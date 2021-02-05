День открытых сетей: в России готовятся принять нацстандарты OpenRAN

Уже весной в России в рамках импортозамещения появятся национальные стандарты телекоммуникационного оборудования OpenRAN . Они ускорят разработку отечественных решений для сетей 5G , рассказали «Известиям» в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Впрочем, коммерческого запуска OpenRAN эксперты ожидают не ранее чем через три-пять лет из-за опасений, связанных с информационной безопасностью и совместимостью имеющихся решений. Пока вся инфраструктура операторов построена на импортном оборудовании и переход на открытые стандарты сопряжен с рисками нестабильной работы сетей.

Сила в открытости

Первую версию национальных стандартов Open Radio Access Network (OpenRAN) этой весной выпустит Центр компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернету вещей в Сколтехе.

День открытых сетей Фото: Global Look Press/CHROMORANGE / Primoz Jenko, via

Отечественные стандарты OpenRAN создаются на базе спецификаций, разработанных международным альянсом O-RAN (входят крупные мировые телеком-операторы), рассказали в пресс-службе платформы НТИ. Российские стандарты будут гармонизированы с решениями, созданными в парадигме OpenRAN. При этом отечественный документ уточнит и дополнит те области, которые сейчас недостаточно прописаны, например, в части информационной безопасности. Россия первой в мире примет открытую архитектуру OpenRAN как базу для национального стандарта, рассказали в НТИ.

Сначала будет представлено два стандарта: «Архитектура открытой сети радиодоступа» и «Интерфейсы открытой сети радиодоступа 5G: Х2AP» . Документы опубликуют на площадке технического комитета 194 «Кибер-физические системы». До конца года Сколтех планирует выпустить еще четыре стандарта OpenRAN, поделились планами в пресс-службе платформы НТИ.

Принятие единых российских стандартов для телекоммуникационного оборудования ускорит разработку отечественных линеек базовых станций 5G, говорит руководитель Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрий Лаконцев . За счет обеспечения совместимости оборудования разных изготовителей снизится стоимость сетевых решений для сотовых операторов, что важно для каждого абонента мобильной связи.

Можно, но осторожно

Переход к открытой модели архитектуры сети — это общемировой тренд, декларируемый многими ведущими операторами , говорит генеральный директор «Радио Гигабит» Роман Масленников. Среди преимуществ — уход операторов от зависимости от одного поставщика и появление возможности более гибко и эффективно объединять различные элементы сети от разных производителей. Обратной стороной эксперт называет сложность интеграции и управления такой радиосетью, которая раньше была на стороне вендора, а сейчас переходит на сторону оператора.

В контексте развития сетей 5G технология может быть востребована, так как позволит сократить капитальные расходы на строительство инфраструктуры, указывает представитель Tele2 Дарья Колесникова. «Ростелеком» также будет использовать подходы OpenRAN при развитии мобильных сетей нового поколения, отмечают в пресс-службе.

День открытых сетей Фото: REUTERS/Aly Song

В МТС поддерживают тренд на разработку аппаратно-программных комплексов на основе международных открытых стандартов и ПО с открытым исходным кодом , в том числе и OpenRAN. По словам представителя оператора Алексея Меркутова, концепция OpenRAN находится в процессе формирования, из-за чего есть неснятые вопросы по совместной работе различных компонентов и стоимости итоговых решений. Оператор ожидает, что большинство проблем будет решено в ближайшие год-два.

В перспективе концепция OpenRAN может изменить расклад сил на российском рынке производителей телеком-оборудования, допускают в пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн»). Однако на данный момент оператор не видит решений, способных полноценно заменить используемое оборудование ведущих телеком-вендоров. Пока OpenRAN — это одно из направлений исследовательских работ на долгосрочную перспективу, говорят в компании .

Концепция Open RAN охватывает только часть сети «Мегафона», и компания приветствует эту возможность, но не замыкаемся исключительно на ней, отмечают в ее пресс-службе.

В «Криптоните» (СП «ИКС Холдинга» и «Ростеха», занимается в том числе разработкой оборудования для 5G) согласны с тем, что принятие национальных стандартов OpenRAN ускорит разработку отечественных линеек базовых станций 5G . По словам генерального директора компании Вартана Хачатурова, стандартизация — это необходимое условие развития технологий. OpenRAN будет не только способствовать ускорению процессов по созданию отечественного сетевого оборудования, но и повысит конкурентоспособность российских производителей, уверен он.

Операторы пока не готовы использовать открытую архитектуру сети, поскольку в настоящее время нет коммерчески пригодного оборудования , созданного на базе спецификаций OpenRAN Alliance, считает замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио (НИИР) Евгений Девяткин. Эксперт не исключает, что OpenRAN может изменить расклад сил на рынке производителей телеком-оборудования, но в данный момент сама концепция стандарта, не говоря уже о готовых продуктах, не выглядит зрелой .

Надежность и совместимость

Российские операторы будут готовы применять открытую архитектуру, как только эти решения покажут сопоставимый уровень надежности и функциональности с закрытыми решениями . Пока еще оборудование OpenRAN чаще проигрывает по своим возможностям решениям закрытых вендоров, говорит генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов.

Открытая архитектура сети дает толчок отечественному развитию разработок и производства оборудования для сетей 5G и выходу российского оборудования этого стандарта на мировой рынок , считает Евгений Девяткин. В перспективе возможно снижение цен на ПО сетей 5G из-за роста конкуренции при увеличении числа производителей. Кроме того, OpenRAN позволяет отойти от зарубежной олигополии, что дает возможность перевести сети мобильной связи, как объекты критической инфраструктуры, под управление отечественным ПО.

День открытых сетей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Риски оператора при переходе на открытую архитектуру сети связаны с совместимостью, предупреждает генеральный директор «Научно-исследовательского института электронной техники» (НИИЭТ) Павел Куцько. При использовании оборудования разных производителей могут возникнуть проблемы с интеграцией.

Проработки требуют вопросы информбезопасности, а также интеграция с базовыми станциями традиционных вендоров, придерживается схожего мнения старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян. Однако, по его прогнозам, коммерческого производства OpenRAN оборудования стоит ожидать минимум через три-пять лет .