Сдержать марку: кому достанутся активы McDonald's в России

Покупателем McDonald's может быть крупный российский ресторанный холдинг, который закроет сделку при помощи банка и государства, рассказал один из источников «Известий» на рынке . 16 мая стало известно, что сеть продает бизнес в стране, новый владелец проведет ребрендинг, но сохранит меню, близкое к прежнему. Правда, у него могут возникнуть сложности с арендой — собственники помещений могут поднять цены на нее, из-за чего есть вероятность подорожания блюд в ресторанах, полагают специалисты.

Уйти, но остаться

После более 30 лет работы в стране сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила продать бизнес в России , процесс уже запущен, сообщила компания в 16 мая. У нового владельца не будет права использовать логотип, название, торговый знак, а также традиционные названия из меню . Как ранее писали «Известия», компания договорилась о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, который возобновит операционную деятельность McDonald’s в стране под новым брендом.

В сообщении сети сказано, что списание активов в результате ухода с российского рынка оценивается в $1,2–1,4 млрд . Объем инвестиций McDonald’s в России превышает $2,5 млрд, сообщала компания ранее.

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О временном закрытии в России 850 собственных ресторанов сеть объявила еще в начале марта, указав в качестве причины отсутствие гарантий бесперебойной поставки качественных продуктов. При этом McDonald's продолжил платить аренду и зарплаты персоналу.

Интеллектуальная собственность американской компании защищена, и если отечественные покупатели активов не будут нарушать соглашение, то им придется вводить изменения в компании: менять меню, названия блюд, их рецептуру и так далее, считает гендиректор Restcon Елена Перепелица.

Источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что оборудование, технологии и договоры с поставщиками продуктов перейдут новому владельцу сети . Новый бренд будет максимально похож на McDonald's, а названия блюд — приближены к позициям меню американской сети, считает он.

С ним согласен президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По словам эксперта, новое название, например, может быть «МакДак» . А, допустим, бургер «Биг Мак» станет «Большим Маком» , полагает он.

Новый владелец сохранит технологию производства блюд и договоры с поставщиками продуктов, а также упаковки, иначе покупать McDonald's не имеет смысла , отметил основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

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Правда, у покупателя сети могут возникнуть сложности с арендой, считает он. По словам ресторатора, в договорах под точки McDonald's прописано, что их арендует конкретная компания, которой предоставляются определенные условия. В случае ребрендинга арендодатели могут расторгнуть контракты или изменить условия аренды, в том числе повысить ее стоимость , указал эксперт. Если помещения станут обходиться дороже, это может повлиять и на цену блюд , считает Сергей Миронов.

По словам президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, McDonald's имел репутацию жесткого переговорщика с моллами, поскольку как якорный арендатор привлекал большое количество посетителей в ТЦ. Поэтому с точки зрения сохранения арендованных площадей в прежних местах, многое будет зависеть от того, будет ли новый бренд иметь такую же силу на рынке и сохранит ли свои стандарты работы и качества, считает эксперт.

Впрочем, гендиректор Restcon Елена Перепелица не исключила, что как только Россию освободят от санкций, которые мешают производственному процессу сети, компания сможет вернуться в страну . Предположительно, это произойдет через 5-10 лет , считает она.

На том же уровне

Новому владельцу пока придется договариваться с франчайзи, а это свыше 100 точек , считает Сергей Миронов. Ведь они могут отказаться сотрудничать и остаться с названием McDonald's навсегда , и даже обновлять меню и технологии, пояснил он.

По словам генерального директора Black Star Foods, основателя Free Dog и Free Pizza Юрия Левитаса, для нового бренда будет важно сохранить цены на уровне McDonald’s или даже ниже . С ним согласен и гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный. Востребованность нового бренда будет зависеть от качества, вкуса и цены, которые не должны быть ниже уровня оригинала, добавил он.

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— Весь вопрос в том, что продается, так как ни бренд, ни рецептуру McDonald's оставлять не хочет. Получается, что по сути продается недвижимость и инфраструктура, поэтому цена может быть с большим дисконтом, — сказал «Известиям» источник из консалтинговой компании.

Другой источник редакции предположил, что покупателем может быть крупный российский ресторанный холдинг, который закроет сделку при помощи банка и государства.

Ранее в Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров и сказали, что решение McDonald's можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если не принимать во внимание политизированное заявление головной компании. При этом российскому менеджменту, который остается на своих местах, министерство окажет всю необходимую поддержку в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.