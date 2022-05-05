Оставить точку: бизнес начал избавляться от торговых центров

Собственники торговых центров начали активно продавать их . Так, в апреле число предложений купить такие объекты выросло в два-три раза по сравнению с прошлым годом. Покупателям уже представили около сотни объектов в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Речь идет о ТЦ площадью 10–50 тыс. кв. м. Об этом «Известиям» рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров. Он уточнил, что собственники площадей столкнулись с резким падением трафика — 30–40% арендаторов приостановили работу в стране.

Не та модель

О том, что собственники начали активно выставлять на продажу торговые центры , «Известиям» рассказал глава Союза ТЦ Булат Шакиров. По его словам, на рынке появилось около 100 объектов (всего в РФ функционирует около 3 тыс. торговых центров) — это в два-три раза больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года . Речь идет об объектах площадью в 10–50 тыс. кв. м. К примеру, площадь столичных «Европейского» или «Охотного ряда» составляет чуть больше 60 тыс. кв. м. По словам эксперта, предлагаемые покупателям торговые центры находятся в Москве и области, Санкт-Петербурге, Казани и других городах-миллионниках . Знаковые объекты в столице пока не выставляют на продажу, заметил Булат Шакиров.

Оставить точку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому . Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30–40% арендаторов в ТЦ, которые теперь не работают. А значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился , — заметил он. — Плюс к этому уменьшилась сумма арендной платы. Обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота, то есть в контрактах фиксируют процент от реализации. Сейчас же партнеры работают по другой схеме — арендаторы, которые взяли паузу в работе, теперь платят фиксированную сумму.

ТЦ не ориентированы на такую финансовую модель: значимая часть сетей в объектах не работает, в итоге резко сократились трафик и арендные платежи , резюмировал Булат Шакиров.

Рынок сейчас трансформируется, а продажа собственного имущества — личное право каждого собственника, сказали «Известиям» в Минпромторге. В крупных торговых центрах трафик действительно снизился, добавили там.

— Падение выручки торговых центров на данный момент не носит критический характер, — отметили в министерстве. — В то же время приостановившие деятельность компании, представляющие иностранные бренды, находятся в переговорном процессе с арендодателями.

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Сейчас в РФ временно закрылись или завершили работу около 300 иностранных брендов . По подсчетам брокера торговой недвижимости Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний . Среди них — Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple, Samsung, LG. Некоторые бренды уже готовы вернуться к работе, как только настроят цепочки поставки товаров, например Ikea и Zara.

Однако ритейлеры, объявившие о временной приостановке работы, не спешат расторгать договоры аренды с торговыми центрами, сказала «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева. Она предположила, что можно ожидать возобновления работы в РФ основных международных брендов осенью 2022 года .

Покупательское настроение

Временное закрытие непродуктовых зарубежных розничных брендов значимым образом не сказалось на обороте торговли в марте , следует из данных Росстата. Выручка розницы составила 3,75 трлн рублей, что выше прошлогоднего показателя на 2,2% в сопоставимых ценах. От этого объема 52,1% приходится на продажу непищевых товаров. Так, в марте этого года реализация мужской, женской и детской одежды выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, обуви — на 23%, указано в информации Росстата. Продажи холодильников подскочили на 52%, телевизоров — на 26%. Хотя, например, в структуре продаж интернет-магазинов (Ozon, Wildberries и «Ситилинк» — их доля в онлайн рознице составила почти 40%) преобладала именно одежда (11,9%), затем шли компьютеры (5,4%), обувь (5,2%), бытовые электротовары (4,1%).

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Трафик в Москве действительно снизился на 10% , сказал «Известиям» гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. Хотя большие моллы с западными ритейлерами потеряли больше, чем районные торговые центры, добавил он. По мнению эксперта, на продажу выставляют скорее объекты в регионах, где покупательная способность ниже и сокращается быстрее .

— Сейчас крайне сложно получить справедливую цену за свой объект: покупатели ТЦ оценивают негативную вероятность развития событий, поэтому скорее предлагают наиболее низкую стоимость из возможных, — добавил Антон Белых. — Снижения же ставок аренды мы пока не видим.

Оставить точку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына