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McDonald's вновь заработает в России в июле

Рестораны McDonald's вновь заработают в России в июле
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Рестораны американской компании McDonald’s, которая ранее объявила об уходе с рынка РФ, вновь откроются в июле — сеть уже готова запустить сделку по продаже своих российских активов. Об этом «Известиям» рассказали сразу два источника на рынке. Как уже сообщалось, компания намерена сменить бренд и меню.

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Сейчас на покупку сети претендует три покупателя: российский и казахский бизнесмены, а также менеджмент компании, который развивал ее в РФ.

Основная часть ресторанов — около 600–700 в стране — принадлежит различным юрлицам: ОАО, ЗАО и так далее, отметила генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Их развивает российская команда во всех крупнейших городах, именно они и привели компанию в Россию. Еще около 120–130 точек функционируют по франшизе.

Ранее в этот же день портал The Bell со ссылкой на три источника сообщал, что российский бизнес McDonald’s купит один из крупнейших франчайзи. Два источника сказали, что потенциальным покупателем является франчайзи «СПП», которая принадлежит родственнику бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрату Боранбаеву. Третий источник указал, что покупателем может стать компания «ГиД» нефтяника Александра Говора из Новокузнецка.

Подчеркивалось, что о сделке может быть объявлено 19 мая. После нее сеть продолжит работать под новым брендом.

Всего в России работают три франчайзи McDonald’s: Региональная сеть предприятий питания («СПП»), ООО «ГиД», ООО «Развитие Рост». Источник в «Росинтере» отмечал, что «Развитие Рост», управляющее McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Санкт-Петербурге, не будет развивать сеть.

16 мая источник, близкий к McDonald's, заявил «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в РФ с одним из своих российских партнеров. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, говорил собеседник. В Минпромторге подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке ведомства.

В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа сети ресторанов и их открытие с новым названием в РФ в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснялось возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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