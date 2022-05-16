McDonald's объявил об уходе с рынка РФ и продаже российского бизнеса

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка и продает бизнес в стране, заявили 16 мая в компании.

«Это сложный вопрос, который не имеет прецедентов и имеет серьезные последствия», — написал исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински в сообщении франшизам, о котором сообщили The New York Times.

Он отметил, что кто-то может возразить, что обеспечение доступа к еде и сохранение занятости десятков тыс. граждан — правильное решение, однако он подчеркнул, что больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации по защите Донбасса.

«Невозможно представить, чтобы «Золотые арки» олицетворяли те же надежды и обещания, которые привели нас к выходу на российский рынок 32 года назад», — пояснил он.

В сообщении отмечается, что McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны. Что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании.

В заявлении говорится, что его «приоритеты включают в себя стремление к тому, чтобы сотрудники McDonald's в России продолжали получать оплату до закрытия любой сделки, а также чтобы сотрудники могли в будущем работать с любым потенциальным покупателем». Отмечается также, что фастфуд сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

McDonald's объявил, что приостановит работу в России 14 марта. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

В мае знакомые с ситуацией источники рассказали «Известиям», что космпания может возобновить работу в России под другим брендом. До марта 2022 года сеть развивала в РФ около 800 заведений.

Иностранные компании приостанавливают сотрудничество с РФ на фоне санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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