PepsiCo прекратила производство и продажи газировки Mountain Dew в России

Газировку Mountain Dew не будут продавать в РФ: его американский производитель PepsiCo остановила изготовление напитка внутри страны. Об этом «Известиям» рассказал источник на продуктовом рынке в среду, 18 мая.

Глобальный бренд покинул российский рынок вслед за популярной триадой Pepsi, Mirinda и 7Up. Несмотря на то, что эти четыре напитка уже не разливают в РФ, их продажи в магазинах еще идут. Компания распродает свои запасы, уточняет PepsiCo.

Но в течение месяца они исчезнут с полок, добавил источник «Известий». В регионах уже фиксируют перебои с поставками. В центральной части страны, в том числе в Москве, эти напитки начали исчезать с полок. В течение месяца напитки могут полностью исчезнуть в продаже.

«Известия» направили запрос в PepsiCo.

Ранее в этот же день источник на продовольственном рынке заявил «Известиям», что на смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. По словам собеседника, газировки под новыми брендами, созданными специально для российского рынка, компания начнет поставлять в магазины в начале июня.

Сейчас под маркой «Русский дар» выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, что Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ.

Иностранные бренды задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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