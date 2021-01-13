На краю бюджета: на покрытие трасс связью не нашлось госсредств

Для покрытия связью автомобильных дорог федерального значения не нашлось госфинансирования. Минцифры предложило секвестировать бюджет, запланированный на эти цели в ближайшие три года — 18,4 млрд рублей. Это следует из проекта постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия». Операторы говорят, что готовы тратить на эти цели собственные средства и помощь государства не получали и ранее. А эксперты отмечают важность покрытия связью трасс в регионах с экстремальными климатическими условиями, — там, где наиболее критично время реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях.

Связанные одним секвестром

Госсубсидии на работы, связанные с обеспечением сотовой связью автомобильных дорог федерального значения (она нужна в том числе для обеспечения возможности вызова экстренных служб), будут упразднены. Об этом говорится в проекте постановления правительства России, с которым ознакомились «Известия».

Как уточняется в пояснительной записке к документу, речь о средствах, предусмотренных в федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Согласно паспорту федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика РФ» это 18,4 млрд рублей в ближайшие три года (4,4 млрд рублей в 2021 году, 6,4 млрд рублей в 2022-м и 7,6 млрд рублей в 2023-м). Всего же на эти цели в период с 2019 по 2024 годы предусматривалось свыше 28 млрд рублей.

На краю бюджета Рабочие монтируют базовую станцию сотовой связи Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Предполагается признать утратившим силу постановление правительства России от 10 мая 2019 года, согласно которому планировалось выделить субсидии на обеспечение связью объектов транспортной инфраструктуры, указано в пояснительной записке.

В 2012 году премьер-министр России (на тот момент эту должность занимал Владимир Путин) подписал постановление о том, что автомобильные дороги федерального значения должны быть покрыты сотовыми сетями связи до конца 2015 года. Операторы должны были вместе строить и использовать инфраструктуру связи, а государство обеспечить трассы электричеством и возводить дороги к сотовым вышкам.

Потом идея покрытия сотовой связью федеральных автомагистралей появилась в нацпрограмме «Цифровая экономика». В текущей версии паспорта федпроекта «Информационная инфраструктура» указано, что нужно обеспечить стопроцентное покрытие сотовой связью всех автодорог федерального значения к 2024 году.

Согласно статистике Роскомнадзора по итогам III квартала 2020 года, стопроцентное покрытие всеми операторами связи «большой четверки» зафиксировано на шести автодорогах: А-132, М-10 «Скандинавия», А-181, А-180 «Нарва», А-280 и А-310. При этом худшее покрытие на тот период было на трассах А-360 «Лена» и Р-256 «Чуйский тракт». Остальные трассы пока не имеют 100-процентного покрытия всеми операторами связи . Это в том числе М2 «Крым», М3 «Украина», М4 «Дон», М5 «Урал», Р-22 «Каспий», М7 «Волга», М8 «Холмогоры», М9 «Балтия», Р-21 «Кола», А-260, А-290, А-147, Р-217, А-300, А-320, Р-254, Р-255, Р-257, Р-258, Р-297 и А-370.

В ГК «Автодор» (оператор платных дорог, в управлении больше 3,6 тыс. км) отметили, что общее покрытие трасс компании услугами голосового сигнала (вызовы экстренных служб) составляет 100%, согласно данным Роскомнадзора. В компании также отметили, что недавно введенная М-11 «Нева» стала первой в России автомобильной дорогой, покрытой на всем протяжении не только голосовым сигналом, но и передачей данных по стандарту 4G (LTE). Сейчас сплошное покрытие обеспечено тремя федеральными операторами сотовой связи, отметили в «Автодор».

На краю бюджета Открытие Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Также в конце 2020 года ввели в эксплуатацию большинство участков ЦКАД. Самый длинный из них — ЦКАД-3 — «Автодор» запустил вместе с МТС. Участок дороги проходит через Солнечногорск, Дмитровский, Пушкинский городские округа, Щелково, Богородский городской округ и Черноголовку. Всего на участках ЦКАД МТС построила больше 100 базовых станций LTE.

Сами с деньгами

Операторы уже давно направляют собственные средства на покрытие автодорог связью. В пресс-службе «Вымпелкома» «Известиям» сказали, что средств из бюджета на эти цели не получали, а строят сети своими силами. МТС также реализует собственную целевую программу по обеспечению связью автотрасс федерального значения.

По словам представителя Tele2, стопроцентное покрытие обеспечено вдоль трасс на территории Центральной России, Северо-Запада, южных регионов России, Урала и Сибири. Основные проблемы при развитии сети вдоль дорог — ограничения в назначении использования земель, удаленность от электросетей, значительные капитальные затраты при низкой маржинальности. Компания также не получала госсубсидий в рамках указанного проекта, сказали там.

В «Мегафоне» воздержались от комментариев.

По данным источника «Известий» в одном из операторов, ни одна компания не участвовала в конкурсе по этому проекту из-за непривлекательных условий и высоких затрат на подведение электроснабжения.

На краю бюджета Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Предусмотренные в 2019 и 2020 годах средства на покрытие федеральных автодорог были секвестированы из-за отсутствия у операторов спроса на предлагаемые меры поддержки в виде субсидий, сказал «Известиям» заместитель руководителя направления проектного офиса по реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» Константин Ганеев. По его данным, связью рассчитывали покрыть порядка 3,7 тыс. км трасс, или 7% от общей протяженности автомобильных дорог федерального назначения.

Возможность вызова экстренных служб имеет высокую социальную значимость, отметил Константин Ганеев. Это особенно актуально в регионах с экстремальными климатическими условиями, где наиболее критично время реагирования экстренных служб при авариях и происшествиях.

В Росавтодоре (управляет федеральными автодорогами России) не смогли сказать, какое количество трасс в его ведении сегодня не оснащено связью и интернетом, переадресовав запрос в Минцифры и Роскомнадзор. В Роскомнадзоре на запрос «Известий» не ответили. В Минцифры воздержались от комментариев.