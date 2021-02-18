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Сети предержащие: бизнес предупредил о рисках ухудшения связи в регионах

Такое возможно в случае принятия законопроекта о единых тарифах на размещение оборудования операторов на гособъектах, считают в отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сети предержащие: бизнес предупредил о рисках ухудшения связи в регионах
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2021-02-17 17:33:20
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Небольшие операторы предупредили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о вероятном ухудшении сервиса для абонентов в отдаленных населенных пунктах. Об этом сказано в письме Ассоциации операторов телефонной связи (АОТС) в ведомство, с которым ознакомились «Известия». Бизнес увидел риски в установлении предельных тарифов на размещение оборудования связи на объектах муниципальной и госсобственности, а также на опорах ЛЭП и наружного освещения. Подразумевающий эти меры законопроект ранее разработала ФАС. В отрасли считают, что мелким операторам станет экономически невыгодно работать в малых населенных пунктах, а крупные игроки не захотят «заходить» из-за нескольких десятков абонентов. В то же время крупные операторы настаивают, что разумное регулирование необходимо.

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Нуждается в оплате

В конце декабря 2020-го ФАС по поручению президента России подготовила законопроект, который вводит максимальный уровень тарифов для размещения оборудования связи операторов. Речь о допуске к объектам, находящимся в государственной и муниципальной собственности, а также к опорам воздушных линий электропередачи и наружного освещения.

Сейчас методика расчета тарифа не установлена и цены могут отличаться в разы, пояснили «Известиям» в пресс-службе ФАС. Например, плата за размещение линий связи на опорах линий электропередачи варьируется примерно от 15 до 1,5 тыс. рублей в месяц за одну опору.

Определить тарифы должны отраслевые министерства. Еще в декабре 2014 года Минэнерго, Минтрансу и Минцифры поручили разработать и утвердить требования к специальным и сопряженным объектам инфраструктуры, но документы до сих пор отсутствуют, сказали в ФАС.

Сети предержащие
ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Законопроект антимонопольной службы предусматривает замену права собственника на обязанность взимать плату за размещение оборудования, сказано в обращении АОТС в ведомство. Кроме того, в документе не указаны принципы расчета тарифов и порядок действий органов власти, подчеркнули в ассоциации. Пока что во многих населенных пунктах собственники позволяют операторам безвозмездно пользоваться их имуществом для размещения сетей связи, так как понимают, что такая плата увеличивает стоимость услуг, сказано в письме в ФАС.

— Хотя сама постановка вопроса о едином подходе к тарифам на оплату пользования инфраструктурой верна, в сельской местности такое условие теряет всякий экономический смысл, и на прокладку кабеля дальше у мелких операторов денег не остается, — объяснил гендиректор АОТС Сергей Ефимов.

Если законопроект будет принят в предложенном виде, есть риск, что небольшие операторы уйдут с телеком-рынка, сказал он. А это может повлечь ухудшение качества связи в отдаленных населенных пунктах, ведь к «неудобному» пользователю крупный оператор вообще может не потянуть кабель, пояснил Сергей Ефимов.

Сейчас небольшие операторы и так находятся под давлением собственников объектов муниципальной, государственной собственности, опор ЛЭП и наружного освещения и в любой момент могут уйти с рынка оказания услуг связи, согласен президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.

— Законопроект позволит отрегулировать цены на размещение, но не в предложенной редакции ФАС. Текущий вариант делает норму из управомочивающей в обязывающую, — объясняет он.

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В пресс-службе ФАС «Известиям» подтвердили получение письма АОТС. В ближайшее время ведомство сформирует итоговую позицию на все поступившие отзывы, в том числе и на ассоциации, сказали там.

Регулирование с умом

Сама идея введения единой методики расчета оплаты за пользование объектами инфраструктуры под сети связи не новая, сказал гендиректор телеком-компании «Обит» Андрей Гук. Сейчас собственники сами устанавливают размер оплаты за пользование своими объектами. Это приводит к большому разбросу в уровне тарифов и серьезным разногласиям вплоть до судебных разбирательств, сказал эксперт. У операторов возникает много вопросов и претензий к собственникам, устанавливающим завышенные расценки, пояснил он. Новый закон должен содержать подробную и прозрачную единую методику тарификации, а не ограничиваться расплывчатыми формулировками и верхней границей оплаты, считает Андрей Гук.

Введение обоснованного уровня предельных тарифов, возможно, приведет к более справедливому ценообразованию, предположил вице-президент Национальной ассоциации домовых информационно-коммуникационных сетей (НАДИКС) по правовым вопросам Михаил Пашков. В то же время нужно прояснить, кто и на каких принципах будет устанавливать тарифы на размещение сетей связи и способ их изменения в случае несогласия участников правоотношений, считает он.

Сети предержащие
рубли
Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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Tele2 и MCN Telecom поддерживают законодательную инициативу ФАС. Проблема несправедливой стоимости аренды актуальна, так как отдельные места под размещение оборудования мобильных операторов на крышах и мачтах стоят дороже торговых площадей на центральных улицах города, сказала представитель Tele2 Дарья Колесникова. В то время как ставки аренды по рынку идут вниз, операторы имеют дело с удорожанием стоимости аренды, добавила она. Важно не только установить предельные тарифы, но и упростить допуск к размещению объектов, а также распространить инициативы на ФГУП и МУП, отметила Дарья Колесникова.

В пресс-службе «ЭР-Телеком Холдинга» (торговая марка «Дом.ru») согласны, что инициатива изначально направлена на решение актуальных проблем при размещении телекоммуникационной инфраструктуры. Однако подход может быть усовершенствован, а перечень объектов — расширен. Кроме того, для ряда труднодоступных регионов и объектов необходимо предусмотреть льготный или бесплатный режим размещения телекоммуникационной инфраструктуры, добавили в компании.

Законопроект вводит новые нормы регулирования ценообразования, поэтому нуждается в тщательной оценке его влияния на рынок и обсуждении со всеми заинтересованными сторонами, сказали в пресс-службе «Мегафона». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелекоме» воздержались от комментариев.

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