мнению эксперта, большой потенциал у фильма «Первый Оскар» со звездой «Майора Грома» Тихоном Жизневским.

— Это рассказ о том, как группа студентов ВГИКа во время битвы за Москву снимает фильм, который впоследствии получает «Оскар», — рассказала она.

В числе ожидаемых новинок Ольга Зинякова назвала комедию Кирилла Соколова «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой и Александром Яценко.

— Интригует детективная мелодрама «Стикер». И, конечно, многие захотят увидеть на больших экранах «Казнь» Ладо Кватания. Кроме этого, в повторный прокат выйдет культовый «Бумер» Петра Буслова, — анонсировала президент КАРО.

Событием для синефилов станет важная для отечественного киноискусства футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов» с российской премьерой найденного и восстановленного спустя 100 лет фильма «История гражданской войны».

Тем временем в новой реальности, когда сборы неминуемо падают, кинотеатры продолжают искать новые решения.

— Мы оптимизировали количество площадок еще в разгар пандемии. Сейчас мы сфокусированы на обновлении репертуара и поиске решений по его дифференциации. В ряде больших объектов мы законсервировали залы, пока не будет налажен маркетинг и не вырастет спрос, — рассказала Ольга Зинякова.

Также важным остается готовность дистрибуторов приводить в кинотеатры качественный контент, который способен сформировать интересное зрителям предложение.