Эксперты перечислили возможные для импортозамещения в России товары

Часть ушедшего с российского рынка ассортимента товаров стали оперативно замещать через каналы электронной коммерции, среди которых наиболее популярными оказались маркетплейсы — с начала операции РФ по защите Донбасса и последующих западных санкций количество продавцов на онлайн-площадках рекордно выросло. Об этом рассказал «Известиям» CEO сервиса для продажи товаров на маркетплейсах XWAY Антон Ларин в четверг, 19 мая.

Он отметил, что для предпринимателей период новых ограничений стал настоящим вызовом — в условиях ограниченного времени, трудностей с логистикой и проблем с поставками бизнесу пришлось активно осваивать ниши и закрывать потребности населения в дефицитных товарах.

«Растет интерес собственников фабрик и предприятий разных категорий к маркетплейсам — всё больше производителей предпочитают реализовывать свою продукцию самостоятельно, а не через дистрибуторов. У российского бизнеса сейчас есть все шансы для завоевания новой аудитории, которая находится в поиске подходящих аналогов», — добавил специалист.

Сегодня разделение на импортные и отечественные продукты весьма условно. Поскольку цена сейчас является главным фактором при выборе ассортимента, его конечная стоимость должна оставаться в рынке. В случае отказа от зарубежных компонентов это не всегда возможно. Поэтому сейчас речь идет скорее о частичном импортозамещении.

Антон Ларин считает, что временная приостановка работы в России таких компаний, как Procter & Gamble, Unilever, Colgate-Palmolive, к примеру, может подстегнуть продавцов к более активному импортозамещению товаров повседневного спроса — средств для уборки и стирки, продукции для животных, косметики. Также с уходом зарубежных игроков повышается доверие клиентов к аналогам российского производства, заключил эксперт.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова считает, что проблема состоит не в том, что продукты уходящих брендов нечем будет заместить, а в том, что у человека складываются определенные отношения с брендом, это психологический момент привычки и удобства, уровня комфорта. Поэтому на замену потребуется некоторое время и изменение привычек, полагает она.

Fashion-сегмент

За последние несколько месяцев с российского рынка ушли такие крупные производители спортивной одежды, как Adidas, Nike, Puma. Приостановили работу на территории страны в числе прочих компании H&M, Levi’s, Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius), PVH Corp. (бренды Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Marks & Spencer, а также ряд люксовых брендов (Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes).

Директор по рекламе и PR интернет-магазина Shopping Live Ольга Денега отметила, что в fashion-сегменте после ухода из РФ брендов, в том числе масс-маркета, у российского ритейла появился шанс восполнить образовавшийся спрос. При этом крупные российские игроки будут развиваться и далее, а стартапам, начинающему бизнесу она рекомендовала подходить к старту очень продуманно.

«Опыт показывает, что заключить договор с фабрикой куда эффективнее, чем самостоятельно выстраивать производство с нуля. Так освобождаются силы для продвижения. Ритейл постепенно адаптируется к меняющимся условиям», — добавила специалист.

По ее словам, на рынке достаточно предложений современной обуви, дефицита косметики тоже нет. В сегменте масс-маркета популярны корейские бренды, есть хорошие российские марки. Повышение цен варьируется в районе 30% и связано прежде всего с логистическими сложностями, которые ритейл сейчас пытается решить, добавила Денега. В моде и потребтоварах в рамках сезонов на сегодняшний день созданы все условия для импортозамещения, заключила она.

Антон Ларин отметил, что fashion-категория является одним из крупных импортных сегментов розничной торговли — доля продаж одежды и обуви иностранного производства в котором, по данным Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, составляет более 75%, писала «Газета.Ру» в ноябре прошлого года.

Приостановка деятельности таких известных фешен-гигантов, как H&M, Mango, Zara, Pull&Bear, Nike, может мотивировать российских дизайнеров и производителей занять освободившиеся сферы в среднем ценовом сегменте, полагает CEO XWAY.

Косметика, товары для здоровья и бытовая химия

В сегменте косметики, парфюмерии и бытовой химии из России ушли или приостановили работу, в частности, компании Essity (туалетная бумага Zewa, Libresse, Libero).

Президент компании российской косметической компании «Мейтан» Любовь Леванюк сообщила, что в России на сегодняшний день импортозамещение находится в пределах 30%. В нише товаров для красоты и здоровья сейчас доля российского продукта составляет 25%.

По ее словам, из этой сферы с рынка сейчас ушли упаковка, бумага, иностранные БАДы, спортивное питание, корма для животных, отдельные продукты питания.

«Все эти товары, я уверена, можно довольно быстро заместить без потери качества, в стране для этого есть ресурсы. На сегодняшний день мы видим повышение интереса к российским производителям и дистрибуторам товаров для здоровья. На повышенный спрос в том числе сказалась временная приостановка работы iHerb», — сказала президент «Мейтана».

Сложившаяся ситуация дает местным компаниям неплохой шанс, ведь по уровню качества их продукция зачастую способна составить конкуренцию популярным БАДам, отметила она. Даже если iHerb в ближайшее время восстановит поставки в Россию, покупателей могут оттолкнуть выросшие цены и увеличенные сроки доставки, предположила Любовь Леванюк.

«На наш взгляд, уход iHerb с российского рынка позволит местным компаниям нарастить продажи добавок примерно в два раза», — указала она.

Руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова полагает, что косметические средства сложнее импортозаместить, так как тут нужно учитывать индивидуальные особенности каждого потребителя: продукт либо подходит, либо нет. Альтернативу привычным средствам зачастую найти непросто, посетовала она. В любом случае выбор будет, как и в категории бытовой химии, считает она. На смену ушедшим западным производителям придут азиатские бренды и российские компании.

Что касается туалетной бумаги, и тут есть альтернатива: владеющая Zewa компания Essity уходит с российского рынка, но остается Pappies, рассказала эксперт Ntech. К тому же Zewa продает свои производственные мощности, которые позволяют делать бумагу премиум-класса, добавила она.

«И тут уже вопрос будет заключаться в том, кто купит это производство и из какого сырья будет производиться новая бумага. Самое главное, чтобы люди не чувствовали себя обделенными, когда они не могут купить продукцию привычных производителей. Важно рассказывать производителю, какие остаются альтернативы, какие новые производители приходят на рынок (азиатские бренды, например)», — считает эксперт.

Продукты питания

Дарья Акимова отметила, что из России ушло достаточно большое число производителей продуктов питания, но многие из них — не самые популярные товары в корзине современного россиянина. Например, некоторые сыры компании Arla Natura.

По ее словам, самыми проблемными отраслями для импортзамещения в России являются кофе и пиво. О своем уходе уже объявили кофейные марки Lavazza и Pauling. При этом Pauling уже продали завод по производству кофе покупателю из Индии, при этом рецептура и бренд остается у компании. Вопрос, какой это будет кофе и придется ли он по вкусу российскому потребителю, сказала специалист.

«Пока что сложно сказать, какое будет качество и цена, из какого сырья оно будет изготавливаться», — добавила она.

По словам руководителя отдела аналитики NTech, то же самое можно сказать о пиве: в России достаточное количество производителей достойного пива, в том числе частных и региональных пивоварен. Например, Московская пивоваренная компания (МПК), которая производит большое количество пива по иностранной франшизе, ему доверяют и потребители, и зарубежные производители, подчеркнула эксперт.

Однако потребители, которые привыкли к иностранным маркам пива, например Heineken, могут тяжело переходить на новые бренды, посетовала специалист.

Говоря о других категориях продуктов питания, Дарья Акимова отметила прекращение поставок в РФ производителя минеральной воды премиум-сегмента Evian, приостановку поставок Alpro от Danone, ряда растительных молочных продуктов.

«Импортозамещением в этой области российские производители занялись еще пять лет назад, когда появилось «Немолоко» и начало активно развиваться, когда российская компания «Эфко» начала вкладывать деньги в новую линию по производству растительных напитков и растительного белка. Говорить о том, что у нас исчезнут растительные напитки (альтернативное молоко) либо же альтернативный мясному белок, рано», — сообщила она.

В то же время эксперт Ntech считает, что российские производители справятся с импортозамещением продуктов питания.

Строительные материалы

Директор АО «Уральский хризотил», входящего в группу компаний BF Tech, Марк Розин рассказал, что на рынке кровельных материалов есть три вида ключевых стройматериалов — металл, шифер и черепица. Производство и сырье для них находится в России, поэтому этот рынок на 100% не зависит от иностранных поставок.

Лидерами являются металл и шифер, на них приходится большая часть рынка, указал он. Доля черепицы в отрасли составляет около 1%.

Однако керамическая черепица практически вся ввозится из Европы. Несмотря на маленький объем, она заняла свою нишу в малоэтажном строительстве и необходима на рынке, сказал Марк Розин. Производство альтернативного материала — хризотилцементной черепицы, которая по своим характеристикам будет не хуже заграничных аналогов, —можно будет локализовать в течение 2–3 лет в Российской Федерации, заключил директор организации.