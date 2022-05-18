Прямой эфир
Сюжет:

PepsiCo прекратила производство и продажи газировки Mountain Dew в России

0
Фото: commons.wikimedia.org/User:Genoist
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газировку Mountain Dew не будут продавать в РФ: его американский производитель PepsiCo остановила изготовление напитка внутри страны. Об этом «Известиям» рассказал источник на продуктовом рынке в среду, 18 мая.

Поддать газировки: напитки на замену Pepsi и Mirinda появятся в России в июне
Какие вкусы производитель предложит вместо флагманских брендов

Глобальный бренд покинул российский рынок вслед за популярной триадой Pepsi, Mirinda и 7Up. Несмотря на то, что эти четыре напитка уже не разливают в РФ, их продажи в магазинах еще идут. Компания распродает свои запасы, уточняет PepsiCo.

Но в течение месяца они исчезнут с полок, добавил источник «Известий». В регионах уже фиксируют перебои с поставками. В центральной части страны, в том числе в Москве, эти напитки начали исчезать с полок. В течение месяца напитки могут полностью исчезнуть в продаже.

«Известия» направили запрос в PepsiCo.

Ранее в этот же день источник на продовольственном рынке заявил «Известиям», что на смену уходящей Pepsi придут напитки под брендом «Русский дар». Это лимонады, например, со вкусом апельсина и лимона с лаймом. Их компания будет продавать взамен уходящих Pepsi, Mirinda и 7Up. По словам собеседника, газировки под новыми брендами, созданными специально для российского рынка, компания начнет поставлять в магазины в начале июня.

Сейчас под маркой «Русский дар» выпускают квас. Ритейлеры пока не получили тестовые образцы напитков. Эксперты допускают, что Coca-Сola тоже может создать новые марки газировки специально для РФ.

Иностранные бренды задумались об уходе из России на фоне ужесточения санкционной политики Запада в ответ на операцию в Донбассе. Москва объявила об этой операции 24 февраля. В Кремле тогда пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.r

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022