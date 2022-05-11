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Эксперт предрекла падение выручки McDonald's при работе под другим брендом в РФ

Эксперт Перепелица: у McDonald's снизится выручка в случае возобновления работы в РФ под другим брендом
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Фото: Global Look press/Komsomolskaya Pravda
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Выручка сети ресторанов «Макдоналдс» (McDonald's) в случае возобновления работы в РФ под другим брендом сократится: точки компании притягательны для покупателей именно за счет своего имени, а при его отсутствии трафик в заведениях может упасть. Об этом рассказала «Известиям» генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица в среду, 11 мая.

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Ранее в этот же день два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией, заявили «Известиям», что «Макдоналдс» может возобновить работу в России под другим брендом. Однако пока компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

Главный вопрос, который придется решить компании в случае ребрендинга, — будет ли сеть ресторанов использовать технологии McDonald's, то есть меню бренда, его рецепты и так далее, отметила Елена Перепелица. По ее словам, бренд развивается в РФ по мастер-франшизе: ее владелец может также передавать имя другим компаниям, но фактически вся сеть находится в руках одного владельца. Причем российское предприятие достаточно независимо от штаб-квартиры в США: использует локальные продукты, например мясо и картофель, добавила эксперт.

«Теоретически партнеры могут договориться, что российская компания будет платить владельцу бренда роялти за использование технологий. Но трудности все-таки будут: россиянам придется платить обязательные платежи за использование технологий в долларах», — добавила гендиректор Restcon.

Она отметила, что сейчас доллар ослабевает, но никто не знает, что будет дальше.

«Поэтому пока неясно, будет ли такое сотрудничество выгодно с экономической точки зрения», — заключила она.

При этом президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров считает, что «Макдоналдс» создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной. Франчайзинг-партнеры сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

В России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату. После этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе сети. В «Макдоналдс» пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к РФ. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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