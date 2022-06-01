Пустое вместо: Zara откажется от части магазинов в России
Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) готовится отказаться от части магазинов в России. Об этом компания уведомила собственников ТЦ, рассказали «Известиям» два источника на рынке торговой недвижимости. По их словам, прекратить работу могут как минимум 50 точек в Москве и в регионах. Как уточнили собеседники «Известий», в холдинге говорят партнерам, что намерены оптимизировать бизнес в России, то есть закрыть потенциально неэффективные магазины. Например, если они работают с небольшим оборотом и в радиусе нескольких километров друг от друга. Эксперты предполагают, что многие иностранные ритейлеры, которые поставили на паузу свою работу в РФ, пойдут по этому же пути.
Сбросить лишнее
На прошлой неделе владельцы ТЦ в Москве и регионах получили уведомления о расторжении договоров аренды ряда магазинов от испанской Inditex. Об этом «Известиям» рассказал брокер торговой недвижимости, который погружен в детали процесса. Другой источник издания на рынке, который знает о таком развитии ситуации, подтвердил эту информацию. По его словам, холдинг не намерен постепенно закрыть все магазины, компания хочет отказаться лишь от некоторых объектов. То есть речь идет об оптимизации бизнеса. Ранее в Inditex заявляли, что готовы возобновить деятельность в РФ.
Ритейлер намерен отказаться от неэффективных точек, чтобы «чуть позже вернуться к работе в России налегке», заметил брокер торговой недвижимости. Поэтому компания стремится отказаться от тех объектов, которые показывали невысокие обороты. Это могло происходить, например, потому, что две точки находятся в радиусе нескольких километров друг от друга, то есть слишком близко. Плюс отказ от части магазинов связан с тем, что онлайн-торговля увеличивает свою долю на рынке, а стационарная розница сдает позиции, добавил источник.
Решение о закрытии или открытии розничных точек продаж любой ритейлер вправе принимать самостоятельно, заметил собеседник «Известий» в Минпромторге. Отказ от части магазинов не означает, что компания покидает российский рынок, подчеркнул источник. Большинство из иностранных ритейлеров сейчас прорабатывают различные варианты стабильной работы на территории России, в том числе и переход в онлайн, добавил он.
Ранее в Минпромторге заявляли о том, что Inditex и Ikea готовы вернуться к продажам в России, торговые сети настраивали свою логистику с учетом новых экономических условий. Правда, позже замглавы министерства Виктор Евтухов заявил, что часть международных брендов, включая Zara, не должны находится в списке системообразующих предприятий, так как они приостановили свою деятельность. Власти не раскрывают, какие предприятия входят в этот перечень.
«Известия» направили запрос в российский офис Inditex.
Издержки простоя
Крупнейшие столичные и региональные моллы пока не получили уведомлений о разрыве договоров аренды от Inditex, сказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центов Павел Лялин. Представитель организации уточнил: в конце мая компания предупредила некоторые ТЦ о том, что продлевает договоры аренды до 31 августа. По сути речь идет о продолжении простоя, сказал Павел Лялин. Он отметил, что лишь 15% владельцев торговых центров готовы разрывать отношения с брендами. Например, ТЦ ведут такие обсуждения с Mango и Victoria’s Secret.
Гендиректор «Ингеоком КРК» (владеет ТЦ «Атриум») Павел Чекрыжев добавил, что все стороны заинтересованы в скорейшем открытии магазинов, но «сейчас многие бренды еще на этапе перенастройки основополагающих систем». «Известия» направили запрос в крупнейшие торговые центры Москвы — «Европейский», «Атриум» и «Афимолл».
Действительно, Inditex уже заявляла, что намерена оптимизировать свою розницу в РФ, поэтому ничего серьезного на рынке не происходит, сказала «Известиям» региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. По ее мнению, компания может отказаться максимум от 10% от общего числа магазинов в России (всего в стране их около 500), то есть около 50 точек.
— Если закрытия в столице пройдут спокойно с экономической точки зрения, то для регионов этот процесс может быть ощутимым: заменить такие громкие бренды будет сложно, — допустила эксперт.
У режима «простоя» есть последствия: вероятно, компания решила сократить расходы из-за финансовых потерь на российском рынке, сказала «Известиям» старший директор, глава ритейл департамента Core.XP Марина Малахатько. В моменте это 10% от общего количества магазинов, то есть пока немного, подчеркнула она. В целом бренды Inditex достаточно успешны, и закрыться может максимум треть точек, оценила Марина Малахатько. По словам эксперта, оптимизацией числа магазинов уже занимается LPP (известна по брендам Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay, возобновившим работу уже под другими названиями) и, вероятно, этим займутся все другие крупные фэшн-игроки — H&M, Uniqlo.