Бизнес и решения: внешнее управление могут ввести в 10% инокомпаний

Внешнее управление могут ввести в менее 10% иностранных компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. Об этом «Известиям» сказал источник в кабмине, который является одним из разработчиков соответствующего законопроекта. Информацию подтвердил и главный автор проекта о введении внешней администрации, депутат Госдумы Анатолий Выборный. Дело в том, что разработчики документа выделили строгие критерии, которым должна соответствовать компания для применения меры. Один из параметров — существенное влияние на экономику. Речь идет, к примеру, об автоконцернах, производителях продуктов питания и лекарств, сказал Анатолий Выборный. По мнению экспертов, в зоне риска в этом случае — Volkswagen, Volvo, Ikea, Novartis, Fazer, Valio и др.

Каждый десятый

Как заявил «Известиям» источник в кабмине, принимавший участие в разработке законопроекта о внешнем управлении, эта мера может коснуться менее 10% компаний, которые приостановили свое развитие в РФ. Конкретные бренды собеседник уточнять не стал.

Согласно законопроекту, не в любой компании может быть введено внешнее управление — бизнес должен соответствовать жестким критериям, перечисленным в документе, добавил собеседник издания. Так, компания должна иметь существенное значение для экономики страны, то есть оказывать влияние на ее стабильность. Речь идет о бизнесе, который либо производит товары первой необходимости, либо это естественная монополия, либо у предприятия доминирующее положение на рынке, или организация — единственный изготовитель продукции и так далее. При этом доля иностранного капитала должна составлять не меньше 25%. Согласно проекту, решение о введении внешнего управления сможет быть принято только через Арбитражный суд на срок до 18 месяцев.

— Цель законопроекта — сохранить рабочие места тех людей, которые трудятся на предприятиях иностранных брендов. Поэтому подход при определении компаний, в которых следует вводить внешнее управление, должен быть точечным, — подчеркнул источник в кабмине.

Он добавил: ко второму чтению в законопроекте определят, с какими экономическими причинами может быть связан уход компаний из страны. Это важно для того, чтобы принять решение, следует ли назначать внешнюю администрацию. Это создаст на рынке своеобразный фильтр, уверен собеседник издания.

Окончательное решение по критериям еще не принято: законопроект будет обсуждаться на площадке Госдумы, сказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Самые нужные

В марте более 200 компаний заявили о приостановке функционирования в России в связи со спецоперацией на Украине. В их числе Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW.

12 апреля группа депутатов от «Единой России» во главе с Анатолием Выборным внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении. Мера может коснуться около 10% приостановивших работу в стране организаций, подтвердил он «Известиям». Под указанные в проекте критерии подпадают в том числе автоконцерны, которые значимы для локальных экономик региона, а также производители социально значимых товаров — продуктов питания и лекарств, уточнил парламентарий. По его словам, примерно 3–5% компаний не вернутся в РФ или продадут свою долю в бизнесе другим предприятиям.

Анатолий Выборный добавил, что проект обсуждали с ведомствами и с отечественным и зарубежным бизнесом. В итоге его «новеллы получились гуманные и гибкие, они устраивают всех», заявил депутат.

Сейчас можно предположить, что риск введения внешнего управления существует в отношении крупных компаний, сказала «Известиям» руководитель практики ФБК Legal Александра Герасимова. Речь идет, к примеру, об автомобильных концернах, которые имеют большое значение для регионов, — Volkswagen, Volvo, а также о торговых сетях, в частности Ikea, фармацевтических и продовольственных компаниях. Эксперт подчеркнула, что сейчас достаточно сложно сказать, какие именно компании столкнутся с временной администрацией — заявления об уходе в прессе по-разному реализованы в жизни. Плюс важно, что инициаторами введения временной администрации могут стать региональные власти, добавила эксперт. Они не захотят потерять крупных налогоплательщиков, которые предоставляют большое количество рабочих мест.

Критерии построены таким образом, что достаточно выбрать один из них, например производство товаров первой необходимости — хлеба, молока, масла, сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России, эксперт по информационной безопасности Евгения Мешкова. Например, под параметры подходят Novartis, Fazer, Valio, добавила она.

«Известия» направили запросы в перечисленные экспертами компании.