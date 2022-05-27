Бутик и на нашей улице: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России

Несколько турецких брендов одежды намерены выйти на российский рынок . Компании уже ведут переговоры с торговыми центрами об открытии магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и ритейла. По их словам, первым открыть магазин намерен adL — он может начать работу в Москве этой осенью. Несколько лет назад часть перечисленных марок ушли из России, не выдержав конкуренции. После возвращения в новой реальности у брендов неплохие шансы на развитие в нашей стране, считают эксперты.

Добро пожаловать

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России . Об этом «Известиям» рассказал глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в России. Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко подтвердил, что переговоры с турецкими компаниями действительно идут.

— К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России . Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу, — рассказал он.

Бутик и на нашей улице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Омюра Сюренкока, после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями. Это выгодно и турецким брендам, которые в свое время покинули РФ, не выдержав конкуренции, добавил специалист. Сейчас они снова заинтересовались российским рынком.

— Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах — свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL , — рассказал Омюр Сюренкок.

Этот бренд уже работал в РФ ранее. По словам специалиста, у компании есть понимание вкусов клиента, он знает, как работать на российском рынке, поэтому марка сможет наладить работу за пару месяцев. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил он.

Новичкам же на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку , добавил Омюр Сюренкок.

Перечисленные турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень–зима , сказал он. Сейчас у них есть время подготовиться к этому.

— Пока не у всех брендов, которые хотят выйти в Россию, сейчас есть дополнительные объемы товаров для нашего рынка, ведь коллекции отшиваются за несколько месяцев до продажи , и компании были к такому повороту не готовы. Поэтому сейчас они расширяют объемы производства, — добавил он.

Бутик и на нашей улице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Турецкие бренды пришли в Россию в числе самых первых иностранных марок в конце 1990-х, они активно работали до прихода более сильных западных игроков, напомнил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Сейчас, вероятно, у некоторых турецких брендов есть хорошие шансы на новое развитие, они могут получить очень выгодные условия от ТЦ, которые ранее им бы никто не предложил, считает эксперт.

Новые марки не смогут оплачивать аренду по тем же ставкам, что и западные ритейлеры — им по карману только в два и более раз меньше , отметил он. Но в нынешних условиях многие ТЦ будут вынуждены соглашаться на эти условия, потому что вопрос стоит уже не в доходе, а в необходимости закрыть чем-то дыры, считает Дмитрий Томилин.

С ним не согласен Дмитрий Москаленко, который считает, что, вероятнее всего, условия аренды останутся прежними.

Попасть в сегмент

Турецкие бренды не копия европейского масс-маркета , то есть заменить его не смогут, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. У этих брендов собственная идентичность, хотя они и делают продукцию среднего ценового сегмента для той же целевой аудитории , причем это вещи не худшего качества, сказала эксперт.

Например, Mudo — это большая турецкая сеть женской и мужской одежды; в нее входит Mudo Home — ритейлер работает в сегменте Zara , пояснила Анна Лебсак-Клейманс.

Бутик и на нашей улице Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Магазины adL продают женскую модную одежду в среднем ценовом сегменте , продукция достаточно хорошего качества. Возвращение и открытие магазинов в это время может стать хорошим толчком для развития бренда, — считает вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.