Трон, который построил Джек: лучшие фильмы с Николсоном

Три «Оскара» (и девять номинаций), семь «Золотых глобусов», награда в Каннах, сотни призов и премий — всё это несравнимо с той любовью, в которой более 50 лет купается гениальный актер Джек Николсон. В его фильмографии блокбастеры уживаются с культовыми арт-драмами, шедевры — с милыми безделушками , но нет ни одной роли, о которой можно было бы сказать, что Николсон ее просто сыграл, а не прожил, не наполнил уникальным содержанием, не сделал ее лучшей частью в фильме, где она была. 22 апреля актеру исполняется 85 лет, и «Известия» вспоминают его лучшие работы.

«Беспечный ездок»

Фото: Pando Company Inc.

Когда Питер Фонда и Деннис Хоппер задумали снимать «Беспечный ездок» практически без денег и без сценария, Николсон был уже опытным актером с несколькими десятками фильмов за спиной и приличным числом главных ролей. Но он сразу понял, что надо соглашаться на второстепенную роль адвоката-алкоголика, который появляется в роуд-муви о настоящей Америке совсем ненадолго, чтобы произнести несколько речей, затянуться и бесславно погибнуть. Николсона сразу номинировали на «Оскар» и «Глобус», потому что он за эти несколько минут переиграл всех своих партнеров и показал, кто здесь настоящий талант.

«Пять легких пьес»

Фото: BBS Productions

Пожалуй, самая интеллигентная роль Джека Николсона в его огромной карьере. А специалист по американской литературе, заслуженный профессор Московского университета Павел Балдицын считает, что этот фильм — вообще лучшее высказывание об американском характере в кинематографе. Здесь всё неожиданно. Начинается картина, как и многие произведения «Нового Голливуда», с того, что живут вместе чернорабочий и официантка, и живут так себе. Кажется, возьмут сейчас «пушки» и начнут стрелять в «копов». А они вместо этого едут на другой конец страны, потому что герой — талантливый пианист из рафинированной семьи, сбежавший от карьеры и будущего на юг. И теперь ему надо либо принять свой крест, как Генриху IV, либо — но тут уж надо смотреть фильм. И поражаться мастерству Николсона.

«Китайский квартал»

Фото: Long Road Productions

Нуар Романа Поланского — идеальный способ для амбициозного Николсона проявить себя. Мрачный, жестокий мир, населенный опасными людьми, — и герой Николсона, сам тоже опасный, непредсказуемый, импульсивный и умный . Ведь внешность актера символизирует именно эти качества, а Николсон еще и носит здесь шляпу, как у своего кумира Фрэнка Синатры, чтобы подчеркнуть преемственность. Другое дело, что в 70-е годы нуар мог себе позволить изъясняться менее эзоповым языком, чем в 30–40-е, так что у героя Николсона чуть больше несдерживаемых эмоций. А компанию ему составила Фэй Данауэй, которую весь мир знал как Бонни из уже культового фильма Артура Пенна.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Фото: Иноекино

За роль в экранизации Кена Кизи Джек Николсон получил свои первый «Оскар» и «Золотой глобус» после нескольких номинаций на престижные награды. Но и без этих призов роль в драме-метафоре Милоша Формана навсегда останется главной визитной карточной Джека Николсона. При этом его Макмерфи совершенным образом вписан в клаустрофобный мир, созданный Форманом под впечатлением от скандального документального фильма Фреда Уайзмена «Безумцы Титиката», наделавшего в 60-е много шума. Макмерфи — образцовый бунтарь, бросающий вызов любым устоям и уже тем более не желающий мириться с тиранией медицинского персонала над теми, кого считают инвалидами. Для врачей больница — собрание умалишенных, для Макмерфи — общество из затравленных личностей, которых надо освободить. И освободиться самому. Вряд ли скоро наступит время, когда «Полет над гнездом кукушки» покажется неактуальным.

«Профессия: Репортер»

Фото: Sony Classics

Джек Николсон всю свою жизнь славился неуживчивым характером. Именно характер нанес его карьере больше всего вреда, и не просто так Николсон редко снимался у одного и того же режиссера дважды. Но в случае с Микеланджело Антониони Николсон вел себя смирно: все-таки живой классик кинематографа, великий певец некоммуникабельности. А свою работу в этой картине Николсон считал важнейшей, он даже выкупил права на фильм, добился много лет спустя его реставрации, выпустил расширенную версию. Именно здесь есть одна из самых известных в истории кино сцен — когда мы видим героя Николсона в комнате живым, после чего камера «выезжает» сквозь окно, а когда возвращается, персонаж уже застрелен.

«Сияние»

Фото: Иноекино

Для Стэнли Кубрика опыт работы в жанре ужасов был на «Сиянии» первым, а Джек Николсон в 60-е годы успел поработать в хорроре вполне достаточно, чтобы быстро вжиться в образ Джека Торранса. А уж разломать дверь топором для него точно не было проблемой, даже наоборот — эта задача была слишком легкой, и перфекционист Кубрик заставил актера разнести несколько десятков таких дверей. Но результат того стоил. Мало того что «Сияние» входит в рейтинги лучших хорроров за всю историю кино , так еще и сцена с топором превратилась в иконическую, нет ни одного фаната ужасов, который не знал бы ее в мельчайших подробностях. Пожалуй, есть на свете единственный человек, который так и не принял «Сияние». Это Стивен Кинг, по книге которого снят фильм.

«Бэтмен»

Фото: Warner Bros.

В 80-е годы фильмы по комиксам в Голливуде никто не воспринимал серьезно. Но Джек Николсон в детстве был фанатом комиксов, и больше всего ему там нравился Джокер. Поэтому он согласился на роль злодея в гриме, правда, с условием: он получит процент от сборов. Этот ход принес Николсону самый большой гонорар в его жизни (да и вообще в Голливуде на тот момент) — более $60 млн . Джокер — это очень личная роль, он даже родился в один день с Николсоном, 22 апреля 1937 года. Говорят, актер так полюбил фильм, что потом пересматривал его каждую неделю. А всё потому, что такой свободы и радости от работы он никогда больше не испытывал, ведь главный козырь Джокера — в веселой и зловещей непредсказуемости, а для актера это означает непрекращающуюся импровизацию, ради которой стоит два часа просидеть у гримера.

«Марс атакует!»

Фото: Warner Bros.

Тим Бертон — один из тех редких авторов, у кого Николсон снялся более одного раза. Роль у него в этой картине не очень большая, зато — сразу президента США. И хотя закончил этот экранный президент плохо, как и почти все многочисленные герои этой страшилки, но фильм получился невероятно веселым, смешным, хулиганским. В карьере Николсона было немало комедий, но эта — самая радикальная. Настолько, что фильм мало кто смог в то время оценить по достоинству, он провалился в прокате, ни о каких престижных премиях уровня «Оскара» не могло быть и речи, но сегодня очевидно, что он просто опередил свое время. «Марс атакует!» — классика, а Джек Николсон может гордиться вкусом и прозорливостью, которые всегда были присущи артисту.

«О Шмидте»

Фото: New Line