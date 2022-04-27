Устранение недостатков: где туристы смогут достать дефицит

Российские duty free скоро начнут продавать товары пассажирам, вылетающим в страны ЕАЭС — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию. Федеральная таможенная служба и Минпромторг согласились, что такая мера поддержки бизнесу необходима. Повлияет ли это на развитие импорта и каковы преимущества и недостатки новой схемы торговли — в материале «Известий».

Как будут работать duty free

В марте 2022 года магазины беспошлинной торговли обратились в правительство с просьбой о помощи. Из-за падения международного пассажиропотока выручка в этом месяце упала в два раза по сравнению с январем-февралем . Всего в России, по данным ФТС, зарегистрировано 240 таких магазинов.

Устранение недостатков Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Федеральная таможенная служба и Минпромторг поддержали инициативу и дополнили новый пакет мер помощи бизнесу. Так, ФТС предложила внести поправку в ст. 380 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», чтобы покупать товары смогли те, кто уезжает в страны ЕАЭС, и одновременно исключить их продажу пассажирам, не покидающим Россию . В то же время сообщается, что товары в duty free не будут полностью освобождены от налогов — в окончательную цену включат НДС.

Чтобы инициатива заработала, положительное решение необходимо получить от Совета Евразийской экономической комиссии . Похожие разрешения получили в 2019 году Армения, Беларусь, Киргизия и Казахстан. Госдума рассмотрит законопроект в середине мая, разработкой текста документы занимается Минфин.

Почему duty free потребовалась помощь

В 2020 году экономическая ситуация для магазинов беспошлинной торговли была действительно катастрофической , считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Тогда пассажиропоток снизился на 46% по сравнению с 2019 годом, несколько весенних месяцев авиаотрасль вообще простаивала, — говорит она.

Теперь ситуация не столь критична.

Устранение недостатков Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Пассажиропоток частично восстановился. Главная опасность , пожалуй, в нехватке и обслуживании самолетов , большинство из которых иностранного производства и которые возвращают в рамках санкций из лизинга у российских авиакомпаний. В ближайшие полгода этот фактор скорее ударит по пассажиропотоку и, соответственно, объему потенциальных покупателей в магазине duty free , — поясняет эксперт.

Принятое решение, по ее мнению, стало примером адекватного диалога между бизнесом и властью.

— В деловом сообществе есть лоббисты магазинов беспошлинной торговли (несмотря на их малочисленность), к ним довольно быстро прислушались на высшем уровне. Сейчас многие представители отрасли объединяются и просят конкретных мер поддержки, и к ним прислушиваются. Это более эффективно, чем если бы власти самостоятельно придумывали, чем помочь , — говорит собеседница «Известий».

Как торговля duty free простимулирует туризм

Принятая властями мера должна стимулировать спрос и выручку магазинов беспошлинной торговли, а также способствовать развитию туризма в страны ЕАЭС , полагает Екатерина Косарева.

— Те, кто привык отдыхать за рубежом, скорее всего, переориентируются на страны ЕАЭС, где активно подтягивают клиентский сервис. Закупки в duty free — немаловажный фактор для многих путешественников. Если магазины беспошлинной торговли распространят на выезжающих в ЕАЭС, для туристов это станет дополнительным элементом привычного сервиса, — резюмирует она.

Почему могут появиться спекулянты

Ранее бизнес duty free был одним из самых высокомаржинальных , утверждает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Вспомните цены в аэропорту, когда вам хотелось купить бутылочку воды. Прибыль исчислялась в сотни процентов. С ковидными, а теперь и с санкционными ограничениями упал пассажиропоток, снизилось и число рейсов. Выручка, а соответственно, и прибыль в разы упали.

Устранение недостатков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По оценке эксперта, текущие реалии могут привести либо к закрытию части магазинов, либо к взрывному росту цен в попытке выйти в более-менее комфортный плюс.

— Эта инициатива призвана нарастить потенциальную клиентскую базу магазинов duty free, но далеко не факт, что покупательная способность будет той же, что у клиентов, которые выезжали в дальнее зарубежье. В сочетании с вероятным ростом цен эффект может быть не тем, на который надеялись авторы инициативы , — предполагает она.

В то же время наверняка возродится такое явление, как спекуляция.

— Ожидаем рост числа «перекупов» и сделок с ними. Это касается в основном товаров западных, которые в России будет не купить не только из-за высокой стоимости, но и из-за санкций, — рассуждает Макаренко.

По мнению эксперта, владельцы магазинов беспошлинной торговли будут всё чаще сквозь пальцы смотреть на ограничения вроде «две бутылки в одни руки».

— Это спровоцирует рост «челноков» . Такие товары теперь легче сбыть, например, через сети или сайты с бесплатными объявлениями, — говорит финансист.

Как изменится ситуация в аэропортах

В первую очередь эта мера поддержит экономику аэропортов , ведь зоны беспошлинной торговли пользуются популярностью у пассажиров, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Сейчас, когда авиасообщение между странами сократилось, хозяйство аэропортов получает более низкую выручку и прибыль, — говорит он.

Устранение недостатков Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

По оценке эксперта, разрешить свободные зоны в аэропортах ЕАЭС — значит повысить там продажи.

— В то же время, как эта мера отразится на импорте, пока не очень понятно, поскольку это не самая большая доля в продажах импортных товаров. И параллельный импорт в первую очередь необходим промышленности, где требуются оборудование и комплектующие. С потребительскими товарами внутри страны будет проще: сторонние поставщики всегда найдут возможность доставить одежду, обувь, гаджеты и т.д., — подытоживает Деев.

По мнению старшего научного сотрудника Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Галины Баландиной, существенно на объеме импорта это решение не отразится, так как объемы продаж в этих магазинах вряд ли можно назвать значительными.

— Снятие запрета на параллельный импорт, возможно, позволит пополнять торговые запасы магазинов duty free товарами брендов, ушедших из России или приостановивших свою деятельность, если затраты на их приобретение по параллельным каналам будут приемлемыми , — пояснила она в беседе с «Известиями».

Как duty free повлияет на безопасность перевозок

Это хорошая норма, которая поддержит рентабельность российских аэропортов в условиях снижения общего пассажиропотока , полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Но сказать, что магазины duty free обеспечивают значительные объемы торговли импортными товарами, нельзя. Это просто часть экосистемы аэропортов, — полагает он.

Устранение недостатков Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

По мнению аналитика, одно из преимуществ нововведения — синхронизация законодательств внутри ЕАЭС.

— Торговля duty free для пассажиров, летающих внутри ЕАЭС, была разрешена с 2019 года. И другие страны, входящие в ЕАЭС, этим разрешением пользовались, — говорит он. — Но в России существовали внутренние нормы и противоречивые формулировки законодательства, которые такую торговлю запрещали. Сейчас предлагается эти ограничения снять.

По мнению эксперта, будет незначительное снижение налоговых сборов, потому что товары будут продаваться частично без пошлин и налогов.