Источник сообщил о возобновлении работы McDonald's в России под новым брендом

Компания сети ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's) договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров, который возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Об этом «Известиям» 16 мая сообщил источник, близкий к компании.

«Это позволяет сохранить в России все рабочие места 62 тыс. сотрудников более чем в 60 регионах, уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании. Менеджмент также останется. Это решение достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов», — рассказал «Известиям» источник.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров. Так отметили, что решение MacDonalds можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если не принимать во внимание политизированное заявление головной компании.

При этом российскому менеджменту, который остается на своих местах, министерство окажет всю необходимую поддержку в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.

16 мая СМИ со ссылкой на компанию McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране. Отмечается, что компания планирует продать свой бизнес местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

О том, что американская сеть ресторанов может возобновить работу в РФ под другим брендом, рассказали «Известиям» два источника на продовольственном рынке еще 11 мая. В тот же день генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелиц рассказала, что если так и будет, то выручка сети ресторанов «Макдоналдс» может сократиться. Она пояснила, что точки компании притягательны для покупателей именно за счет своего имени, а при его отсутствии трафик в заведениях может упасть.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта из-за российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что российские сети общепита могут в течение года заместить закрывающиеся рестораны McDonald's, которых в столице насчитывается 250. Тогда он пообещал, что власти города попросят вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать кадровый потенциал, который работает в McDonald’s.