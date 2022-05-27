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Бутик и на нашей улице: турецкие бренды хотят открыть свои магазины в России

Какие марки могут открыть свои точки уже этой осенью
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Несколько турецких брендов одежды намерены выйти на российский рынок. Компании уже ведут переговоры с торговыми центрами об открытии магазинов брендов adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и ритейла. По их словам, первым открыть магазин намерен adL — он может начать работу в Москве этой осенью. Несколько лет назад часть перечисленных марок ушли из России, не выдержав конкуренции. После возвращения в новой реальности у брендов неплохие шансы на развитие в нашей стране, считают эксперты.

Добро пожаловать

Несколько турецких брендов одежды и товаров для дома — adL, Mudo, LTB, Twist и İpekyol — ведут переговоры с российскими операторами об открытии своих магазинов в России. Об этом «Известиям» рассказал глава компании Surenkok Moscow Омюр Сюренкок, который занимается продвижением турецкого бизнеса в России. Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко подтвердил, что переговоры с турецкими компаниями действительно идут.

К нам с предложениями вышли бренды, которые видят потенциал для реализации и развития в России. Например, есть обращение от одного производителя, который делает товары для дома а-ля Zara Home, и мы сейчас организуем для него встречу, — рассказал он.

Бутик и на нашей улице
подушки в магазине хозяйственных товаров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По словам Омюра Сюренкока, после приостановки работы в России ряда крупных международных игроков отечественные операторы заинтересованы в сотрудничестве с новыми компаниями. Это выгодно и турецким брендам, которые в свое время покинули РФ, не выдержав конкуренции, добавил специалист. Сейчас они снова заинтересовались российским рынком.

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Компании планируют открывать много точек в Москве и регионах — свыше 100 каждая из них. Первыми начнут работать магазины adL, — рассказал Омюр Сюренкок.

Этот бренд уже работал в РФ ранее. По словам специалиста, у компании есть понимание вкусов клиента, он знает, как работать на российском рынке, поэтому марка сможет наладить работу за пару месяцев. Первый магазин могут открыть осенью в Москве, конкретная локация еще не определена, добавил он.

Новичкам же на российском рынке понадобится полгода, чтобы открыть первую точку, добавил Омюр Сюренкок.

Перечисленные турецкие марки начнут продажи в РФ с вещей из коллекции осень–зима, сказал он. Сейчас у них есть время подготовиться к этому.

Пока не у всех брендов, которые хотят выйти в Россию, сейчас есть дополнительные объемы товаров для нашего рынка, ведь коллекции отшиваются за несколько месяцев до продажи, и компании были к такому повороту не готовы. Поэтому сейчас они расширяют объемы производства, — добавил он.

Бутик и на нашей улице
торговый центр, эскалатор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Турецкие бренды пришли в Россию в числе самых первых иностранных марок в конце 1990-х, они активно работали до прихода более сильных западных игроков, напомнил гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин. Сейчас, вероятно, у некоторых турецких брендов есть хорошие шансы на новое развитие, они могут получить очень выгодные условия от ТЦ, которые ранее им бы никто не предложил, считает эксперт.

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Новые марки не смогут оплачивать аренду по тем же ставкам, что и западные ритейлеры — им по карману только в два и более раз меньше, отметил он. Но в нынешних условиях многие ТЦ будут вынуждены соглашаться на эти условия, потому что вопрос стоит уже не в доходе, а в необходимости закрыть чем-то дыры, считает Дмитрий Томилин.

С ним не согласен Дмитрий Москаленко, который считает, что, вероятнее всего, условия аренды останутся прежними.

Попасть в сегмент

Турецкие бренды не копия европейского масс-маркета, то есть заменить его не смогут, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. У этих брендов собственная идентичность, хотя они и делают продукцию среднего ценового сегмента для той же целевой аудитории, причем это вещи не худшего качества, сказала эксперт.

Например, Mudo — это большая турецкая сеть женской и мужской одежды; в нее входит Mudo Home — ритейлер работает в сегменте Zara, пояснила Анна Лебсак-Клейманс.

Бутик и на нашей улице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Магазины adL продают женскую модную одежду в среднем ценовом сегменте, продукция достаточно хорошего качества. Возвращение и открытие магазинов в это время может стать хорошим толчком для развития бренда, — считает вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин.

Впрочем, пока не до конца ясно, подойдут ли российским покупателям вещи новых для страны турецких брендов по крою и посадке, ведь в каждом государстве есть свои особенные технологические параметры, сказал владелец I Am Studio Олег Воронин. Также важны цветовая палитра и принты — будут ли они актуальны для россиян, добавил он. Эксперт указал, что брендам следует учитывать и погодные особенности: в Турции более теплый климат, и сейчас на прилавках там очень легкие и открытые вещи; в РФ же люди еще ходят в верхней одежде.

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