Неровное покрытие: в России задумались над обеспечением связи в малых деревнях

Проработать вопрос с обеспечением всех малонаселенных деревень мобильной связью поручил Минцифры премьер-министр Михаил Мишустин . Поручение было дано по итогам его поездки в Псковскую область. Из-за малочисленности населения такие деревни не попадают ни под одну из уже существующих программ. Коммерческие работы в такой местности невыгодны для операторов из-за высокой стоимости и небольшого числа потребителей, между тем жители — чаще всего пожилые — также нуждаются не только в общении, но и в возможности пользоваться доступными для других граждан страны услугами, обращают внимание эксперты. Сколько в России может быть подобных населенных пунктов и насколько реально помочь их населению, разбирались «Известия».

Без связи

Поручение министерству премьер-министр дал после встречи с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым. Мужчина пожаловался на отсутствие или плохое качество сотовой связи в селах, где преимущественно проживают пожилые люди, которые нуждаются в общении .

«Проработать вопрос обеспечения подвижной радиотелефонной связью населенные пункты от 20 до 100 человек и о результатах доложить в правительство Российской Федерации», — говорится в поручении.

В России уже действует подобная программа, которая рассчитана на срок до 2030 года, напоминают в правительстве . Однако она нацелена на населенные пункты с населением в 200–500 человек. Между тем во многих деревнях живет не более 10 человек. А значит, такие населенные пункты под действие ни одной из существующих программ (в том числе касающихся обеспечением доступа в интернет) не попадают .

Неровное покрытие Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Одновременно в России реализуется проект «Информационная инфраструктура» по обеспечению доступа к широкополосному интернету. Однако он также ориентирован на более крупные населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.

Отдельно в стране действует федеральная программа развития сельских территорий, целью которой является сохранение численности сельского населения страны за счет повышения качества жизни на местах. Но она, в свою очередь, прежде всего ориентирована на развитие инфраструктуры — строительство школ, дорог, больниц, детских садов, — а не на решение вопросов связи.

Проработать вопрос и представить результаты на рассмотрение правительства Минцифры должно к 1 апреля .

Больше половины всех деревень страны

Решить эту задачу в короткие сроки удастся вряд ли , уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В России с 2014 года уже действует программа по ликвидации цифрового неравенства, напоминает он.

По этой программе предполагается обеспечить точками доступа в интернет населенные пункты с населением в 250–500 человек. Ее единственным исполнителем является «Ростелеком». Ранее планировалось, что ее реализация завершится в 2018 году, однако затем сроки завершения перенесли на 2021 год.

Неровное покрытие Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Работы по этой программе финансировались сначала самим «Ростелекомом», затем — за счет фонда, в который отчисляют средства все операторы связи, для того чтобы снизить нагрузку на исполнителя . Однако даже в этом случае работы идут медленно, прежде всего из-за недостатка финансирования, обращает внимание эксперт. В случае с совсем небольшими деревнями ситуация, по его мнению, будет еще сложнее.

— Коммерческим операторам туда идти неинтересно — стоимость базовой станции составляет €40–50 тыс. Кроме того, туда еще надо вести сигнал. Это либо оптика, либо тоже через сотовые сети, это дорого, — говорит эксперт.

С экономической и управленческой точек зрения реализация такой программы будет затратной и крайне трудоемкой . Однако граждане страны имеют право на определенные государственные услуги вне зависимости от величины своих населенных пунктов, и если программу удастся реализовать, их права будут уравнены с остальными жителями страны, отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Плеханова Леонид Жигун.

Cколько в России малых населенных пунктов, которые могут нуждаться в обеспечении связью, точно неизвестно. Так, по данным переписи 2010 года, всего в стране на тот момент было 82,7 тыс. деревень с населением до 100 человек включительно. 36,2 тыс. из них — с населением до 10 человек. Общее количество сельских населенных пунктов тогда составляло 153,1 тыс. человек. То есть под действие программы может попасть почти половина всех деревень страны .

Неровное покрытие Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

«Известия» также обратились в администрацию Псковской области с вопросом о том, сколько таких населенных пунктов может быть на территории области, однако к моменту публикации ответ не получили.

Достоверных данных о том, какие населенные пункты до сих пор не охвачены покрытием сети, у экспертов нет. Так, в статистике есть данные о количестве базовых станций по типам GSM, IMT-2000/UMTS, LTE с выделением их числа в сельской местности, но это не позволяет судить о покрытии сотовой связью в сельской местности , пояснили «Известиям» в Центре статистики и мониторинга информационного общества и цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

— При этом ведется наблюдение за обеспеченностью сельских населенных пунктов фиксированной телефонной связью, — отмечают в Центре. — По этим данным, в 2019 году имели доступ к фиксированной телефонной связи 88% сельских населенных пунктов, в том числе среди малонаселенных (до 50 человек) — 81%.

Государственно-частное партнерство

Количество таких населенных пунктов непрерывно сокращается — в силу естественных причин или административного фактора, на фоне их объединения в более крупные поселения, обращает внимание Леонид Жигун. Однако это не значит, что все они стоят обособленно , отмечает он: «Деревни могут стоять очень плотно. Например, в одно сельское поселение может входить несколько стоящих недалеко друг от друга небольших деревень. В этом случае с технической и экономической стороны обеспечить их связью может быть проще».

Неровное покрытие Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Что касается деревень, которые стоят отдельно и расположены в труднодоступной местности, тут, по его мнению, может потребоваться поиск «альтернативных путей», которые не будут столь затратными .

Провести такую работу за счет государственного финансирования удастся вряд ли, считает Денис Кусков. Более реальным, по его мнению, может стать сценарий, ранее реализованный при обеспечении связи на федеральных трассах .

— Тут можно идти путем такого фонда, в котором участвуют все операторы, но это очень долго, либо создать государственное партнерство с бизнесом, как это было на трассе «Амур», когда государство и сотовые операторы работали совместно и государство в том числе обеспечивало часть инфраструктуры, — рассуждает он.

В этом случае, если операторы будут понимать, что они не единственные, кто вкладывает в это деньги, проект может показаться им более выгодным и они присоединяться к нему с большей охотой, полагает собеседник издания.

Неровное покрытие Фото: РИА Новости/Яков Андреев

«Известия» также направили запрос в Минцифры с вопросом о том, известно ли, о каком количестве населенных пунктов может идти речь и во сколько примерно может оцениваться стоимость работ, однако к моменту публикации материала там уточнили только, что поручение приняли в работу.