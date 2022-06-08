Крепко взялись: россияне «вынесли» онлайн-магазины

Российский рынок онлайн-торговли резко прибавил в объеме — сразу на 50%. Растущие цены, проблемы с поставками, уход крупных западных компаний, закрытие магазинов в ТЦ вытолкнули потребителей на крупнейшие онлайн-площадки. Аналитики уверены: в условиях экономической трансформации и нестабильности рынок e-commerce продолжит бурно расти. Как повлияли на интернет-торговлю ситуация в экономике, санкции и геополитическая напряженность, разбирались «Известия».

Резкий скачок

Общий объем интернет-торговли в России по итогам четырех месяцев (январь–апрель) 2022 года составил 1,5 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 50%.Таковы данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В общем объеме розничных продаж e-commerce занимает 11,8% — это максимальные показатели отрасли за все время.

Как выяснили аналитики АКИТ, в общем объеме продаж 20% приходится на цифровую и бытовую технику, 17% — это мебель и товары для дома, 16,5% — одежда и обувь, 13% — продукты, 8% — красота и здоровье. В апреле самый большой спрос на внутреннем рынке пришелся на две категории: «садовая техника и инструменты» (+235%), и «ювелирные изделия и часы» (+229%).

Крепко взялись Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В прошлом году российский онлайн-ритейл оказался самым быстрорастущим каналом продаж — оборот рынка превысил показатель в 4 трлн рублей. Ключевым фактором роста e-commerce стали маркетплейсы, на которые пришлось свыше 62% интернет-заказов, рассказал Антон Ларин, CEO операционного партнера маркетплейсов XWAY.

Ковидная подготовка

Россияне постепенно формировали привычку делать покупки в интернете, а мощным драйвером рынка стала пандемия.

Тогда миллионам людей пришлось отказаться от традиционных походов в магазин в пользу покупок в интернете. Брать онлайн можно все: не только продукты питания и одежду, но и мебель, газовое оборудование, солнечные батареи и даже продукцию трубопрокатных заводов, отмечает Андрей Мягков, заместитель технического директора компании по разработке интернет-магазинов и маркетплейсов Simtech Development. К ключевым факторам он относит и «режим энергосбережения», который предполагает интернет-покупки: экономию времени и собственных ресурсов, возможность купить дешевле за счет сокращения издержек продавцом.

Крепко взялись Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Начиная с 2021 года все крупнейшие компании в сфере ритейла вкладывали огромные средства в продвижение своих онлайн-магазинов и сервисов доставки. В итоге, сработал накопительный эффект, когда заказ товаров в онлайн стал привычным делом для подавляющего большинства россиян, особенно в городах-миллионниках, а также для возрастной категории 50+, указывает Мария Зубарева, коммерческий директор Upmarket (платформа по управлению продажами на маркетплейсах Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»)

Рынок рухнул

Однако рост рынка в 50% за квартал аналитики называют аномальным. Одним из ключевых факторов стал ажиотажный спрос на потребительские товары. На рынок стали влиять санкции, инфляция, опасения дефицита и уход ряда крупных западных компаний из России, логистические сбои.

По оценкам компании СДЭК, этой весной поток товаров из-за границы сократился примерно в 10–15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок практически полностью обрушился. «Из-за санкций возник определенный дефицит товаров, так как прямые логистические потоки полностью остановлены. Ограничения коснулись в первую очередь товаров, производимых в Европе и США. В основном это средний сегмент — техника, fashion, beauty», — рассказал Андрей Мякин, директор по продажам СДЭК.

«Если в январе или феврале мы перевозили около 700 тыс. заказов, то затем этот объем снизился до 40–50 тыс. заказов в месяц. Сегодня мы наблюдаем незначительный рост — примерно 10–15% после падения», — уточнили в компании.

Что нужно и не нужно

В ожидании подорожания товаров, сокращения ассортимента и сложностей с оплатой поведение потребителей поменялось. В марте, как только стало известно об уходе многих западных компаний, покупатели бросились скупать товары. Паники добавило фактическое закрытие магазинов известных брендов в торговых центрах.

«Решились не только на покупки, которые откладывали, но и покупали про запас. Напрямую это касается продовольственных товаров, делать запасы которых уже стало традицией в условиях высокой неопределенности, как было в начале пандемии. Повышенным спросом пользовались традиционные товары долгосрочного пользования: электроника и бытовая техника, одежда, товары для дома» — отмечает Мария Балмфорт, директор краудфандинговой платформы Boomstarter.ru.

Как рассказал Аскар Рахимбердиев, CEO облачного сервиса «МойСклад», на маркетплейсах активно брали средства личной гигиены, их в марте купили на 106,8% больше, чем обычно, детское питание (+71,1%) хозяйственные товары (+50,9%). Вырос спрос на электронику, товары для красоты, взрослую и детскую одежду.

Крепко взялись Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«В категории одежды, обуви и аксессуаров рост продаж обусловлен еще и ростом количества товаров без маркировки. Сегодня их выгодно ввозить в страну, потому что на них есть спрос из-за ухода брендов, а официальные проверки нанесения маркировок не проводятся», — добавляет Александр Сарычев, генеральный директор Zenden.

В итоге в марте из-за резко возросшей покупательской активности даже виртуальные полки многих продавцов были опустошены.

В марте же аналитики «МойСклад» зафиксировали максимально высокие цены на товары — в среднем рост цен на маркетплейсах составил 21,1%. На некоторые товары, например, на средства личной гигиены цена увеличилась на 79%, в категории «товары для красоты» — на 37,6%, одежда подорожала на 25,3%, товары для дома — на 25,2%.

Временное затишье

Однако уже в апреле цены пошли на спад: у покупателей закончились деньги. Рост был только в категории товаров для сада и огорода, что объясняется закрытием некоторых профильных офлайновых магазинов, отмечает Рахимбердиев.

«В апреле онлайновый покупательский бум приостановился. В мае по большинству товарных категорий мы наблюдаем лишь плавный рост и традиционное повышение спроса на сезонные товары — для сада, ремонта, спорта, отдыха», — подтвердили в Upmarket.

Крепко взялись Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Эксперты прогнозируют, что количество спонтанных покупок будет снижаться, а спрос уходить в бюджетные категории. В ряде направлений сократится и количество товаров в чеке. Ритейлеры и маркетплейсы продолжат развивать собственные торговые марки. Их доля традиционно вырастает в период экономической трансформации, отмечает Антон Пантелеев, директор по маркетинговым коммуникациям Platforma.