В руководстве McDonald's выразили надежду на возвращение в Россию

Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald's, несмотря на заявление об уходе с российского рынка и продаже бизнеса в РФ, надеется вернуться в страну. Об этом сообщил источник «Известий» 16 мая.

По словам собеседника издания, соответствующее заявление сделал старший вице-президент компании Пол Помрой в ходе видеоконференции с российским представительством McDonald's. Он указал, что уход с рынка РФ критичен для сети, компания дорожит российскими клиентами и надеется, что в дальнейшем сможет вернуться на рынок РФ.

Об уходе McDonald's с российского рынка стало известно ранее 16 мая. Как подчеркнул исполнительный директор компании Крис Кемпчински, руководство больше не может игнорировать кризис, обострившийся из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. McDonald's планирует продать свой бизнес местному покупателю, это «деархивирует» рестораны, что приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг компании. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров предположил в беседе с «Известиями», что новое название McDonald's в РФ будет максимально приближено к имени американской сети. Например, это может быть «ДакМак», считает он.

А член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев рассказал в беседе с «Известиями», что антироссийские санкции и русофобская истерия заставляют иностранный бизнес принимать решения об уходе из РФ, чтобы сохранить прибыль в западном сегменте рынков. Поэтому McDonald's и уходит из России, считает он.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работает более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены из-за начала с 24 февраля спецоперации Москвы по защите мирного населения в Донбассе.

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