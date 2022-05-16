В Минпромторге подтвердили переговоры McDonald's по продаже бизнеса в России

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров американской сети ресторанов McDonald's («Макдоналдс») по поводу продажи российского бизнеса в понедельник, 16 мая.

Там добавили, что решение сети можно было бы назвать цивилизованным и оптимальным, если не принимать во внимание политизированное заявление головной компании. При этом российскому менеджменту, который остается на своих местах, министерство окажет всю необходимую поддержку в возобновлении работы ресторанов и отлаживании бизнес-процессов.

McDonald's договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров, который возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом, заявил источник, близкий к компании.



«Это позволяет сохранить в России все рабочие места 62 тыс. сотрудников более чем в 60 регионах, уникальные технологии, ноу-хау и все прочие активы компании. Менеджмент также останется», — сказал он.

Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Макдоналдс» объявил, что приостановит работу в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение в сети объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

В России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату. После этого по всей стране начали находить продолжающие работу кафе сети. В «Макдоналдс» пояснили, что это связано с постепенной остановкой производственных процессов.

11 мая два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией, заявили «Известиям», что «Макдоналдс» может возобновить работу в РФ под другим брендом. Отмечалось, что компания не приняла окончательного решения о возврате на рынок России. До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены после того, как 24 февраля Москва начала операцию по защите мирного населения в Донбассе.

За несколько дней до этого ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию, а также обратились за помощью к РФ. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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