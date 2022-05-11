Брендовое решение: McDonald’s может возобновить работу под новым названием

Сеть McDonald’s может возобновить работу в России, но под другим брендом , рассказали «Известиям» два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией. Компания рассматривает такой вариант как одну из возможностей, уточнили собеседники издания. Один из них отметил, что пока McDonalds не принял окончательного решения о возврате на рынок РФ. До марта 2022 года у американской сети было около 800 заведений в нашей стране, они работали по мастер-франшизе.

Бремя действий

О том, что McDonald’s может вернуться к работе в РФ, но под другим брендом, «Известиям» рассказали два источника, знакомых с ходом переговорной кампании сети и российских властей . Речь идет об одном из вариантов, рассматриваются и другие, уточнили собеседники. Но в первую очередь на повестке стоит более глобальный вопрос: вернется ли сеть к работе на российском рынке, либо владелец продаст свои активы . От этого решения зависит и предполагаемая смена названия. «Теоретически это возможно», сказал один из источников.

Брендовое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов . Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать, — добавил собеседник издания.

«Известия» направили запрос в пресс-службу McDonald’s, а также в Минпромторг.

Сеть объявила о приостановке работы в России в начале марта наряду с другими крупными иностранными брендами . Большинство компаний, как и McDonald’s, поставили деятельность в РФ на паузу, но не покинули рынок. При этом сеть фастфуда объявляла, что на время простоя сохранит зарплату всем сотрудникам — это порядка 62 тыс. человек.

Видимо, руководство компании беспокоят огромные убытки, которые McDonald’s терпит от закрытия своих ресторанов, сказал «Известиям» старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Поэтому решение возобновить работу — это разумный шаг, считает он.

Если сеть с новым названием будут активно рекламировать, то у нее есть хорошие шансы пользоваться спросом у россиян , считает генеральный директор Black Star Foods, основатель Free Dog и Free Pizza Юрий Левитас. Также важно, чтобы бренд сохранил цены на уровне McDonald’s или снизил их, считает эксперт. Продукты и товары сейчас подорожали, поэтому люди не готовы больше платить за фаст-фуд, пояснил он.

Точка притяжения

Главный вопрос, который придется решить сети ресторанов в случае ребрендинга, — будет ли компания использовать технологии McDonald’s, то есть меню бренда, его рецепты и так далее, сказала «Известиям» генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. По ее словам, марке развивается в России по мастер-франшизе: ее владелец может также передавать имя другим компаниям, но фактически вся сеть принадлежит одному предприятию. Причем российская компания достаточно независима от штаб-квартиры в США: использует локальные продукты, например, мясо и картофель , добавила эксперт.

Брендовое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Теоретически партнеры могут договориться, что российская компания будет платить владельцу бренда роялти за использование технологий. Но трудности все-таки будут: россиянам придется платить в долларах , — добавила Елена Перепелица. — Сейчас он ослабевает, но никто не знает, что будет дальше. Поэтому пока неясно, будет ли такое сотрудничество выгодно с экономической точки зрения.

При этом выручка нового имени может сократиться : точки McDonald’s притягательны для покупателей именно за счет бренда, отметила эксперт. С другим названием трафик в заведениях, вероятно, упадет, допустила она.

McDonald’s создал сеть точек притяжения покупателей, поэтому работа даже под новым брендом станет выгодной, не согласен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Франчайзи-партнеры американской сети в такой ситуации смогут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой иностранной компании, предположил он.

Основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает наиболее вероятным вариант, что McDonald’s продаст свои активы в стране, а уже новый собственник поменяет название.

Брендовое решение Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Подобным образом уже поступили некоторые остановившие работу в России бренды . Как сообщали СМИ, финскую сеть Prisma могут продать X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

ФАС уже одобрила ходатайство Московского булочно-кондитерского комбината «Коломенский» о покупке «Хлебного дома». Эта компания — российская «дочка» финского производителя продуктов питания Fazer. Также служба согласилась на сделку по продаже торговой сети OBI российскому владельцу. Новые собственники планируют переименовать ритейлера в течение полугода. Пока же компания будет работать с иностранным именем с разрешения немецкой штаб-квартиры, ранее рассказывали «Известиям» в пресс-службе сети.

Есть и другие примеры появления новых имен на рынке: например, часть напитков PepsiCo начнут производить под другими названиями, которые создадут специально для РФ.