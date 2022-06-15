Товары из IKEA появились на «Яндекс Маркете»

Россияне снова могут приобрести товары для дома из ушедшего из РФ ритейлера IKEA. Подобные предложения стали появляться на «Яндекс Маркете», сообщили 15 июня в пресс-службе компании.

«Действительно, на «Яндекс Маркете» сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали представители торговой площадки в беседе с РИА «Новости».

Юристы Pen & Paper назвали такую перепродажу полностью законной.

За день до этого, 14 июня, в каталоге российского онлайн-магазина Wildberries появилась продукция испанского бренда Zara. Продукция является оригинальной, а качество товаров высоким.

3 марта в IKEA заявили, что компания приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. При этом отмечалось, что компания пока что не полностью прекращает свою деятельность в РФ, а приостанавливает работу на три месяца. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Москвой спецоперации и последующих санкций. Тогда компания приняла решение о выплате зарплаты сотрудникам в рублях только до мая.

С 1 июня ритейлер открыл отделы обмена и возврата в российских магазинах

Как заявил в беседе с «Известиями» юрист Юрий Капштык, по большей части различные крупные торговые сети не арендуют помещения, а владеют ими, поэтому при приостановке своей деятельности они рискуют минимально. По его словам, прекращение работы IKEA — это пока что временная мера, направленная «на воздействие на российскую экономику».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

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