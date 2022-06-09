Летом будет Zara: цены после возвращения мировых брендов могут вырасти

После открытия в России магазинов испанской группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) цены в них могут вырасти . Это произойдет в том числе из-за повышения расходов на логистику и издержек по другим операционным процессам. Об этом «Известиям» рассказали в консалтинговой компании CORE.XP. Стоимость товаров будет сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер , добавили в Союзлегпроме. Ранее о том, что испанская компания планирует возобновить работу своих магазинов этим летом, «Известиям» сообщили в департаменте торговой недвижимости Knight Frank Russia. По данным источника «Известий», пока Inditex устно уведомила контрагентов о такой возможности. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией, полагают эксперты.

То же, но дороже

В магазинах группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius, Uterqüe), которые планируется открыть уже летом, товары могут подорожать . Это случится из-за того, что у компании возросли расходы на логистику, операционные издержки также подскочили, рассказала «Известиям» глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. Хотя эксперт не исключила, что испанский холдинг будет стремиться сдержать рост стоимости продукции за счет жесткой экономии на других расходах. Например, она предположила, что компания может пожертвовать частью прибыли. Это будет понятно осенью, когда начнутся продажи новой коллекции и откроется больше магазинов.

О том, что бренды испанской группы намерены вернуться к работе в России, ранее в тот же день рассказали «Известиям» сразу два брокера торговой недвижимости . Ритейлер хочет начать продажи в течение лета, более точной даты открытия пока нет, отметила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia (представляет интересы арендодателей) Евгения Хакбердиева. Она добавила, что открытие в этот период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся товар и войти в осень с новой коллекцией.

Встреча, одежка Фото: Getty Images/Phil Walter

Цены будут сильно зависеть от того, на каких условиях вернется ритейлер . Конечно, логистические сложности возникают сейчас у всех торговых сетей. Этот фактор должен оказать влияние на стоимость товаров, сказал «Известиям» президент Союзлегпрома Андрей Разбродин. Есть и другие факторы, которые будут оказывать давление на компании: например, уже известно, что в Индии неурожай хлопка, это будет влиять на производство одежды в мире .

— Но на практике ситуация может быть другой. Компания понимает, что, пока магазины были закрыты, люди переориентировались на другие сети. Их нужно будет возвращать. В итоге она может запустить первые продажи со скидками , — добавил эксперт.

Подготовка к сезону

Источник «Известий» на рынке торговой недвижимости отметил, что ритейлер хотел вернуться к продажам в конце июня, но этот срок перенесли, возможно, теперь это произойдет в конце июля . Собеседник добавил, что письменно торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы. Именно поэтому назвать точную дату сейчас сложно, пока заявления устные, отметил он. После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин подтвердил «Известиям», что компания не направляла письменных уведомлений собственникам . Эксперт добавил, что с некоторыми ТЦ испанский ритейлер начал устные переговоры, заявив о своем желании начать работу. Хотя конкретных дат об открытии компания не называла.

— Некоторые собственники площадей начали разрывать договоры аренды: площади не могут так долго находиться в простое. Поэтому часть магазинов ритейлер должен открыть, чтобы арендодатели видели динамику, понимали намерения компании. Плюс к этому Inditex всё же должен распродать старую коллекцию , — добавил эксперт.

Он напомнил, что ранее в мае компания предупредила некоторые ТЦ о продлении условий закрытия до 31 августа.

В ходе предварительных обсуждений конкретных дат владельцы площадей пока не называли, разговор идет об открытии в июне некоторых точек, знает глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько.

— Имеет смысл поэтапно открывать магазины для распродажи накопленных товарных остатков. Стоит добавить, что ритейлер намерен закрыть низкомаржинальные магазины ,— сказала «Известиям» эксперт. — Мы считаем, что общее сокращение точек будет на уровне 100–150 объектов при таком состоянии рынка. Если оно ухудшится, то компания может полностью уйти из страны: теперь этот вопрос будет открыт надолго.

Открыться налегке

В Inditex напомнили «Известиям», что 5 марта 2022 года группа компаний временно приостановила работу магазинов и онлайн-продажи в России в связи с невозможностью гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране. Никакой новой информации по этому поводу нет.

С какими вывесками откроются магазины, компания еще не обозначила , уточнила Евгения Хакбердиева. Ранее «Известия» писали, что ритейлер рассматривал разные варианты возвращения в РФ, среди которых был и ребрендинг. Плюс к этому Inditex сообщала партнерам, что откроются не все точки, которые до этого ритейлер развивал в РФ, добавила эксперт. Эксперты уверены, что не вернуться к работе могут как минимум 50 магазинов (всего в России их 500).

В Inditex «Известиям» говорили, что « в 2022 году часть торговых объектов в России подлежит плановому закрытию ». От них отказываются в рамках глобального плана оптимизации сети. Согласно ему, в 2020-м, 2021-м и начале 2022 года компания закрыла более полусотни торговых объектов в РФ. Всего за этот период ритейлер планировал завершить работу более 1 тыс. магазинов во всем мире.

Закрытия связаны не только с глобальными планами Inditex, но и с ее стремлением «открыться налегке» , добавил источник «Известий» на рынке торговой недвижимости. Дело в том, что вновь выстроенная логистика поставок продукции в РФ не позволяет компании «загрузить» товарами все магазины.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Как говорится в сообщении Inditex, в I квартале 2022 года группа зарезервировала €216 млн для покрытия всех чрезвычайных расходов, связанных с временным закрытием бизнеса на Украине и в России. Этот резерв был учтен по статье «прочие результаты»; без него группа сообщила бы о чистой прибыли в размере €940 млн, отмечает компания.