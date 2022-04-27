Финансы для романса: кто получит гранты за фольклор

Фольклорные коллективы и другие представители народного творчества получат правительственные гранты на общую сумму в 100 млн рублей, заявила министр культуры России Ольга Любимова на первом заседании оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России . Он был объявлен указом президента РФ Владимира Путина в конце 2021 года. В Доме Пашкова, что напротив Кремля, 27 апреля прошло мероприятие из разряда стратегически важных, ведь целью современной государственной национальной политики РФ заявлено «сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных ценностей как основы российского общества». «Известия» побывали на заседании и узнали о планах мероприятий в рамках тематического года.

Финансы для романса

В рамках Года культурного наследия предусмотрена разработка мер государственной поддержки. Сейчас существуют отдельные программы, поддерживающие культуру в регионах. Оргкомитет надеется объединить их между собой, чтобы они скоординировано заработали.

— По аналогии с грантами правительства РФ для театров и академических музыкантов мы предлагаем впервые учредить гранты для народных и фольклорных коллективов, — рассказала министр культуры Ольга Любимова . — Это станет существенной и, самое главное, регулярной мерой поддержки отрасли начиная с 2023 года. Общий объем финансирования — 100 млн рублей.

Финансы для романса Ольга Любимова Фото: Министерство культуры Российской Федерации

Для фольклорных коллективов правительственные гранты будут распределяться впервые. «Народники» никогда не имели своего целевого финансирования. Грант соизмерим с поддержкой театров, цирков, музыкантов. Общий фонд в 100 млн рублей распределяться будет среди некоммерческих организаций или региональных учреждений культуры. Заявки подаются в министерство культуры на конкурс. Если среди театрально-музыкальных соискателей победителей получается 10–15, то фольклористов будет больше, так как их потребности не столь масштабны. Одни и те же коллективы получать гранты каждый год не смогут — есть мораторий на три года.

— Проведение Года культурного наследия должно стать не только демонстрацией лучших коллективов, но и уникальным шансом для решения кризисных проблем, — считает заместитель председателя организационного комитета Магомедсалам Магомедов . — Нужна поддержка традиционных российских ценностей, народного искусства на регулярной основе.

Как заметил политик, одной из причин той трагедии, катастрофы, которая сегодня происходит на Украине, стала как раз их ошибка, а можно сказать, и преступные решения в сфере государственной национальной политики. Она приводит к расколу страны и ее деградации.

Финансы для романса Фото: Министерство культуры Российской Федерации

В разговоре с «Известиями» народная артистка России Надежда Бабкина назвала программу Года «достойной».

— У меня одной только пять серьезных мероприятий в ней, — уточнила руководитель Государственного академического театра «Русская песня». — Я двумя руками и ногами за проведение такого года. Это так необходимо! Народное творчество, национальные традиции — фундамент государства. У нас многонациональная страна, в которой проживает более 190 национальностей. Сделайте выводы, насколько мы богаты. Единение духа народа это и есть патриотизм.

Широка страна моя родная

На заседании — представители крупнейших федеральных учреждений культуры: глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов, руководитель Хора Пятницкого Александра Пермякова, генеральный директор Росконцерта Андрей Малышев, глава Ассоциации «Народные художественные промыслы» Геннадий Дрожжин и многие другие. Приветствовала собравших вице-премьер России, председатель оргкомитета Татьяна Голикова. По ее словам, в тот момент, когда на Западе отменяют русскую культуру, запрещают выступления отечественных артистов, в нашей стране идет Год культурного наследия народов России.

Финансы для романса Магомедсалам Магомедов, Татьяна Голикова и Ольга Любимова Фото: Министерство культуры Российской Федерации

— Исходим из ответственности перед нашими будущими поколениями и настоящим поколением, хотим еще раз подчеркнуть, как важно единение, как важна культура, как важно сохранение традиций и исторической памяти нашей страны, — сказала Татьяна Голикова.

Советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что это событие важно и нужно безотносительно санкций против нашего государства и культуры.

— Наша страна может гордится культурным многообразием. У нас есть разные народы со своими обычаями, традициями, кухней, музыкой. Мы должны знать свои богатства, демонстрировать их друг другу. И сделать это надо ярко и красиво, чтобы это отразилось и на общественном осознании себя как большой, бескрайней, многонациональной страны , — резюмировал Владимир Толстой.

Финансы для романса Владимир Толстой, Пелагея и Надежда Бабкина Фото: Министерство культуры Российской Федерации

Пандемия поменяла многие привычки россиян, в частности, заставила посмотреть на свою страну внимательнее. Как заметил Владимир Толстой, наши люди по большей части предпочитают не пляжный отдых, не развлекательный, а с большой культурно-познавательной составляющей.

Игрушки и экспедиции

В ходе встречи участники утвердили план и программу основных мероприятий Года культурного наследия народов России. В нее вошло более 200 проектов, включая те, которые прежде никогда не проводились.

— При отборе мероприятий в план для нас было важно добиться максимально широкого вовлечения граждан нашей страны и уделить особое внимание детской и молодежной аудитории, — сказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Росмолодежь проведет Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». Большим событием лета обещает стать Всероссийская детская фольклориада. Фестиваль в конце июня соберет в Чувашии более тысячи мальчишек и девчонок, юных звезд народного искусства из 78 регионов России. Республика также инициировала масштабную акцию «Вышитая карта России», в рамках которой каждый регион вышивает свой фрагмент карты. Еще запланирована художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

Финансы для романса Фото: Министерство культуры Российской Федерации

В 2022 году впервые будет проведен «Всемирный конгресс традиционной игрушки» и «Международный ремесленный конгресс» с мероприятиями в субъектах РФ. Для любителей путешествовать будет создан культурно-туристический маршрут по местам бытования, народных промыслов и ремесел «Многоликая Россия».

— Кульминацией тематического года станет презентация проекта «Золотая антология народной культуры», которая представит 100 шедевров нематериального наследия народов России, — рассказала директор Государственного российского дома народного творчества им. В.Д. Поленова Тамара Пуртова.

Исходя из заявленных масштабов Года культурного наследия, у каждого регионального коллектива народного творчества появляется возможность претендовать на правительственный грант и получить поддержку, площадку и аудиторию. И заодно — шанс создать шедевр.