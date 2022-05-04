Простоя решение: закон о внешнем управлении Госдума поддержит в мае

Госдума в мае в первом чтении может принять законопроект депутатов «Единой России» о внешнем управлении на иностранных предприятиях. Об этом «Известиям» сообщили в профильном комитете по собственности, земельным и имущественным отношениям. Поддерживают инициативу в большинстве фракций парламента и в бизнес-объединении «Опора России». Эксперты также полагают, что такой закон нужно как можно быстрее принимать, так как несколько сотен тысяч россиян рискуют остаться без работы, а бюджет без налогов.

Выстраданные нормы

Как выяснили «Известия», Госдума в мае может принять в первом чтении законопроект «О внешней администрации по управлению организацией». Документом предлагается для защиты национальных интересов России закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний. Эту информацию подтвердили в профильном комитете ГД по собственности, земельным и имущественным отношениям.

— Мы планируем рассмотрение этого законопроекта сразу после майских праздников. Думаю, что мы примем его в первом чтении, а потом будем дорабатывать. Потому что в окончательном чтении должен быть принят такой вариант законопроекта, который удовлетворит и бизнес, интересы трудовых коллективов, и государство, — сообщил «Известиям» глава комитета Сергей Гаврилов.

По его словам, изучением вопроса внешнего управления комитет занимается с начала марта.

Некрасиво ушли1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Этот законопроект — продукт сложного творчества правительства, политических партий с учетом мнения бизнес-сообщества и профсоюзов. Изначально у нас было несколько других вариантов. Но у комитета в ходе диалога с правительством была позиция, что у нас есть три категории зарубежных инвесторов, которые по-разному себя ведут в условиях санкций, — сообщил парламентарий.

По его словам, первые остаются работать в России. Вторые — те, кто хотел бы остаться, поэтому им нужен переходный период, чтобы на время санкций оставить свой бизнес либо государству, либо другому менеджменту с возможностью вернуться. Третьи — просто хлопнули дверью и без всяких объявлений закрыли предприятия так, что их даже невозможно найти.

— Мы должны по-разному относиться к этим трем категориям иностранного бизнеса. Для нас самым важным, безусловно, является сохранение рабочих мест и как таковых предприятий. Поэтому стоит задача не просто продать имущество и за счет этого погасить долги по зарплате, а помочь этому бизнесу. Мы всё же надеемся, что ряд иностранных фирм вернутся, поэтому Россия в отличие от западных стран ничего не захватывает и гарантирует права собственников, — пояснил депутат.

Согласно пояснительной записке законопроекта, которая имеется в распоряжении «Известий», внешнее управление на иностранных предприятиях может быть принято по решению суда. При этом иностранцы прямо или косвенно должны владеть более 25% акций, а сам бизнес — иметь существенное значение для обеспечения стабильности российской экономики. В числе критериев — производство товаров первой необходимости. Также речь идет об организациях, являющихся единственными производителями определенных видов продукции.

Некрасиво ушли2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Инициировать рассмотрение вопроса о назначении внешней администрации могут руководитель отраслевого федерального органа исполнительной власти или глава субъекта РФ, в котором зарегистрирована или на территории которого осуществляет деятельность организация. Соответствующее предложение рассматривается межведомственной комиссией при Минэкономразвития России», — говорится в документе.

В качестве внешней администрации судом может быть назначена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» или иная организация, предложенная межведомственной комиссией и согласованная с главой субъекта РФ.

В документе прописываются основания для назначения внешнего управления: прекращение управления деятельностью организации в нарушение законодательства РФ, перебои (их угроза) снабжения потребителей и нарушение критически значимых цепочек, необходимость привлечения бюджетных средств для бесперебойного снабжения потребителей и (или) переориентации зависимых значимых производств.

Такой закон нужен

«Известия» направили запрос в правительство и ЦБ РФ с просьбой дать оценку законопроекту и оценить вероятность его поддержки. На минувшей неделе положительный отзыв на документ дал комитет ГД по финансовому рынку.

Некрасиво ушли5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Комитет в рамках своего предмета ведения не имеет концептуальных замечаний к законопроекту», — говорится в его заключении. При этом глава комитета Анатолий Аксаков предлагает доработать текст норм ко второму чтению.

В большинстве фракций Госдумы «Известиям» заявили, что готовы за инициативу проголосовать.

— «Единая Россия» всегда поддерживает все законопроекты, направленные на пользу России и гражданам, на защиту и развитие нашей экономики. Для нас безусловным приоритетом являются национальные интересы страны, — пояснил «Известиям» член фракции, автор законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, разработка и принятие законопроекта продиктованы временем. Главные его цели — обеспечение безопасности государства, его экономической и финансовой стабильности, а также защита прав и законных интересов организаций, кредиторов, работников и общества.

Во фракции партии власти также напомнили о недавнем заявлении секретаря генсовета, первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака. Он сообщил, что почти 600 тыс. человек, работавших в России в иностранных компаниях, ушли в простой или находятся под риском увольнения.

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— Однозначно такой закон нужен. Внешнее управление необходимо оперативно вводить там, где иностранные предприятия заявляют о простое или закрытии, а люди остаются без зарплаты и работы, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что партия внимательно изучит законопроект ближе к его рассмотрению.

— Очевидно, в интересах наших граждан сделать так, чтобы такие предприятия продолжили работу. Одним из механизмом реализации такого сценария является внешнее управление, — пояснил депутат.

А вот первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, член фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что не надо останавливаться только на внешнем управлении.

— Если такие предприятия отказываются у нас работать, то зачем нам их поддерживать? Их надо просто национализировать. Нам нужно просто обрушить акции всех этих иностранных компаний и выкупить за бесценок, — заявил коммунист «Известиям».

Такой закон нужен, ведь речь идет о том, что сейчас без работы в России могут остаться тысячи людей, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин.

— Поэтому было бы разумно сделать так, чтобы иностранные предприятия, заявившие о своем уходе, продолжили работу. Тем более что речь идет не о всех таких иностранных предприятиях, а само управление будет назначаться через суд, — пояснил он «Известиям».

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При этом Александр Калинин подчеркнул, что государство не отнимает у иностранного бизнеса его собственность, а всего лишь вводит внешнее управление.

С этим мнением согласен Олег Павлов, глава «Общественной потребительской инициативы», которая одной из первых в России призвала защитить российских потребителей от ухода иностранного бизнеса.

— Все те предприятия, которые могли бы работать, приносить прибыль, платить налоги, все сейчас простаивают. Прежде всего, это предприятия пищевой и химической промышленности, — пояснил эксперт.

По его словам, например, «Макдональдс» и «Икея» практически полностью завязаны на российских поставщиков и могли бы сейчас работать.