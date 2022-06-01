Пустое вместо: Zara откажется от части магазинов в России

Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) готовится отказаться от части магазинов в России . Об этом компания уведомила собственников ТЦ, рассказали «Известиям» два источника на рынке торговой недвижимости. По их словам, прекратить работу могут как минимум 50 точек в Москве и в регионах. Как уточнили собеседники «Известий», в холдинге говорят партнерам, что намерены оптимизировать бизнес в России, то есть закрыть потенциально неэффективные магазины. Например, если они работают с небольшим оборотом и в радиусе нескольких километров друг от друга. Эксперты предполагают, что многие иностранные ритейлеры, которые поставили на паузу свою работу в РФ, пойдут по этому же пути.

Сбросить лишнее

На прошлой неделе владельцы ТЦ в Москве и регионах получили уведомления о расторжении договоров аренды ряда магазинов от испанской Inditex . Об этом «Известиям» рассказал брокер торговой недвижимости, который погружен в детали процесса. Другой источник издания на рынке, который знает о таком развитии ситуации, подтвердил эту информацию. По его словам, холдинг не намерен постепенно закрыть все магазины, компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов . То есть речь идет об оптимизации бизнеса. Ранее в Inditex заявляли, что готовы возобновить деятельность в РФ.

Ритейлер намерен отказаться от неэффективных точек, чтобы «чуть позже вернуться к работе в России налегке» , заметил брокер торговой недвижимости. Поэтому компания стремится отказаться от тех объектов, которые показывали невысокие обороты. Это могло происходить, например, потому, что две точки находятся в радиусе нескольких километров друг от друга, то есть слишком близко. Плюс отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции , добавил источник.

Пустое вместо Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Решение о закрытии или открытии розничных точек продаж любой ритейлер вправе принимать самостоятельно, заметил собеседник «Известий» в Минпромторге. Отказ от части магазинов не означает, что компания покидает российский рынок, подчеркнул источник. Большинство из иностранных ритейлеров сейчас прорабатывают различные варианты стабильной работы на территории России, в том числе и переход в онлайн, добавил он.

Ранее в Минпромторге заявляли о том, что Inditex и Ikea готовы вернуться к продажам в России, торговые сети настраивали свою логистику с учетом новых экономических условий . Правда, позже замглавы министерства Виктор Евтухов заявил, что часть международных брендов, включая Zara, не должны находится в списке системообразующих предприятий, так как они приостановили свою деятельность. Власти не раскрывают, какие предприятия входят в этот перечень.

«Известия» направили запрос в российский офис Inditex.

Издержки простоя

Крупнейшие столичные и региональные моллы пока не получили уведомлений о разрыве договоров аренды от Inditex, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центов Павел Лялин. Представитель организации уточнил: в конце мая компания предупредила некоторые ТЦ о том, что продлевает договоры аренды до 31 августа. По сути речь идет о продолжении простоя, сказал Павел Лялин. Он отметил, что лишь 15% владельцев торговых центров готовы разрывать отношения с брендами. Например, ТЦ ведут такие обсуждения с Mango и Victoria’s Secret.

Пустое вместо Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гендиректор «Ингеоком КРК» (владеет ТЦ «Атриум») Павел Чекрыжев добавил, что все стороны заинтересованы в скорейшем открытии магазинов, но «сейчас многие бренды еще на этапе перенастройки основополагающих систем» . «Известия» направили запрос в крупнейшие торговые центры Москвы — «Европейский», «Атриум» и «Афимолл».

Действительно, Inditex уже заявляла, что намерена оптимизировать свою розницу в РФ, поэтому ничего серьезного на рынке не происходит , сказала «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее мнению, компания может отказаться максимум от 10% от общего числа магазинов в России (всего в стране их около 500), то есть около 50 точек.

— Если закрытия в столице пройдут спокойно с экономической точки зрения, то для регионов этот процесс может быть ощутимым: заменить такие громкие бренды будет сложно, — допустила эксперт.

Пустое вместо Фото: ТАСС/dpa/Angelika Warmuth