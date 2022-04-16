Французская компания L'Occitane сообщила о закрытии магазинов в России

Французская косметическая компания L'Occitane закрывает все магазины и интернет-магазины в России. Об этом говорится в заявлении компании.

«За последние несколько недель мы значительно сократили наши деловые операции в России <...> Мы приостановили инвестиционные и экспансионные планы и остановили продажи. Чтобы защитить наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы решили закрыть наши магазины и сайты в России. Это решение было подробно обсуждено и одобрено советом директоров компании», — сообщается в пресс-релизе от 15 апреля.

Отмечается, что в целях поддержки российских сотрудников им продолжат выплачивать зарплату. Кроме того, заработная плата будет выплачиваться сотрудникам дистрибьюторского партнера компании на Украине.

L'Occitane является французским розничным продавцом товаров для тела, лица, волос, ароматов, а также товаров для дома. Первая фабрика и бутик L'Occitane открылись в 1981 году в Фольксе, деревне в Провансе. У компании магазины более чем в 90 странах в Северной Америке, Южной Америке, Европе, Азии, Австралии и Африке.

Ранее после начала военной операции на Украине о своем уходе из России объявили парфюмерно-косметические компании L'Oreal и Estee Lauder.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале военной операции. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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