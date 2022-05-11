McDonald's может заработать в России под другим брендом

Американская сеть ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's) может возобновить работу в РФ под другим брендом. Об этом рассказали «Известиям» в среду, 11 мая, два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией.

Один из них отметил, что пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. Однако этот вопрос «пора решать», заметил один из собеседников. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

«Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать», — добавил собеседник.

«Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, заявил «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Франчайзинг-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

«Известия» направили запрос в пресс-службу компании и в Минпромторг.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

Отмечалось, что в России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранят заработную плату.

После этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе. В сети пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

В тот же день стало известно, что житель Тюмени купил 100 бургеров в «Макдоналдсе» после новости о закрытии ресторанов в РФ. Молодой человек заявил о планах их заморозить. Запасов, по его расчетам, хватит на полгода.

Иностранные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к РФ. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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