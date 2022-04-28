Косметическая компания Coty объявила о прекращении работы в России

Французско-американская косметическая компания Coty объявила о прекращении своей деятельности на территории России на фоне событий на Украине. Об этом 27 апреля сообщает агентство Reuters.

По данным компании, на долю России пришлось чуть более 3% продаж в финансовом 2021 году, которые составили $4,63 млрд. Производитель косметических брендов полагает, что решение об уходе с российского рынка не повлияет на доходы в 2022 финансовом году.

Отмечается, что Coty производит и продает парфюмерию, косметику, средства по уходу за кожей. В ее портфолио входят такие бренды люксовой косметики, как Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu и Tiffany&Co. Кроме того, компания владеет брендами масс-маркета — Max Factor, Rimmel.

16 апреля сообщалось, что французская косметическая компания L'Occitane закрывает все магазины и интернет-магазины в России.

До этого, 8 марта, стало известно, что парфюмерно-косметическая компания L'Oreal объявила о временном закрытии своих точек продаж и онлайн-магазинов в России.

Также продажи в России приостановили бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, Ericsson, бренды одежды и обуви Burberry, COS, Nike, служба международной доставки DHL, автомобильные компании Porsche, Audi, BMW, британский интернет-магазин ASOS и другие.

Решение о приостановке деятельности в России ряд компаний принял на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса и антироссийских санкций, которые в том числе включают закрытие транспортных сообщений, из-за чего многие компании пожаловались на проблемы с логистикой.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале военной операции. Как тогда уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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