Такой простой: Внуково вслед за Шереметьево перевел сотрудников на новый график
Второй московский аэропорт — Внуково — ввел режим простоя, а также предложил сотрудникам перейти на неполный рабочий график, сообщил «Известиям» представитель авиагавани. Вместе с тем 30% штата выдали предписания о последующем сокращении. В аэропорту отметили, что пока решений о сокращении персонала не принималось. Но если вскоре объемы перевозок существенно не вырастут, то увольнения будут неизбежны, уверен источник, близкий к руководству Внуково. Юристы отмечают: одновременное введение режима простоя и неполного рабочего времени вызывает вопросы, при этом выдача предписания о сокращении не обязательно означает, что оно состоится.
Второй в простой
Московский аэропорт Внуково вывел своих сотрудников в простой, закрыл прием на работу персонала, а также начал предлагать им режим неполного рабочего времени, рассказали «Известиям» в пресс-службе аэропорта.
По итогам 2021 года авиагавань заняла четвертую строчку по пассажиропотоку, уступив Шереметьево, Домодедово и Пулково. Аэропорт обслужил 18 млн человек. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отметили в пресс-службе.
Источник во Внуково уточнил, что часть сотрудников уже работает по урезанному графику: например, четыре или даже три дня в неделю вместо пяти. Соответственно, зарплата персонала сократилась и выплачивается пропорционально отработанному времени.
— Вместе с тем у персонала появилось больше свободного времени и возможность найти подработки в других местах, сохраняя при этом основное место работы во Внуково, — объяснил источник.
Два источника «Известий», знакомых с реализуемыми в авиагавани мерами, добавили, что 30% штата Внуково также выданы предписания о последующем сокращении. По словам одного из собеседников, предписание — это перестраховочный инструмент: чтобы уволить сотрудника, нужно время, а менеджменту в текущих условиях сложно прогнозировать, будет ли расти пассажиропоток и когда. Если показатели будут сохраняться на текущем уровне, то руководство будет продлевать простой и сохранять штат. Но если объем работ будет уменьшаться и дальше, то аэропорту придется сокращать сотрудников, сообщил источник, близкий к руководству авиагавани.
Топ-менеджер одного из аэропортов, входящего в топ-10, рассказал «Известиям», что сокращения могут начаться уже осенью — тогда авиакомпании переходят на зимнее расписание и количество рейсов снижается, а в канун летнего сезона сокращать нерационально.
Сегодня в авиационном комплексе Внуково работает около 6500 сотрудников, в АО «Международный аэропорт Внуково» — около 3500 человек. Поэтому сокращение может коснуться 1000–2000 человек. Но, по состоянию на 19 апреля, решений о сокращении штата не принималось, уточнили «Известиям» в пресс-службе авиагавани.
Полупустые аэропорты
На фоне санкций западных стран против российской авиаотрасли трафик отечественных аэропортов резко снизился. В марте Внуково обслужил всего около 990 тыс. пассажиров, снизив этот показатель на 19% к марту прошлого года. Пассажиропоток в Домодедово за тот же период упал на 24%, до 1,3 млн человек, следует из сообщения аэропорта. В Шереметьево таких данных за март пока не публиковали. Росавиация также не сообщала оперативные данные по пассажиропотоку за март.
— Сейчас Внуково полупустой. Из шести линий контроля только одна работает на внутренних рейсах. На международных ситуация еще хуже, — рассказал собеседник «Известий», который вылетал рейсом из Внуково в апреле.
Хотя количество международных рейсов из Внуково в апреле немного увеличилось по сравнению с провальным мартом: сегодня в среднем из аэропорта выполняется по 31 вылету в сутки за границу (Турция, СНГ, Ереван) против 21 в марте.
В пресс-службе Домодедово «Известиям» напомнили, что уже перевели сотрудников на новые графики и смены работы с неполной занятостью. Там не уточнили, вводили ли режим простоя и планируют ли сокращения работников, но добавили, что разработанные меры направлены на «сохранение рабочих мест в условиях финансового кризиса в авиаотрасли». Эти меры «позволят обеспечить стабильный доход для всех сотрудников», добавили в авиагавани.
В Шереметьево простой ввели еще с 16 марта, писали ранее «Известия». Источник в аэропорту тогда сообщал, что под эту меру попадут 40% персонала, однако в пресс-службе позднее сказали о 20%. По данным источника издания, сегодня в простое находится около 22–23% сотрудников аэропорта.
Сегодня доля персонала группы компаний «Международный аэропорт Шереметьево» («МАШ»), переведенного в простой, составляет 21%, сообщила «Известиям» директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
— Доля сотрудников различных подразделений аэропорта и дочерних компаний АО «МАШ», переведенных в данный режим работы, варьируется в зависимости от загрузки и снижения объемов производственной деятельности каждого конкретного предприятия, — рассказала она.
«Известия» направили запрос в пресс-службу подмосковного Жуковского.
Предупрежден не значит уволен
Адвокат, член Ассоциации юристов России Роман Панков заметил, что одновременное введение режима неполного рабочего времени и простоя противозаконно, это взаимоисключающие режимы. Это же подтверждает и руководитель практики частного права Amulex.ru Елена Проскурова.
— Указанные правовые режимы схожи, и работодатели используют их одновременно, не понимая возможных последствий. Режим неполного рабочего дня устанавливается по соглашению между работником и работодателем. Оплата труда в этом случае производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Простой же вводится, если работодатель не может обеспечить сотрудников работой, а время простоя оплачивается в размере не менее двух третей оклада, — объяснила Елена Проскурова.
Оба юриста отмечают, что работодатель должен уведомить работников о введении нового режима за два месяца. Одновременно с этим сотрудников предупреждают о возможности его увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ («Сокращение штата») в случае отказа от продолжения работы в новых условиях, добавляет Роман Панков. По его словам, выдача такого предписания еще не означает, что работник точно будет уволен: он может быть уволен, если не согласится перейти на новый график работы.
По словам Елены Проскуровой, всё будет зависеть от финансовой составляющей организации, т.е. если изменятся или исчезнут обстоятельства, послужившие основанием для сокращения, и возникнет необходимость в наличии штатных единиц, то работодатель может отменить сокращение.