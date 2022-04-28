Продать и простить: владельцем OBI может стать российский девелопер

ФАС получила ходатайство о покупке торговой сети OBI, рассказали «Известиям» в антимонопольной службе. Ритейлера хочет приобрести группа инвестиционно-строительных компаний MAX. Она принадлежит Илье Колобкову. Потенциальный новый владелец OBI специализируется на разработке строительных объектов и до сих пор не занимался розничной торговлей. В компании «Самис», 50-процентной долей в которой владеет Илья Колобков, «Известиям» сказали, что сделка по покупке OBI уже проведена. Стоимость сети эксперты оценили в 30-50 млрд рублей, но с учетом общей ситуации дисконт может составить 30%.

Новые имена российского ритейла

Покупателем торговой сети OBI может стать группа компаний MAX , которая занимается разработкой строительных объектов, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Ведомство уже получило соответствующее ходатайство. Речь идет о согласовании сделок по приобретению компаний «ОБИ Франчайзинговый центр», «ОБИ Прямой импорт и поставки», «Управление активами Волжский», «Сделай своими руками» и «Сделай своими руками Северо-Запад», а также 58-процентной доли в «Сделай своими руками-Казань» . Служба рассматривает полученные документы, отметили там.

Согласно данным СПАРК, 100% акций MAX контролирует Илья Колобков . По информации серивиса, до сих пор бизнесмен не имел опыта управления розничной компанией , торгующей непродуктовыми товарами.

— Сделка проведена, — сказали «Известиям» в строительной компании «Самис», половиной акций которой которой владеет Илья Колобков (профиль фирмы — хамамы, бани, spa-комплексы).

Получить комментарий бизнесмена не удалось. Также ему принадлежит 20% «Московского института экзистенциональных исследований».

В OBI не стали комментировать ситуацию. Немецкая компания появилась в России в 2003 году, став первым иностранным DIY-ритейлером в стране. Сейчас в РФ работают 27 гипермаркетов сети — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах. Практически все площади находятся в аренде.

В начале марта OBI заявила о своем уходе из страны, остановив продажи . Спустя некоторое время ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — все магазины откроют до конца майских праздников. Они же продают сеть в интересах немцев. В компании заявили «Известиям», что планируют делать ребрендинг . Но около полугода российский дивизион может использовать бренд OBI с разрешения немецкой штаб-квартиры ритейлера.

Покупка с большим дисконтом

Вполне вероятно, что сделка будет сложноструктурированной, окончательную оценку сформируют после перезапуска сети и финансовых результатов за 2022 год, сказал «Известиям» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Перезапуск продаж, оборотный капитал, выстраивание новых цепочек поставок может потребовать до 10% годового оборота компании. Следует учитывать, что в прошлом году ритейлер получил убыток, а конкуренция в этом сегменте обострилась. Эксперт предположил, что цена будет ориентировочно в диапазоне 30-50 млрд рублей, но с учетом ситуации возможен дисконт — до 30% .

Сеть убыточна уже несколько лет подряд, поэтому оценить ее можно только по размеру выручки или сумме чистых активов, сказал «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Так, за прошлый год суммарный оборот дочек OBI и держателей ее франшиз составил чуть более 40 млрд рублей. Аналогичные сети за рубежом обычно оценивают с мультипликатором в 1,5-2. Но в этой ситуации стоит сделать скидку на убытки, а также грядущий кризис спроса, поэтому сеть обойдется в максимум 40 млрд рублей , считает эксперт.

— Нижний предел по цене — это размер чистых активов, то есть товары на складах, дебиторская задолженность. Он совсем невелик относительно размера баланса, около 20%, то есть около 5 млрд рублей, — продолжил Валерий Емельянов. — Но это фактически ликвидационная стоимость, на случай если бы сеть закрыли, а имущество распродали. Тогда как у OBI есть или был живой бизнес, клиентская база. Поэтому финальная оценка находится в районе 10-15 млрд рублей .

Эксперт добавил, что в отрыве от налаженной сети поставок и маркетинга OBI мало кому может быть интересна: ведь это не просто товары, магазины и склады. Фактически речь идет о технологиях управления потоками денег и информации.

— Это нельзя купить или продать, оторвав от материнского бренда, хотя можно попытаться скопировать, — заметил Валерий Емельянов.

Со 2 марта крупные иностранные бренды начали заявлять о прекращении деятельности в России. Большинство из них приостановили работу, а не покинули рынок. Полностью решили завершить свою деятельность в России пока лишь часть предприятий. Именно они намерены продать свои активы, либо уже продали. Например, ФАС уже одобрила ходатайство от «Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенский» о покупке «Хлебного дома» (ранее «Фацер») — российской «дочки» финского производителя продуктов питания Fazer.

Также о сделке сообщила финская Valio — она продаст свои активы производителю продуктов питания «Велком». Покупателя ищут изготовитель бытовой химии и других товаров Henkel, плюс сразу три пивные компании: AB InBev Efes, Carlsberg Group и Heineken.