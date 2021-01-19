Пожиратели трафика: как изменятся цены на связь в 2021 году

В этом году россиян ждет рост расходов на услуги связи. Они могут подорожать примерно на 15%, считают аналитики. Платить больше придется тем, кто уже сидит на дорогих пакетах. Тем же, кто пользуется дешевыми тарифами, повезет: регуляторы уже заявили, что оснований для роста цен нет, и следят за ситуацией. Подробности — в материале «Известий».

Интернет, роуминг и облако

Цены на мобильную связь в России в 2020 году выросли на 10%, а в этом могут набрать еще 15–16% — такой прогноз озвучили в аналитическом агентстве Content Review. Как считают аналитики, меньше всего пострадают базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет на тарифах нижней ценовой категории. А в сегменте тарифов средней и высокой категории (500–900 рублей) подорожание будет более ощутимым. Также в 2021 году предсказывают рост цен на дополнительные услуги операторов, например на облачное хранение данных, раздачу интернета другим устройствам для тарифов с безлимитным интернетом и международного роуминга.

— Удорожание услуг связи будет происходить в коридоре 10–15% от текущих цен, и в первую очередь это затронет абонентов, использующих средние по стоимости тарифные планы в диапазоне от 500 до 700 рублей, — считает Вадим Большаков, руководитель управления разработки компании АТОЛ.

Пожиратели трафика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Специалисты указывают и на то, что все операторы постепенно переходят к формату подписки — то есть абонентских тарифов, в которые включены минуты, интернет, определенное количество SMS, а также сторонние сервисы, что также провоцирует рост расходов на услуги связи.

— Прошлая революция тарифов прошла по схеме фактического перевода всех с поминутного на абонентские тарифы, что привело к росту платежей за услуги. В этот раз абонентские тарифы станут тарифами-подписками, — отмечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей. По его оценкам, реальный рост тарифов составит, скорее всего, 7–10%, но наиболее заметным он станет в категории 400–700, здесь он может даже превысить 10%.

5G и трафик

Одним из факторов грядущего роста цен аналитики называют внедрение сетей 5G — за счет высоких расходов операторов на инфраструктуру. Как подсчитали ранее в аналитической компании PwC, каждому российскому сотовому оператору придется вложить 130–165 млрд рублей в развитие сетей 5G в период с 2020 по 2027 год.

— В отличие от других стран, где при переходе на новые протоколы связи операторы могут купить необходимое для развертки сетей оборудование в складчину, у нас каждый оператор самостоятельно обеспечивает покрытие , а совместные соты могут быть установлены лишь в местах с огромным присутствием абонентов, — указывает Большаков.

Пожиратели трафика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал и еще одну причину, по которой мобильная связь и интернет в России дорожают из года в год. По его словам, платить за связь приходится всё больше, потому что потребляемый клиентами трафик постоянно увеличивается.

— Связь сегодня определяется пакетом трафика. В среднем по России абонент начинает потреблять в два раза больше интернет-трафика год к году , — пояснил эксперт. Один из главных пожирателей трафика — видео формата высокой четкости, которое требует всё большего количества гигабайт.

Пандемия и курс доллара

Еще одной причиной подорожания услуг мобильной связи аналитики называют пандемию коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить свои расходы. Так, пандемия съела офлайн-продажи в традиционном магазинном формате.

— В разгар пандемии проходимость в официальных магазинах операторов, где проходит не только оформление SIM-карт, но и осуществляются продажи телефонов, модемов, прочих продуктов и услуг операторов, сильно упала. Пока не совсем ясно, когда же эти магазины смогут выйти на докарантинные мощности и потеря выручки из этого направления будет постепенно компенсироваться увеличением стоимости услуг связи, — отмечает Большаков.

Пожиратели трафика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Виновник потенциального роста цен и курс доллара, который напрямую влияет на итоговую стоимость телекоммуникационного оборудования.

— В этом году операторам пришлось в срочном порядке модернизировать свои сети на фоне самоизоляции — огромная нагрузка легла на сети в спальных районах городов, что потребовало незамедлительно наращивать технические мощности в этих локациях, — поясняет эксперт.

По мнению наблюдателей, сокращение доходов операторов от роуминга и падение прибыли от корпоративных клиентов приведут, скорее, к монетизации отдельных услуг.

— Вероятно, в целях сохранения лояльности клиентов тарифы в ближайшее время меняться не будут. Но процесс поэтапного закрытия старых тарифов продолжится. С учетом этого ожидаем сохранения стоимости базовых услуг. Незначительно, в рамках 5–15%, могут вырасти пакетные тарифы с большим набором опций, — полагает Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

Будут следить

Сами операторы пока сдержанны в своих заявлениях. Как отметили в Yota, оператор ориентируется на рыночную ситуацию и сопутствующие экономические факторы. «Сейчас мы оцениваем необходимость изменения цен на услуги», — сообщили в пресс-службе компании.

Тем временем возможный рост цен на сотовую связь в январе 2021 года уже прокомментировали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как подчеркнул замглавы Минцифры Олег Иванов, на данный момент нет оснований для повышения тарифов на сотовую связь.

Пожиратели трафика Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Иванов напомнил, что в России операторы сотовой связи обязаны заблаговременно информировать своих абонентов об изменениях тарифных планов. В частности, эта информация должна размещаться на их официальных сайтах. Но никаких извещений об изменении тарифов пока не опубликовано. К тому же все значительные повышения тарифов согласовывают с Федеральной антимонопольной службой. А заявок на согласование тарифов в ФАС операторы не подавали, отметили в Минцифры.