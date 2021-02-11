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Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G

Технологии конкурируют за частоты диапазона 6 ГГц
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Оппонент недоступен: новый стандарт Wi-Fi может помешать строительству 5G
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2021-02-10 15:14:39
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Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России. На рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения в России диапазон 6 ГГц (6425–7100 МГц) претендует Wi-Fi 6E — улучшенная версия предыдущей технологии беспроводной связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Об этом «Известиям» рассказали в Научно-исследовательском институте радио (НИИР). В битву за те же частоты включилась и Apple: с ноября компания тестирует в России улучшенный аналог Bluetooth — технологию UWB.

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Связь на распутье

В диапазоне 6 ГГц Wi-Fi 6Е и 5G могут стать конкурентами, рассказал «Известиям» замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин. Сегодня Wi-Fi занимает нишу нижнего поддиапазона (5925–6425 МГц), а верхний (6425–7125 МГц) могут определить под 5G на Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году. Решение участников грядущей конференции повлияет на развитие сетей пятого поколения во всем мире.

— За использование верхнего поддиапазона 6 ГГц ведется конкурентная борьба между двумя стандартизирующими организациями: Институтом инженеров электротехники и электроники (IEEE, отвечает за развитие технологии Wi-Fi) и консорциумом, разрабатывающим спецификации для мобильной связи (3GPP, отвечает за развитие технологии 5G), — объяснил Евгений Девяткин.

Чувство когтя
Кабель 
Сетевые кабели на демонстрационном устройстве IEEE 5G
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Использование Wi-Fi и 5G в одном диапазоне на одной и той же территории невозможно из-за взаимных помех, предупредил специалист. Поэтому для разгрузки трафика в локальных городских зонах операторам необходим частотный ресурс в другом диапазоне.

Справка «Известий»

Стандарт Wi-Fi 6E (буква Е в названии означает extended, т.е. «расширенный») — это расширение стандарта 802.11ax, позволяющее использовать его в нелицензированном диапазоне (не нужно получать разрешение на частоты у регулятора) 6 ГГц в дополнение к поддерживаемым в настоящее время 2,4 ГГц и 5 ГГц. Улучшенная версия позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

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НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания 5G в диапазоне 6 ГГц. Цель исследований — найти условия реализации в России европейского сценария по использованию полосы радиочастот 5925–6425 МГц для Wi-Fi 6E, а 6425–7125 МГц — для 5G, пояснил Евгений Девяткин.

В битву за частоты включилась еще и Apple. В ноябре 2020-го госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) выделила «дочке» компании (ООО «Эппл Рус») частоты в диапазоне 6240–8236,8 МГц для тестирования улучшенного аналога Bluetooth — технологии UWB (Ultra Wideband — беспроводной технологии передачи большого объема данных на небольшие расстояния). Это обстоятельство, а также работу радиослужб гражданского и специального назначения следует учитывать при распределении ресурса, добавил Евгений Девяткин.

Действительно, верхняя часть диапазона 6 ГГц предлагается в некоторых странах для 5G в нелицензируемом режиме, а нижняя часть — для Wi-Fi 6E, подтвердил директор по развитию бизнеса Qualcomm Europe Inc. Игорь Харлашкин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Wi-Fi 6E и 5G можно назвать оппонентами в диапазоне 6 ГГц, отметили в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), поскольку обе технологии с большой вероятностью будут конкурировать за международную гармонизацию частотного ресурса. Если предпочтение по всему миру будет отдано Wi-Fi, то 5G в этом диапазоне мы можем не увидеть и в России, добавили в МТС.

Новую версию стандарта Wi-Fi 6E продвигает организация Wi-Fi Alliance (в нее входят более 320 компаний). Там считают, что «устройства Wi-Fi 6E станут доступны сразу после получения разрешений на 6 ГГц». В США Федеральная комиссия по связи (FCC) выдала разрешение на использование 1200 МГц сетям на базе Wi-Fi 6E в апреле 2020-го. Полосу 5925–6425 МГц также может выделить под Wi-Fi 6Е Европейский комитет по электронным средствам связи (ECC) и британский медиарегулятор Ofcom.

Воз и ныне там

В России вопрос выделения частот для 5G решается не первый год. Глобально гармонизированный диапазон 3,4–3,8 ГГц для сетей нового поколения в России использоваться не будет: он занят силовыми структурами. Ранее обсуждались расчистка спектра в диапазонах 700 МГц, 4,8–4,99 ГГц, варианты совместного использования технологий LTE и 5G в полосах 1,8 и 2,6 ГГц, а также строительство инфраструктуры в миллиметровом диапазоне (24,25–29,5 ГГц). Однако частоты 700 МГц пока заняты вещателями, а против развертывания 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц выступают Латвия, Эстония и Финляндия, писали «Ведомости».

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Единственным возможным, основным и экономически обоснованным диапазоном для 5G в России является 3,4–3,8 ГГц, настаивают в «Ростелекоме», Tele2, МТС, «Вымпелкоме» и «Мегафоне». 6 ГГц операторы рассматривают как дополнительный, но нужный ресурс для запуска перспективного поколения сотовой связи.

90% мобильных операторов и крупнейшие производители оборудования поддерживают приоритетное использование ‪6425–7125 МГц для 5G, отметили в пресс-службе Huawei со ссылкой на опрос GSMA. Huawei ожидает, что в будущем Wi-Fi 6E станет дополнением 5G в этом диапазоне для обеспечения связи внутри зданий.

Сфера применения 5G в диапазоне 6 ГГц шире, чем Wi-Fi, считает ведущий эксперт по сетям радиодоступа регионов Европа и Латинская Америка компании Ericsson Илья Крючков. У сетей Wi-Fi низкое покрытие (в основном работает внутри помещений, в то время как 5G позволяет обеспечить покрытие всего города или района), в два-три раза ниже спектральная эффективность (количество передаваемых бит информации на 1 Гц частотного спектра), отметил эксперт. Wi-Fi не может обеспечивать гарантированное качество соединений, и его мобильность ограничена, добавил он.

Чувство когтя
вышка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России традиционно более востребовано использование технологий в лицензируемых полосах радиочастот (распределение спектра регулятором защищает от помех), отметил руководитель проектов «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Поэтому целесообразно рассматривать полосу 6425–7100 МГц для сотовой связи. При этом для Wi-Fi 6E можно предусмотреть открытие дополнительной полосы радиочастот 5945–6425 МГц.

Диапазон 6 ГГц в нашей стране активно используется, свободный ресурс в нем ограничен, и выделить его могут именно для 5G, потому что в РФ проблемы со спектром для сотовой связи более серьезны, чем в большинстве других стран, считает технический директор «МаксимаТелеком» Михаил Миньковский. В то же время свободный ресурс позволяет строить мощные сети Wi-Fi c большими скоростями, которые стабильно работают и ориентированы на большой объем данных.

Такие факторы, как использование нелицензируемого спектра и более дешевая стоимость в развертывании Wi-Fi 6E, могут сделать разработку и выпуск оборудования 5G для диапазона 6 ГГц нецелесообразными, предупредил старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. Впрочем, «Ростех» готов рассмотреть возможность производства оборудования 5G в диапазоне 6 ГГц, но сейчас спрос отсутствует, отметили в пресс-службе госкорпорации.

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