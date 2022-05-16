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Федерация рестораторов назвала предположительное новое имя McDonald's

Президент Федерации рестораторов Бухаров назвал предположительное новое имя McDonald's
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Новое название ресторанов McDonald's («Макдоналдс») в РФ будет максимально приближено к имени американской сети — например, это может быть «ДакМак». Об этом сказал «Известиям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в понедельник, 16 мая.

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Продажи компании российскому владельцу, смена имени — это способ сохранить работу сети, которую создали и развивали люди из России, добавил он.

«Высшее руководство в РФ положило полжизни, для того чтобы наладить работу предприятия. Конечно, они сделают всё, чтобы оставить всё как есть: корпоративные цвета, уровень обслуживания, его быстрота, меню, рецепты», — добавил эксперт.

Хотя блюда будут переименованы: например, вместо BigMac будет «Большой Мак», отметил он.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

«Макдоналдс» объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

11 мая два источника на продовольственном рынке, знакомые с ситуацией, заявили «Известиям», что «Макдоналдс» может возобновить работу в РФ под другим брендом, но окончательного решения о возврате на рынок России еще не принято.

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены из-за начала с 24 февраля операции Москвы по защите мирного населения в Донбассе.

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