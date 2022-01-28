Башенные деньги: экс-директор «Мегафона» договаривается о покупке вышек МТС

На российском рынке сотовой инфраструктуры готовится одна из крупнейших в его истории сделок. Структуры экс-гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина ведут переговоры о покупке около 23 тыс. сотовых вышек МТС, рассказали «Известиям» собеседники на рынке связи и подтвердил источник, близкий к переговорам. Сам бизнесмен подтвердил заинтересованность в приобретении этих активов. В МТС же дали понять, что на них есть и другие претенденты. Эксперты оценивают вышки оператора в 80–100 млрд рублей. Их продажа позволит МТС получить значительные средства на развитие сети и сэкономить на эксплуатации антенно-мачтовых сооружений, а следовательно, не закладывать дополнительные расходы в тарифы для абонентов, полагают специалисты. Покупатель же, в свою очередь, получит инвестиционно привлекательные активы.

Собиратель столбов русских

Компания «Новые башни», 65% акций которой принадлежит Kismet Capital Group бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина, готовит сделку по приобретению сотовых мачт и вышек МТС , рассказал «Известиям» источник, знакомый с менеджерами нескольких операторов. Переговоры между МТС и структурами бизнесмена ведутся, однако окончательных договоренностей пока не достигнуто, уточнили один из участников рынка сотовой инфраструктуры и собеседник, близкий к одной из сторон возможной сделки.

— Конечно, заинтересованы, — так Иван Таврин прокомментировал «Известиям» интерес его структур к покупке сотовых вышек МТС .

Детали переговоров он комментировать не стал.

Представитель МТС Алексей Меркутов сказал «Известиям», что весной компания намерена завершить выделение башенных активов в отдельную структуру.

— Переговоры ведем со всеми заинтересованными компаниями , — заявил он.

Башенные деньги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

О планах МТС вывести свои столбы, вышки и мачты в отдельную компанию, чтобы со временем продать эту инфраструктуру, стало известно в начале 2021 года . Осенью эти планы официально подтвердил президент оператора Вячеслав Николаев. На тот момент у компании было около 23 тыс. антенно-мачтовых сооружений. Среди возможных претендентов на эти активы участники рынка называли структуры Ивана Таврина, а также инфраструктурного оператора «Сервис-телеком», 75% которого принадлежит Галине Гуриновой — супруге экс-топ-менеджера «Сибура», основателя «Координат» Вадима Гуринова.

Судя по параметрам предыдущих сделок с сотовыми вышками на российском рынке, объекты МТС могут быть оценены в 80–100 млрд рублей , подсчитал один из российских инвестбанкиров. Он не исключил, что оператор сможет продать их во второй половине этого года. Правда, момент для организации сделки не самый удачный — центробанки во всем мире повышают ключевые ставки, растет стоимость обслуживания кредитов, что может осложнить планы покупателей крупных активов, добавил собеседник «Известий».

Kismet Capital Group контролирует группу компаний «Вертикаль», располагавшую на начало этого года примерно 5,6 тыс. антенно-мачтовых сооружений. В январе группа приобрела инфраструктурного оператора «Русские башни», у которого около 7,2 тыс. таких объектов. А в октябре прошлого года было объявлено о выкупе Kismet «Первой башенной компанией», в которую «Мегафон» передал свои вышки. После того как все эти активы вольются в «Новые башни» (партнеры Таврина в этой компании — «Мегафон» c 25% акций и структуры основателя «Вертикали» Георгия Чумбуридзе — 10%), у компании будет более 30 тыс. антенно-мачтовых сооружений, поэтому показателю она станет крупнейшей в РФ, сообщала ранее Kismet.

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) не поступали ходатайства о сделках МТС и структур Kismet Capital Group (KCG) , сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. При их поступлении потенциальной покупке будет дана всесторонняя оценка и сформирована позиция ведомства, отметил представитель ФАС.

Безбашенные инвестиции

Представитель группы компаний «Сервис-Телеком» не стал комментировать статус переговоров с МТС.

— «Сервис-Телеком» обладает всеми необходимыми ресурсами для совершения второй сделки по покупке башенного портфеля сотового оператора. Консолидация в нашем сегменте находится в активной стадии, мы планируем продолжать участвовать в этом процессе, — отметил он.

В прошлом году свои башни продал не только «Мегафон». В сентябре стало известно, что холдинг Veon, которому принадлежит российский «Вымпелком» (бренд «Билайн»), продал «Сервис-Телекому» чуть более 15 тыс. своих сотовых вышек в России за $970 млн.

Весной 2022 года в отдельное юрлицо свои башни планирует выделить и «Ростелеком», говорил ранее президент компании Михаил Осеевский. Топ-менеджер отмечал, что задачи быстро найти для них покупателя не стоит. В пресс-службе оператора не стали комментировать возможную продажу вышек.

Башенные деньги Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Выигрыш компании-продавца башен в том, что единоразово она получает огромные средства, необходимые для развития бизнеса. Например, в скором будущем российским операторам придется инвестировать в строительство сетей 5G, а сейчас средства нужны для развития сетей LTE, — объяснил гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов.

При этом продавая, а потом арендуя непрофильную для нее инфраструктуру, компания экономит на аренде земли под вышками, электроэнергии, обслуживании этих сооружений и, соответственно, зарплатах персоналу, который этим занимается, отметил эксперт.

Владелец инфраструктуры, в свою очередь, на десятилетия получает источник гарантированного и предсказуемого дохода , считает Константин Анкилов. При этом биржевой потенциал инфраструктурных операторов выше, чем у сотовых компаний, утверждает он. По его словам, сейчас мобильные операторы оцениваются инвесторами в четыре-пять годовых показателей OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов), а для управляющих башнями компаний оценка составляет не менее 10 OIBDA.

— В перспективе стоимость башенных операторов может расти. Известно, что для строительства сетей 5G потребуется больше объектов, чем в случае с предыдущими стандартами, — следовательно, услуги башенных компаний будут более востребованы, — сказал Константин Анкилов.