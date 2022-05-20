Магазины Zara могут возобновить работу в РФ под другим брендом. Он будет созвучен с реальным названием. Об этом «Известиям» рассказал источник на потребительском рынке. Он пояснил, что компания рассматривает возможность возврата к торговле, но через партнера в РФ или с помощью переоформления бизнеса на новое юридическое лицо.

«Как и в случае с McDonalds и Pandora бизнес Zara может быть передан партнеру штаб-квартиры, именно он будет торговать одноименными товарами компании в России, но под другой вывеской», — добавил собеседник издания

Другой источник — на рынке торговой недвижимости подтвердил «Известиям», что Zara рассматривает вариант продажи бизнеса партнеру. Хотя у компании не так уж их и много в отличие от, к примеру, McDonalds. Если сделка в перспективе все же состоится, то ритейлеру придется менять название, добавил он.

Ранее, 21 апреля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов говорил, что Ikea и Inditex (материнский холдинг, который включает Zara) готовы вернуться в страну, но после того, как решат свои логистические проблемы. Именно этот чиновник ведомства ведет все переговоры о возобновлении работы иностранных компаний в РФ со стороны Минпромторга. Позже Виктор Евтухов заявил, что H&M и Zara не должны находиться в перечне системообразующих организаций — такие предприятия пользуются государственной поддержкой в РФ. Можно предположить, что направление переговоров изменилось, что-то смутило министерство.

Многие иностранные бренды фактически решили все вопросы, которые касаются логистики. Торговцы расположили свои склады и распределительные центры в Турции, подчеркнул источник издания. Это позволит им доставлять товары в РФ и близлежащие регионы, уверил «Известия» эксперт.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров отметил «Известиям», что официально Zara еще не уведомляла ТЦ об открытии магазинов. Он подчеркнул, что в течение лета к продажам могут вернуться те компании, которые нашли партнеров, готовых заниматься операционным бизнесом в РФ, либо те, которые, зарегистрировали новое юридическое лицо. К примеру, у Pandora появился сербский партнер, ранее рассказывал «Известиям» один из брокеров торговой недвижимости. Сценарий продажи компании партнеру и смена вывески — достаточно реалистичный, его его могут использовать компании, пока с России не сняли часть санкций, добавил он.

«Известия» направили запрос в штаб-квартиру компании и Минпромторг.

С середины февраля ряд компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран. В то же время некоторые из этих компаний заявили о продаже бизнеса в РФ. Накануне стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в России партнеру из Сибири — Александру Говору. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Компания объявил об уходе с рынка РФ 16 мая.

18 мая источник сообщил «Известиям» о готовности немецкой транснациональной компании по производству спортивных товаров, одежды и обуви Adidas вернуться в Россию. Как уточнил собеседник, Adidas предстоит решить, каким образом она может возобновить работу в РФ. Среди возможных вариантов: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску.