Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график

Второй московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график, сообщил «Известиям» представитель авиагавани. Вместе с тем 30% штата выдали предписания о последующем сокращении. В аэропорту отметили, что пока решений о сокращении персонала не принималось. Но если вскоре объемы перевозок существенно не вырастут, то увольнения будут неизбежны, уверен источник, близкий к руководству Внуково. Юристы отмечают: одновременное введение режима простоя и неполного рабочего времени вызывает вопросы, при этом выдача предписания о сокращении не обязательно означает, что оно состоится.

Второй в простой

Московский аэропорт Внуково вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала, а также начал предлагать им режим неполного рабочего времени, рассказали «Известиям» в пресс-службе аэропорта.

По итогам 2021 года авиагавань заняла четвертую строчку по пассажиропотоку, уступив Шереметьево, Домодедово и Пулково. Аэропорт обслужил 18 млн человек. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Источник во Внуково уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.

— Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково, — объяснил источник.

Такой простой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два источника «Известий», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами, добавили, что 30% штата Внуково также выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из собеседников, предписание — это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту в текущих условиях сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда. Если показатели будут сохраняться на текущем уровне, то руководство будет продлевать простой и сохранять штат. Но если объем работ будет уменьшаться и дальше, то аэропорту придется сокращать сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству авиагавани.

Топ-менеджер одного из аэропортов, входящего в топ-10, рассказал «Известиям», что сокращения могут начаться уже осенью — тогда авиакомпании переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается, а в канун летнего сезона сокращать нерационально.

Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек. Но, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, уточнили «Известиям» в пресс-службе авиагавани.

Полупустые аэропорты

На фоне санкций западных стран против российской авиаотрасли трафик отечественных аэропортов резко снизился. В марте Внуково обслужил всего около 990 тыс. пассажиров, снизив этот показатель на 19% к марту прошлого года. Пассажиропоток в Домодедово за тот же период упал на 24%, до 1,3 млн человек, следует из сообщения аэропорта. В Шереметьево таких данных за март пока не публиковали. Росавиация также не сообщала оперативные данные по пассажиропотоку за март.

— Сейчас Внуково полупустой. Из шести линий контроля только одна работает на внутренних рейсах. На международных ситуация еще хуже, — рассказал собеседник «Известий», который вылетал рейсом из Внуково в апреле.

Хотя количество международных рейсов из Внуково в апреле немного увеличилось по сравнению с провальным мартом: сегодня в среднем из аэропорта выполняется по 31 вылету в сутки за границу (Турция, СНГ, Ереван) против 21 в марте.

Такой простой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В пресс-службе Домодедово «Известиям» напомнили, что уже перевели сотрудников на новые графики и смены работы с неполной занятостью. Там не уточнили, вводили ли режим простоя и планируют ли сокращения работников, но добавили, что разработанные меры направлены на «сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли». Эти меры «позволят обеспечить стабильный доход для всех сотрудников», добавили в авиагавани.

В Шереметьево простой ввели еще с 16 марта, писали ранее «Известия». Источник в аэропорту тогда сообщал, что под эту меру попадут 40% персонала, однако в пресс-службе позднее сказали о 20%. По данным источника издания, сегодня в простое находится около 22–23% сотрудников аэропорта.

Сегодня доля персонала группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ»), переведенного в простой, составляет 21%, сообщила «Известиям» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

— Доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний АО «МАШ», переведенных в данный режим работы, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия, — рассказала она.

«Известия» направили запрос в пресс-службу подмосковного Жуковского.

Предупрежден не значит уволен

Адвокат, член Ассоциации юристов России Роман Панков заметил, что одновременное введение режима неполного рабочего времени и простоя противозаконно, это взаимоисключающие режимы. Это же подтверждает и руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова.

— Указанные правовые режимы схожи, и работодатели используют их одновременно, не понимая возможных последствий. Режим неполного рабочего дня устанавливается по соглашению между работником и работодателем. Оплата труда в этом случае производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Простой же вводится, если работодатель не может обеспечить сотрудников работой, а время простоя оплачивается в размере не менее двух третей оклада, — объяснила Елена Проскурова.

Оба юриста отмечают, что работодатель должен уведомить работников о введении нового режима за два месяца. Одновременно с этим сотрудников предупреждают о возможности его увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ («Сокращение штата») в случае отказа от продолжения работы в новых условиях, добавляет Роман Панков. По его словам, выдача такого предписания еще не означает, что работник точно будет уволен: он может быть уволен, если не согласится перейти на новый график работы.

Такой простой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По словам Елены Проскуровой, всё будет зависеть от финансовой составляющей организации, т.е. если изменятся или исчезнут обстоятельства, послужившие основанием для сокращения, и возникнет необходимость в наличии штатных единиц, то работодатель может отменить сокращение.