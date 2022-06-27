Зона свободной отгрузки: в РФ проведут эксперимент с бондовыми складами

Доставка товаров из зарубежных онлайн-магазинов может быть ускорена благодаря появлению в России бондовых складов, рассказали в ФТС России. До сих пор законодательство не позволяло продавать зарубежные товары физлицам со складов на территории РФ. Госдума уже приняла разрешающий законопроект, в Совфеде его планируют одобрить в ближайшее время, сообщил «Известиям» источник. Первые в РФ бондовые склады будут открыты в Татарстане. Чем это выгодно для обычных покупателей — в материале «Известий».

Форсаж электронной торговли

С начала 2022 года объемы интернет-торговли выросли на 50% относительно прошлогодних показателей, составив 1,5 трлн рублей. При этом доля интернет-покупок в общем обороте розничной торговли в России достигла 11,8%. Многие потребители привыкли приобретать товары через электронные торговые площадки, в том числе из-за рубежа. По данным Совфеда, в последние месяцы происходят системные задержки в сроках поставки уже приобретенных товаров. Это связано с разрывом традиционных логистических цепочек после введения санкций.

В связи со сложившейся ситуацией Госдума в срочном порядке приняла закон о проведении в России эксперимента по созданию таможенных (бондовых) складов. Их появление способно привнести в экономику оживление и дать новый импульс малому производству в России, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. В Ассоциации таможенных брокеров подчеркивают: главное преимущество от бондовых складов — заполнение рынка стратегически необходимым товаром.

После принятия нового законопроекта выпуск товаров с такого склада будет происходить по следующей схеме: оператор электронной торговли ввозит товары зарубежных интернет-магазинов на таможенный склад без уплаты таможенных платежей, после чего они доставляются получателям в почтовых отправлениях. Таким образом, оператор может работать как посредник между зарубежными торговыми площадками и покупателями, отмечают в пресс-службе ФТС России. Выступать декларантом, плательщиком таможенных платежей и одновременно с этим предоставлять услугу по доставке товаров до конечного потребителя.

Зона свободной отгрузки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В отношении выпускаемых с бондового склада товаров будут взиматься таможенные пошлины по ставкам единого таможенного тарифа ЕАЭС и налоги по ставкам Налогового кодекса РФ вне зависимости от их стоимости. Для ускорения процесса оформления выпуск с бондового склада будет проходить до подачи декларации на товары, а уплата платежей оператором электронной торговли производиться не позднее 10-го числа следующего месяца после отгрузки со склада. Для бондовой схемы предусмотрен упрощенный порядок декларирования и выпуска (выпуск до подачи таможенной декларации).

— В настоящее время формируется новое таможенное законодательство в части регулирования внешней электронной торговли с охватом на пять государств — членов союза, — сообщил «Известиям» директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров. — В преддверии этих новаций страны уже договорились о возможности проводить пилотные проекты-эксперименты, взяв за основу элементы нового таможенного законодательства.

Эксперимент призван свести риски для потребителя по срокам поставки практически до нуля, пояснил член комитета СФ по экономической политике Владимир Кравченко.

— Это плюс для экономики в целом: будут сохранены и созданы рабочие места на таких логических пунктах, — говорит сенатор. — Ко всему прочему, стране не придется терять в собираемых с трансграничных товаров пошлин. Не секрет, что сейчас зарубежные товары хранились в приграничных с Россией складах.

Эксперимент пока предполагает участие в нем только одного почтового оператора («Почта России»).

«Черный ход» через складские хабы

Бондовый склад в значительной степени уравнивает в качестве сервиса российские интернет-магазины и зарубежные. Однако сохраняется разница в ценовом предложении потому, что у зарубежных нет налогов, объяснил эксперт по интернет-исследованиям и интернет-маркетингу ООО «Дейта Инсайт» Федор Вирин. По его словам, такая трансграничная торговля — это способ для брендов обойти санкции и продолжить продажи российским потребителям, правда, только в онлайн-канале.

Зона свободной отгрузки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) считают, что при запуске бондовых складов должно быть сбалансированное регулирование. Все налоги, пошлины, которые имеются при классическом импорте, должны сохраняться и в этом случае и распространяться на всех участников процесса без исключений. Иначе на государственном уровне мы даем приоритет конкретной модели торговли и ставим в абсолютно неконкурентные условия остальных участников рынка, включая отечественных производителей.

Управляющий АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев замечает, что бондовые склады однозначно положительно скажутся на выгодах рядового потребителя, но вот государство будет, скорее всего, терять. Товары, продающиеся в обычных или интернет-магазинах российских компаний, облагаются пошлиной и НДС, а международная онлайн-торговля имеет беспошлинный лимит. В этом году он составляет € 1 тыс. Соответственно, государство недополучит таможенные платежи, допускает глава АО «ВЭД Агент».

— Лимит, конечно, будет снижаться, — прогнозирует Дегтярев. — До событий 24 февраля ЕЭК планомерно двигался к нулевому лимиту. Но сейчас задача правительства — не допустить дефицит товаров и увеличение лимита решает эту задачу.

В Институте Гайдара соглашаются, что на первое время о доходах бюджета от трансграничной торговли на какое-то время следует забыть, поскольку речь идет об обеспечении населения необходимыми товарами.

Дегтярев не исключает, что может усилиться «эмиграция» российских интернет-магазинов за рубеж, например, в Турцию или ОАЭ, откуда товары будут завозиться на бондовые склады и уже с них станут отгружать товары. То есть покупатели получат ту же скорость доставки, что и из российских интернет-магазинов, но дешевле за счет налогов, рассуждает представитель отрасли.

Зона свободной отгрузки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Также эти товары не попадают под сертификацию, так как сам покупатель будет нести ответственность за качество выбранного товара, — отмечает глава АО «ВЭД Агент». — Это снова будет в пользу цены в иностранном магазине. Итого, всё это делает более выгодными покупки в таких магазинах. Для государства всё же это еще может быть одним шагом в борьбе с «серым» импортом, но только уже под своим контролем, потому что цены будут сопоставимы, так как и в случае с интернет-торговлей, так и «серым» импортом — пошлины в обоих случаях не платятся.

По мнению декана факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Вадима Засько, государство в этой бондовой схеме несет и свои риски в виде развития схем уклонения от уплаты таможенных платежей, а также сдвижек по времени поступления денег в казну. Однако Засько уверен, что внедряемая система таможенного мониторинга позволит обеспечить качественный контроль за полнотой уплаты всех таможенных платежей.

Вместе с тем доцент Российского экономического университета имени Плеханова Оксана Каращук замечает, что бондовые склады смогут обеспечивать операции по сделкам для значительно более широкого состава участников. В Китае, к примеру, бондовые зоны образуют основу всей логистики внутри страны и используются одинаково успешно для внутренних и внешнеторговых операций.

Гендиректор «СтартПро» Сергей Фирсов указывает, что хранение на таком складе не будет бесплатным, другие издержки также будут закладываться в стоимость товара. То есть как ни крути — за всё заплатит покупатель.

— Вместе с тем для конечного потребителя проще будет требовать соблюдения прав потребителя от продавца, — разъясняет гендиректор «Брико кастомс» Евгений Кемайкин. — У бизнеса появится больше оборотных средств для дальнейшего развития.

Есть и еще один немаловажный нюанс. На него обращает внимание руководитель отдела ТОиТК, АСЕХ в Москве Нариман Кутлубаев. С учетом того, что поставки из зарубежных магазинов прекратились (из-за изменений в логистике и проведении финансовых операций), решение с бондовыми складами решает эту проблему благодаря возможности оплаты в рублях на месте.

Зона свободной отгрузки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чего не хватает

В АО «РЖД Логистика» считают, что следует уделить внимание комплексному развитию логистической инфраструктуры. Она должна включать в себя сеть транспортно-логистических и оптово-распределительных центров, в которых будут функционировать бондовые склады. По мнению специалистов «РЖД Логистики», сейчас такие центры необходимы в основных регионах концентрации экспортных потоков — в Южном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

— Такой каркас позволит консолидировать продукцию средних, малых и крупных производителей и обеспечить качественную логистику, — поясняют в АО «РЖД Логистика». — Кроме того, для повышения эффективности работы таких центров необходимо активное внедрение цифровых решений по аналогии с системой «одного окна»: такая система дает экспортеру возможность оформить всю необходимую для перевозки документацию и получение компенсации в режиме онлайн, что существенно ускоряет процесс доставки.

Эксперт Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Галина Баландина напоминает, что при обсуждении новой модели интернет-торговли в кабмине звучали предложения о снижении размера таможенных платежей на товары, реализуемые через бондовые склады. Однако пока правительство не поддержало эту инициативу, рассказала Баландина. Если же результаты эксперимента будут признаны удачными, вовлечение дополнительных игроков в этот сектор может вывести трансграничную электронную торговлю на новый уровень. А сама модель бондовых складов сможет распространиться на экспортные и транзитные направления.