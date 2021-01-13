На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств
Для покрытия связью автомобильных дорог федерального значения не нашлось госфинансирования. Минцифры предложило секвестировать бюджет, запланированный на эти цели в ближайшие три года — 18,4 млрд рублей. Это следует из проекта постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия». Операторы говорят, что готовы тратить на эти цели собственные средства и помощь государства не получали и ранее. А эксперты отмечают важность покрытия связью трасс в регионах с экстремальными климатическими условиями, — там, где наиболее критично время реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях.
Связанные одним секвестром
Госсубсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения (она нужна в том числе для обеспечения возможности вызова экстренных служб), будут упразднены. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия».
Как уточняется в пояснительной записке к документу, речь о средствах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» это 18,4 млрд рублей в ближайшие три года (4,4 млрд рублей в 2021 году, 6,4 млрд рублей в 2022-м и 7,6 млрд рублей в 2023-м). Всего же на эти цели в период с 2019 по 2024 годы предусматривалось свыше 28 млрд рублей.
Рабочие монтируют базовую станцию сотовой связи
Предполагается признать утратившим силу постановление правительства России от 10 мая 2019 года, согласно которому планировалось выделить субсидии на обеспечение связью объектов транспортной инфраструктуры, указано в пояснительной записке.
В 2012 году премьер-министр России (на тот момент эту должность занимал Владимир Путин) подписал постановление о том, что автомобильные дороги федерального значения должны быть покрыты сотовыми сетями связи до конца 2015 года. Операторы должны были вместе строить и использовать инфраструктуру связи, а государство обеспечить трассы электричеством и возводить дороги к сотовым вышкам.
Потом идея покрытия сотовой связью федеральных автомагистралей появилась в нацпрограмме «Цифровая экономика». В текущей версии паспорта федпроекта «Информационная инфраструктура» указано, что нужно обеспечить стопроцентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения к 2024 году.
Согласно статистике Роскомнадзора по итогам III квартала 2020 года, стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на шести автодорогах: А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310. При этом худшее покрытие на тот период было на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт». Остальные трассы пока не имеют 100-процентного покрытия всеми операторами связи. Это в том числе М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», Р-22 «Каспий», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», Р-21 «Кола», А-260, А-290, А-147, Р-217, А-300, А-320, Р-254, Р-255, Р-257, Р-258, Р-297 и А-370.
В ГК «Автодор» (оператор платных дорог, в управлении больше 3,6 тыс. км) отметили, что общее покрытие трасс компании услугами голосового сигнала (вызовы экстренных служб) составляет 100%, согласно данным Роскомнадзора. В компании также отметили, что недавно введенная М-11 «Нева» стала первой в России автомобильной дорогой, покрытой на всем протяжении не только голосовым сигналом, но и передачей данных по стандарту 4G (LTE). Сейчас сплошное покрытие обеспечено тремя федеральными операторами сотовой связи, отметили в «Автодор».
Открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД)
Также в конце 2020 года ввели в эксплуатацию большинство участков ЦКАД. Самый длинный из них — ЦКАД-3 — «Автодор» запустил вместе с МТС. Участок дороги проходит через Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский городские округа, Щелково, Богородский городской округ и Черноголовку. Всего на участках ЦКАД МТС построила больше 100 базовых станций LTE.
Сами с деньгами
Операторы уже давно направляют собственные средства на покрытие автодорог связью. В пресс-службе «Вымпелкома» «Известиям» сказали, что средств из бюджета на эти цели не получали, а строят сети своими силами. МТС также реализует собственную целевую программу по обеспечению связью автотрасс федерального значения.
По словам представителя Tele2, стопроцентное покрытие обеспечено вдоль трасс на территории Центральной России, Северо-Запада, южных регионов России, Урала и Сибири. Основные проблемы при развитии сети вдоль дорог — ограничения в назначении использования земель, удаленность от электросетей, значительные капитальные затраты при низкой маржинальности. Компания также не получала госсубсидий в рамках указанного проекта, сказали там.
В «Мегафоне» воздержались от комментариев.
По данным источника «Известий» в одном из операторов, ни одна компания не участвовала в конкурсе по этому проекту из-за непривлекательных условий и высоких затрат на подведение электроснабжения.
Предусмотренные в 2019 и 2020 годах средства на покрытие федеральных автодорог были секвестированы из-за отсутствия у операторов спроса на предлагаемые меры поддержки в виде субсидий, сказал «Известиям» заместитель руководителя направления проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» Константин Ганеев. По его данным, связью рассчитывали покрыть порядка 3,7 тыс. км трасс, или 7% от общей протяженности автомобильных дорог федерального назначения.
Возможность вызова экстренных служб имеет высокую социальную значимость, отметил Константин Ганеев. Это особенно актуально в регионах с экстремальными климатическими условиями, где наиболее критично время реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях.
В Росавтодоре (управляет федеральными автодорогами России) не смогли сказать, какое количество трасс в его ведении сегодня не оснащено связью и интернетом, переадресовав запрос в Минцифры и Роскомнадзор. В Роскомнадзоре на запрос «Известий» не ответили. В Минцифры воздержались от комментариев.