IKEA открыла отделы обмена и возврата в российских магазинах

Шведская компания IKEA с 1 июня переходит на новый график работы. Информация об этом появилась на сайте компании.

«С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 8:00 до 21:00 по местному времени»,— указано в сообщении.

Ранее в мае руководство IKEA продлило выплату зарплат сотрудникам в России до августа.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Они закроются до конца лета. Тогда же в компании сообщили о приостановлении закупок в России, указав в качестве причины нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Россией спецоперации и последующих санкций. Тогда компания приняла решение о выплате зарплаты сотрудникам в рублях только до мая.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.