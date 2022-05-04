Гендиректор Coca-Cola допустил полный уход с российского рынка

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company не исключает полного ухода с российского рынка. Об этом в среду, 4 мая, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси на мероприятии, организованном газетой The Wall Street Journal.

По его словам, компания в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент», если ситуация на Украине затянется.

Однако Куинси подчеркнул, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей РФ. «Символизм важен, но он не будет решающим фактором», — сказал он.

9 марта Coca-Cola сообщила, что приостановила свою деятельность на территории РФ. Решение связано со спецоперацией России по защите Донбасса.

В тот же день источник в российском подразделении компании в комментарии «Известиям» заявил, что компания не ушла с российского рынка полностью, а приостановила инвестиции в маркетинг в России. Он подчеркнул, что российское подразделение производителя остается работать в России, а американское — отказывается работать с РФ ради сохранения репутации.

О своем решении приостановить деятельность в России заявили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви COS, Nike, Burberry, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Audi, BMW, Porsche, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в том числе в связи с санкциями Запада, введенными в ответ на проведение Россией с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».