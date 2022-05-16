В Госдуме назвали причину официального ухода McDonald's с российского рынка

В настоящее время антироссийские санкции и русофобская истерия заставляют иностранный бизнес принимать решения об уходе из РФ, чтобы сохранить прибыль в западном сегменте рынков. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, комментируя решение McDonald's об уходе из России.

«Ни одна компания, стабильно работающая с прибылью, не будет уходить с рынков без веских на то причин. Для McDonald's, как и для десятков иностранных компаний, российский рынок ценен и важен, однако условия, в которые поставлен иностранный бизнес западными санкциями и западной общественной русофобской истерией заставляет их делать этот выбор для сохранения прибыли в западном сегменте рынков», — подчеркнул он.

Как отметил политик, сегодня по всем информационным лентам прогремит «новость» об уходе McDonald's, однако вряд ли западные СМИ расскажут, что бренд будет переименован, а смежники, персонал, недвижимость будут сохранены.

«Это всё игры с общественным мнением, не более того», — заключил он.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на McDonald's заявили, что сеть уходит с российского рынка и продает бизнес в стране местному покупателю. Это приведет к тому, что больше нельзя будет использовать имя, логотип или брендинг McDonald's. При этом фастфуд-сеть сохранит свои товарные знаки в РФ.

Источник, близкий к McDonald's, рассказал «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в России с одним из своих российских партнеров. Он возобновит операционную деятельность на территории страны под новым брендом. Сеть не сократится, будут работать все рестораны, добавил источник.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса. Решение о продаже достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке Минпромторга, которые проводил замглавы министерства Виктор Евтухов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта из-за спецоперации по защите Донбасса. Решение объяснили возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями», в связи с которыми невозможно «гарантировать бесперебойную работу, поддержание ключевого ассортимента, высокие стандарты качества».

До марта 2022 года сеть развивала в стране около 800 заведений. В России в системе компании работают более 62 тыс. человек, всем им сохранили зарплату.

Зарубежные компании начали приостанавливать бизнес в РФ на фоне новых санкций стран Запада, которые были введены из-за начала с 24 февраля спецоперации Москвы по защите мирного населения в Донбассе.

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