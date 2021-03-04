Неровное покрытие: в России задумались над обеспечением связи в малых деревнях
Проработать вопрос с обеспечением всех малонаселенных деревень мобильной связью поручил Минцифры премьер-министр Михаил Мишустин. Поручение было дано по итогам его поездки в Псковскую область. Из-за малочисленности населения такие деревни не попадают ни под одну из уже существующих программ. Коммерческие работы в такой местности невыгодны для операторов из-за высокой стоимости и небольшого числа потребителей, между тем жители — чаще всего пожилые — также нуждаются не только в общении, но и в возможности пользоваться доступными для других граждан страны услугами, обращают внимание эксперты. Сколько в России может быть подобных населенных пунктов и насколько реально помочь их населению, разбирались «Известия».
Без связи
Поручение министерству премьер-министр дал после встречи с председателем Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николаем Груздовым. Мужчина пожаловался на отсутствие или плохое качество сотовой связи в селах, где преимущественно проживают пожилые люди, которые нуждаются в общении.
«Проработать вопрос обеспечения подвижной радиотелефонной связью населенные пункты от 20 до 100 человек и о результатах доложить в правительство Российской Федерации», — говорится в поручении.
В России уже действует подобная программа, которая рассчитана на срок до 2030 года, напоминают в правительстве. Однако она нацелена на населенные пункты с населением в 200–500 человек. Между тем во многих деревнях живет не более 10 человек. А значит, такие населенные пункты под действие ни одной из существующих программ (в том числе касающихся обеспечением доступа в интернет) не попадают.
Одновременно в России реализуется проект «Информационная инфраструктура» по обеспечению доступа к широкополосному интернету. Однако он также ориентирован на более крупные населенные пункты с населением от 100 до 500 человек.
Отдельно в стране действует федеральная программа развития сельских территорий, целью которой является сохранение численности сельского населения страны за счет повышения качества жизни на местах. Но она, в свою очередь, прежде всего ориентирована на развитие инфраструктуры — строительство школ, дорог, больниц, детских садов, — а не на решение вопросов связи.
Проработать вопрос и представить результаты на рассмотрение правительства Минцифры должно к 1 апреля.
Больше половины всех деревень страны
Решить эту задачу в короткие сроки удастся вряд ли, уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. В России с 2014 года уже действует программа по ликвидации цифрового неравенства, напоминает он.
По этой программе предполагается обеспечить точками доступа в интернет населенные пункты с населением в 250–500 человек. Ее единственным исполнителем является «Ростелеком». Ранее планировалось, что ее реализация завершится в 2018 году, однако затем сроки завершения перенесли на 2021 год.
Работы по этой программе финансировались сначала самим «Ростелекомом», затем — за счет фонда, в который отчисляют средства все операторы связи, для того чтобы снизить нагрузку на исполнителя. Однако даже в этом случае работы идут медленно, прежде всего из-за недостатка финансирования, обращает внимание эксперт. В случае с совсем небольшими деревнями ситуация, по его мнению, будет еще сложнее.
— Коммерческим операторам туда идти неинтересно — стоимость базовой станции составляет €40–50 тыс. Кроме того, туда еще надо вести сигнал. Это либо оптика, либо тоже через сотовые сети, это дорого, — говорит эксперт.
С экономической и управленческой точек зрения реализация такой программы будет затратной и крайне трудоемкой. Однако граждане страны имеют право на определенные государственные услуги вне зависимости от величины своих населенных пунктов, и если программу удастся реализовать, их права будут уравнены с остальными жителями страны, отметил в разговоре с «Известиями» профессор кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета имени Плеханова Леонид Жигун.
Cколько в России малых населенных пунктов, которые могут нуждаться в обеспечении связью, точно неизвестно. Так, по данным переписи 2010 года, всего в стране на тот момент было 82,7 тыс. деревень с населением до 100 человек включительно. 36,2 тыс. из них — с населением до 10 человек. Общее количество сельских населенных пунктов тогда составляло 153,1 тыс. человек. То есть под действие программы может попасть почти половина всех деревень страны.
«Известия» также обратились в администрацию Псковской области с вопросом о том, сколько таких населенных пунктов может быть на территории области, однако к моменту публикации ответ не получили.
Достоверных данных о том, какие населенные пункты до сих пор не охвачены покрытием сети, у экспертов нет. Так, в статистике есть данные о количестве базовых станций по типам GSM, IMT-2000/UMTS, LTE с выделением их числа в сельской местности, но это не позволяет судить о покрытии сотовой связью в сельской местности, пояснили «Известиям» в Центре статистики и мониторинга информационного общества и цифровой экономики Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
— При этом ведется наблюдение за обеспеченностью сельских населенных пунктов фиксированной телефонной связью, — отмечают в Центре. — По этим данным, в 2019 году имели доступ к фиксированной телефонной связи 88% сельских населенных пунктов, в том числе среди малонаселенных (до 50 человек) — 81%.
Государственно-частное партнерство
Количество таких населенных пунктов непрерывно сокращается — в силу естественных причин или административного фактора, на фоне их объединения в более крупные поселения, обращает внимание Леонид Жигун. Однако это не значит, что все они стоят обособленно, отмечает он: «Деревни могут стоять очень плотно. Например, в одно сельское поселение может входить несколько стоящих недалеко друг от друга небольших деревень. В этом случае с технической и экономической стороны обеспечить их связью может быть проще».
Что касается деревень, которые стоят отдельно и расположены в труднодоступной местности, тут, по его мнению, может потребоваться поиск «альтернативных путей», которые не будут столь затратными.
Провести такую работу за счет государственного финансирования удастся вряд ли, считает Денис Кусков. Более реальным, по его мнению, может стать сценарий, ранее реализованный при обеспечении связи на федеральных трассах.
— Тут можно идти путем такого фонда, в котором участвуют все операторы, но это очень долго, либо создать государственное партнерство с бизнесом, как это было на трассе «Амур», когда государство и сотовые операторы работали совместно и государство в том числе обеспечивало часть инфраструктуры, — рассуждает он.
В этом случае, если операторы будут понимать, что они не единственные, кто вкладывает в это деньги, проект может показаться им более выгодным и они присоединяться к нему с большей охотой, полагает собеседник издания.
«Известия» также направили запрос в Минцифры с вопросом о том, известно ли, о каком количестве населенных пунктов может идти речь и во сколько примерно может оцениваться стоимость работ, однако к моменту публикации материала там уточнили только, что поручение приняли в работу.